Dominika Gwit jeszcze 2 lata temu przy wzroście 158 cm, ważyła 104 kg. Jako "Gruba" w serialu "Przepis na życie" skradła serca telewidzów. Postanowiła jednak przejść metamorfozę. Pamiętacie zapewne, jak zszokowała wszystkich swoją nową figurą?

Zabawna i przesympatyczna Dominika zaczęła jednak odczuwać poważne problemy w związku z 3. stopniem otyłości. Nie było jej do śmiechu, dlatego pod koniec 2014 roku podjęła walkę o zgrabną sylwetkę. Połączyła trening ze zdrową, ułożoną specjalnie dla niej, dietą. Radykalna zmiana doprowadziła ją do celu - schudła aż 50 kilogramów. To niebywałe, ale jednak niemal codzienne treningi i restrykcyjny plan żywieniowy opłaciły się.

Dominika Gwit na konferencji serialu "Singielka"

Dominika Gwit na planie serialu "Singielka" pokazała, że wciąż czuje się świetnie w nowym ciele, choć nieco przytyła. Maza sobą "demotywujący" incydent, ale wie, że otyłość to choroba, a nie jednorazowa "wpadka". Ostrzega także, że trzeba nad sobą stale pracować, bo otyłym jest się całe życie, nawet jeśli waga wskazuje 50 % mniej.

Jestem osobą otyłą. Otyłość jest chorobą. Człowiek jest otyły całe życie i musi umieć opanować tę otyłość. Odkrywam życie na nowo.

Jak Dominika Gwit wygląda teraz? Trzeba przyznać, że jej osiągnięcie jest godne podziwu!

