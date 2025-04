W najnowszym numerze Party Agnieszka Sienkiewicz zdradziła kulisy swojego macierzyństwa. Jej córeczka Zosia kończy niebawem 3 miesiące. Macierzyństwo to piękny czas dla aktorki, a na jej palcu pojawił się zaręczynowy pierścionek!

Agnieszka Sienkiewicz (w przyszłości prawdopodobnie Gauer) została zapytana o to, jak czuje się jako mama i czy okres ciąży oraz czas poporodowy był szalonym doświadczeniem czy raczej... spokojną refleksją nad życiem i macierzyństwem. Byłyśmy zaskoczone, gdy dowiedziałyśmy się, co odpowiedziała aktorka.

Śliczna aktorka wyznała także, jak radzi sobie z maleństwem oraz że nie spieszy się z powrotem do pracy:

Przepełnia mnie poczucie szczęścia. Ale nie chcę opowiadać o córce. Potrzebę rozmawiania o niej całkowicie zaspokajam w gronie rodziny i przyjaciół. Czuję wewnętrzny opór przed tym, by narzucać się ludziom z opowieściami o własnym maleństwie. W trakcie ciąży sporo pracowałam, byłam aktywna do 8. miesiąca. Mogłam sobie na to pozwolić, bo czułam się dobrze. Ale robiłam to też po to, by móc teraz na pół roku zrezygnować z pracy. To jest wyjątkowy czas, którego nikt by nam nie zwrócił. Chcę się nim w pełni cieszyć i przeżyć jak najlepiej. Dlatego nie spieszy mi się do obowiązków zawodowych.