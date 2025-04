Koniec wszelkich domysłów na temat początków znajomości Agnieszki i Grzegorza Hyżych. Agnieszka Hyży w wyjątkowo mocnych słowach wypowiedziała się na temat plotek, które od lat krążą na ten temat. Związek pary od dawna budzi ogromne kontrowersje. Agnieszce Hyży zarzucano m.in. rozbicie związku Grzegorza i Mai Hyżych. Teraz już wiadomo, że sensacyjne doniesienia mediów nie miały nic wspólnego z rzeczywistością.

Agnieszka Hyży zamieściła oświadczenie na Instagramie. To bardzo odważny ruch ze strony dziennikarki. Podobne komunikaty nie zdradzają się często. Tym bardziej, że wpis gwiazdy dotyczy bardzo osobistej sfery życia. Hyży postanowiła jednoznacznie rozprawić się z plotkami. Napisała, że wbrew domysłom wielu osób, jej związek z Grzegorzem Hyżym nie był powodem rozbicia poprzedniego małżeństwa piosenkarza.

Chciałabym już ostatni raz odnieść się do ostatnich komentarzy, publikacji dotyczących naszego życia prywatnego... a przede wszystkim początków naszej znajomości. Cofając się o 4 lata (tak czas leci)... nikt nikomu nikogo „NIE UKRADŁ”, nikt nikomu NIE ROZBIŁ rodziny, nikt dla nikogo NIE ODSZEDŁ, nikt nie budował szczęścia na czyimś nieszczęściu, nikt NIE JEST ZŁYM ojcem lub matką (przykład ulubionych „nagłówków” )

Piosenkarka zaznaczyła, że nie ona i Grzegorz od lat starają się unikać zainteresowania mediów ich życiem prywatnym. Podkreśliła, że artykuły, które ukazuję się w niektórych mediach, nie mają niewiele wspólnego z rzeczywistością.

To takie mało medialne i mało skandaliczne... być może ktoś lubi i chce budować swój PR i rozpoznawalność na opowiadaniu o swoim życiu, sprzedawaniu sensacji,często nieprawdy o innych (może nic innego nie ma do zaproponowania)

Agnieszka Hyży obawia się o los dzieci, które są najbardziej pokrzywdzonymi osobami w obliczu nieprawdziwych plotek i publikacji o swoich rodzicach. Gwiazda podkreśla, że chciałabym uciąć lawinę domysłów, która bardzo krzywdzi bliskich pary.