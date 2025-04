Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela już wkrótce zostaną rodzicami po raz pierwszy. Dziecko pary przyjdzie na świat latem. Tancerka nie kryje wielkiej radości, a jej figura powoli się zaokrągla. Obecnie przyszła mama czuje się bardzo dobrze, lecz pierwsze tygodnie ciąży nie były dla niej łatwe.

Agnieszka Kaczorowska jest bardzo szczęśliwa, że wkrótce zostanie mamą. O spodziewanym powiększeniu rodziny poinformowała dokładnie w sylwestrową noc. Kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu 2018 roku, tancerka wyszła za mąż za swojego partnera Macieja Pelę. Młodzi małżonkowie nie czekali długo z powiększeniem rodziny.

Obecnie tancerka promienieje, czuje się i wygląda świetnie. Pozostaje aktywna zawodowo, a nawet podejmuje się nowych projektów. Agnieszka Kaczorowska założyła kanał parentingowy na portalu YouTube, gdzie publikuje wywiady z ekspertami i porady dla przyszłych mam. Okazuje się jednak, że początki przyniosły typowe dla ciężarnych dolegliwości, czyli mdłości i osłabienie.

- Pierwsze tygodnie były bardzo trudne. Nie ukrywam, że starałam się dużo odpoczywać przez słabe samopoczucie. Nie miałam sił, pojawiły się mdłości. Na szczęście mogłam liczyć na wsparcie swojego męża, który musiał wtedy sporo robić w domu, bo nie pozwalał mi na to organizm. Nie wiem, co bym bez niego zrobiła

Poza początkowymi trudnościami, obecnie wszystko przebiega dobrze. Agnieszce Kaczorowskiej, podobnie jak innym ciężarnym, towarzyszą jedynie... zachcianki!

- Pojawiają się zachcianki, ale to nie są jakieś niestworzone rzeczy na przykład kopytka, filet z kurczaka, czy łosoś. Bardziej chodzi o to, że jeśli mam na coś ochotę, to po prostu muszę do zjeść

- zdradziła w rozmowie z serwisem Plejada.pl.