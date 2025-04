Agnieszka Włodarczyk z mamą Anną Stasiukiewicz na imprezie

Agnieszka Włodarczyk od czasu do czasu pojawia się z bliskimi na salonach. Zwykle jest to Mikołaj Krawczyk, ale tym razem na ściance pojawiła się z mamą, Anną Stasiukiewicz!

Nie każdy wie, że to właśnie mama Agnieszki Włodarczyk stoi za jej sukcesem w mediach. Już jako dziecko Włodarczyk była rzucana na głęboką wodę, w nastoletnim wieku chodziła w szpilkach i dopasowanych ciuchach, tak jak jej mama. To rodziło liczne konflikty, ale od kilku lat matka i córka zakopały topór wojenny i zaczęły razem chodzić na imprezy. Są do siebie podobne?

Agnieszka Włodarczyk z mamą na imprezie

Aktorka i jej mama wyglądały niemal identycznie, ale nie ze względu na urodę, a... sylwetkę i stylizacje! Obie postawiły na skórzane spodnie, do których trzeba mieć naprawdę zgrabne nogi. Anna Stasiukiewicz, która epizodycznie występowała w serialach takich jak "Złotopolscy" czy "Na Wspólnej", zaskoczyła nas tak rewelacyjną sylwetką! Jak ona to robi? Przekonajcie się, jak Włodarczyk i jej mama świetnie wyglądały na imprezie!

