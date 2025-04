Agnieszka Kotulanka zmarła 20 lutego 2018 roku w Warszawie, w wieku 61 lat. Podczas pogrzebu w Legionowie żegnali ją bliscy, aktorzy i okoliczni mieszkańcy. Ksiądz wspominający artystkę powiedział, że zmagała się z tak dużą depresją, że swój czyściec odbyła już za życia.

Reklama

Dla fanów serialowej Krystyny Lubicz z „Klanu” śmierć aktorki była ogromnym szokiem i dużym ciosem.

Odejście z „Klanu” i walka z nałogiem



O tym, że serialowa Krystyna Lubicz zostanie przez scenarzystów uśmiercona, widzowie dowiedzieli się wiosną 2014 roku. To wtedy okazało się też, że aktorka przestała pojawiać się na planie zdjęciowym i ma problemy osobiste.

Dla fanów kultowego serialu był to duży cios - jej postać cieszyła się ogromną popularnością, a wątek choroby serialowej Krystyny wywoływał żywe dyskusje. Spodziewano się raczej, że wkrótce wróci z leczenia za granicą, tymczasem już nigdy nie zobaczyliśmy jej w serialu.

Gwiazda tymczasem zmagała się chorobą alkoholową. Miała lepsze i gorsze dni - jedne doniesienia wskazywały na to, że radzi sobie dobrze i uczestniczy w terapii, inne - że sytuacja ją przytłacza. Znana scenarzystka Ilona Łepkowska powiedziała nawet, że chętnie zatrudni aktorkę w kolejnej produkcji. Niestety nie zdążyliśmy tego doczekać.

Młodość i kariera Agnieszki Kotulanki

Agnieszka Kotulanka uczęszczała do szkoły muzycznej, gdzie kształciła się w kierunku wokalnym. Do tej pory w internecie można znaleźć występy artystki i trzeba przyznać, że była posiadaczką wielkiego talentu. Po ukończeniu Szkoły Teatralnej wystąpiła w serialu „Dom”, gdzie zagrała w 1980 roku. W Teatrze Telewizji zadebiutowała rolą Letty w inscenizacji dramatu „Śmierć komiwojażera”.

Według medialnych doniesień w rodzinnym domu aktorki nad Zalewem Zegrzyńskim alkohol zawsze był obecny, a jej ojciec często zaglądał do kieliszka. Jeszcze na studiach aktorka miała mieć problem z alkoholem. W czasie studiów poznała swojego przyszłego męża Jacka Sas-Uhrynowskiego, któremu urodziła dwójkę dzieci.

Jej kariera szybko nabrała rozpędu, jednak w życiu osobistym pojawiła się poważna rysa. Jej mąż wyjechał za pracą do Kanady, więc poświęciła swoją karierę i dołączyła do niego z małym dzieckiem. Niestety związek nie przetrwał próby czasu i para zdecydowała się zakończyć związek.

Nieszczęśliwa miłość aktorki i problemy po powrocie do kraju

Kiedy aktorka wróciła do Polski, musiał zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. Już nie mogła przebierać w rolach, a zamiast grać, użyczała głosu w dubbingu. Kiedy w 1997 roku pojawiła się propozycja zagrania Krystyny Lubicz, nie wahała się.

Zyskała stabilność finansową, wkrótce także poznała Pawła Wawrzeckiego. Wielu twierdzi, że to on był jej największą, życiową miłością:

Mówi się, że straciła dla niego głowę, mimo tego, że był wówczas żonaty z Barbarą Winiarską, z którą wychowywał niepełnosprawną córkę. Dopiero po śmierci małżonki postanowił dać szansę uczuciu, jakie połączyło go z Agnieszką Kotulanką. Niestety, ich szczęście nie trwało długo, bo już w 2005 roku związek aktorskiej pary zakończył się z jego inicjatywy. - czytamy na stronie magazynu Viva.pl

Niektórzy znajomi gwiazdy twierdzili nawet, że to właśnie odrzucone uczucie do Pawła Wawrzeckiego doprowadziło do tego, że sięgnęła po alkohol. Wkrótce okazało się, że nałóg jest silniejszy niż próby powrotu do normalności podejmowane przez aktorkę. W mediach także pojawiło się wiele zdjęć przedstawiających Agnieszkę Kotulankę z butelką w ręce.

Jej nałóg ujrzał światło dzienne, a internauci komentowali, że sama jest sobie winna. Inni, rozumiejący, że alkoholizm to choroba, która może spotkać każdego, apelowali o okazanie wsparcia, a nie krytyki.

Przyczyna śmierci Agnieszki Kotulanki

Tuż po opublikowaniu nekrologu w Gazecie Wyborczej pojawiły się spekulacje, że przyczyną śmierci aktorki była marskość wątroby spowodowana nałogiem alkoholowym, z którym walczyła.

Szybko okazało się jednak, że przyczyną zgonu był wylew krwi do mózgu, czyli udar krwotoczny. Fani artystki do dziś wspominają jej role i doceniają talent sceniczny.

Reklama

To też może cię zainteresować:Jak wygląda pokój dziecięcy urządzony przez Małgorzatę Rozenek-Majdan? Ceny mebli nie należą do najniższychAnna Lewandowska pokazała zdjęcie córek. Ten widok rozczulaTen trik sprawia, że Kasia Zielińska ma piękną i gładką cerę