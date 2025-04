Beata Kozidrak należy do grona najlepiej opłacanych polskich artystek. Od lat próbuje także pociągnąć za sobą karierę córki, Katarzyny Pietras. Wspólne wyjście na otwarcie nowego butiku Agnieszki Maciejak było dobrym pomysłem?

Mama i córka wyglądały niemal identycznie! Dzieli je zaledwie 20 lat różnicy, ale naszym zdaniem Beata Kozidrak i Katarzyna Pietras są do siebie łudząco podobne i to do tego stopnia, że można je uznać za siostry. Różni je kolor włosów i... wyraz twarzy, co zresztą same możecie łatwo zauważyć na zdjęciach...

Beata Kozidrak z córką na otwarciu butiku

Obie panie zdecydowały się postawić na ekstrawaganckie stroje, które od lat są znakiem rozpoznawczym artyski. Scena sceną, a życie życiem, chciałoby się powiedzieć. Ultrakrótkie sukienki niezawsze są trafionym pomysłem zwłaszcza, jeśli ma się 55 lat na karku. Co myślicie?

