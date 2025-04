Katarzyna Zielińska na swoim Instagramie pokazała, jakich kosmetyków używa do codziennej pielęgnacji. Wśród nich są same koreańskie marki - jednym z produktów, które szczególnie nas zainteresował jest serum z kwasem hialuronowym marki Elizavecca. Aktorka zdradza, że zawsze dodaje je do swojego ulubionego kremu.

Reklama

Silnie skoncentrowane serum z kwasem hialuronowym Milky Piggy Elizavecca

Serum zawiera 100% czystego kwasu hialuronowego, który jest jedną z najlepiej nawilżających substancji stosowaną w kosmetyce. Poza tym działa przeciwzmarszczkowo, chroni przed wolnymi rodnikami, poprawia jędrność i elastyczność skóry.

Więcej zalet? Serum łagodzi stany zapalne, podrażnienia i chroni skórę przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego. Sprawia, że cera nabiera zdrowego wyglądu i promiennego blasku.

Serum marki Elizavecca zawiera maksymalne stężenie kwasu hialuronowego, nie spotykane np. w kremach do twarzy. Ma lekką, wodnistą konsystencję, dzięki czemu doskonale się rozprowadza i błyskawicznie wchłania. Nie tworzy tłustego filmu, nie lepi się i komfortowo się nosi. Niemal od razu po jego zastosowaniu można nałożyć podkład lub krem BB.

Efekty stosowania serum z kwasem hialuronowym:

skóra staje się mocno nawilżona, gładka i sprężysta,

zmniejszona zostaje widoczność zmarszczek,

skóra stymulowana jest do produkcji kolagenu i elastyny, co spowalnia procesy starzenia się skóry,

złagodzone zostają wszelkie podrażnienia i zaczerwienienia,

skóra staje się odżywiona i zregenerowana.

Serum nadaje się do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, ale polecane jest przede wszystkim dla tej suchej i odwodnionej.

Serum kosztuje 115 złotych za 150 ml. To sporo, ale kosmetyk jest niezwykle wydajny - na jedną aplikację wystarczą dwie krople produktu. Serum kupisz je w sklepach internetowych z koreańskimi kosmetykami.

Jak stosować serum z kwasem hialuronowym?

Kasia Zielińska na swoim Instagramie zachęca, aby kilka kropli dodawać do ulubionego kremu na dzień lub na noc.

Wszystko zależy od tego, jaki masz rodzaj skóry. Im bardziej sucha i odwodniona, tym etapów pielęgnacji powinno być więcej - stosuj zarówno serum jak i krem (oczywiście możesz je ze sobą połączyć). Ale jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną, serum możesz stosować samodzielnie i od razu po jego aplikacji, nałożyć podkład lub krem BB.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Hity do makijażu z Rossmanna - krem BB z filtrami UV

Ten korektor zamaskuje nawet trądzik! Teraz kosztuje 8 zł