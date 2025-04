Ich związek był tematem wielu plotek. Początkowo zaprzeczali, później nie dementowali, a na końcu potwierdzili swój związek i obwieścili, że biorą ślub. Kobieta po przejściach, facet z przeszłością. Nic dziwnego, gdyż zarówno Agnieszka, jak i Grzegorz mają za sobą poważne relacje. Udzielili wywiadu o swojej przeszłości i o tym, jak się w sobie zakochali.

Hyży objawił się światu jako uczestnik programu „X-Factor’”, w którym wystąpił Mają Hyży, z którą ma dwóch synów. Ich rozstaniu towarzyszyło ogromne zainteresowanie mediów, a kiedy pojawiły się doniesienia, że Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży są parą, internauci nie zostawili na nich suchej nitki. Ona z kolei rozwiodła się z Mikołajem Witem, z którym ma córkę.

„Dzieci doprowadzają mnie do płaczu cztery razy dziennie”. Chce się powiedzieć: drogi George'u, witaj w świecie rodziców

Przyszedł czas na oczyszczenie się z zarzutów. Wywiad, którego udzielili małżonkowie, to opis ich relacji, jak się poznali, jak w sobie zakochali i jakim próbom było poddawane uczucie. Początkowo nic nie zapowiadało, że będą razem...