Siostry Godlewskie znów są na ustach wszystkich. Celebrytki, które zasłynęły w Internecie nietypowymi wykonaniami znanych hitów, znów wywołały skandal. Tym razem postanowiły uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie wszystkim spodobała się ich forma celebrowania święta narodowego.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Dudą zachęcali w orędziu do wspólnego śpiewania hymnu narodowego. Na tę prośbę odpowiedziało wielu Polaków. Siostry Godlewskie zamieściły swoje wykonanie w internecie. Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać.

Na filmiku widzimy Małgorzatę i Esmeraldę Godlewską, które ubrane w koszulki z godłem narodowym i lateksowe spódniczki, śpiewają swoją wersję Mazurka Dąbrowskiego.

Od soboty filmik wyświetlono już 4,6 mln razy. Ponad 12 tysięcy internautów udostępniło go dalej. Po postem pojawiło się prawie 50 tys. komentarzy. Nagranie jednych rozbawiło, a innych wprawiło w zażenowanie.

- Trochę szacunku dla pieśni narodowej... Na litość boską.... - To okropne, co z naszym hymnem zrobiłyście. Poza tym z tego co pamiętam, to stoi się na baczność, a nie gibie na wszystkie strony i gestykuluje. - Czy to nie podchodzi pod znieważenie hymnu narodowego?

- piszą oburzeni internauci.