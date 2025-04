Agnieszka Hyży zamieściła na Instagramie swoje zdjęcie w skąpym kostiumie kąpielowym. Dokładnie takie, jakich tysiące lądują codziennie w mediach społecznościowych. Dlaczego akurat ta fotografia nie wszystkim przypadło do gustu? I jak na krytykę odpowiedziała znana dziennikarka?

Agnieszka Hyży postanowiła uciec przed polską zimą. Gwiazda wybrała się na urlop w ciepłe kraje. Pobytem w tropikach pochwaliła się na Instagramie, publikując fotkę z hotelu. Widzimy na nim prezenterkę w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym.

Post szybko zyskał zainteresowanie internautów, zbierając liczne polubienia i komentarze z komplementami na temat ponętnej figury gwiazdy. Wśród komentujących znalazły się również głosy krytyki. Jedna z komentujących uznała zdjęcie za niestosowane.

Co więcej, zarzuciła gwiazdom hipokryzję, przywołując aferę, która miała miejsce w czasie transmisji Sylwestra w Polsacie. W czasie spontanicznego tańca Pauliny Sykut z Rafałem Maserakiem, oczom widzów ukazała się bielizna prowadzącej. Wpadka była szeroko komentowana w mediach plotkarskich.

- Paulinie Sykut zrobili taką aferę o majtki, a tu proszę koleżanka pozazdrościła i sama się rozebrała. Rozumiem chęć pochwalenia się wakacjami, ale po co zaraz się rozbierać. Tego to ja nigdy nie zrozumiem, dlaczego celebrytki same się rozbierają robią selfe i wystawiają na portale, a potem mają pretensje, że ich prywatność jest naruszana... mniej hipokryzji, więcej konsekwencji

- napisała internautka.