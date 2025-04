Od lat media rozprawiają o tym, jakoby Hyży i Sykut-Jeżyna nie przepadały za sobą. Traf chce, że dziennikarki dość często wspólnie prowadzą show, imprezy czy koncerty. Dziennikarka afterparty przyłapała je w garderobie i zapytała o imprezy i ...wesele Agnieszki Hyży!

Agnieszka Hyży prowadzi dość szczególny tryb życia. Podobnie jak jej mąż, nie istnieją dla niej regularne odwiedziny u rodziny, przewidywalny czas pracy czy oczywisty je tryb. Zdarza się, że załapie się jeszcze na jakąś imprezę, afterparty po "Tańcu z gwiazdami" czy koncercie, ale zawsze stara się wrocić z drugiego końca Polski do domu. Paulina Sykut-Jeżyna w żarcie powiedziała:

Z imprezy na imprezę, tak funkcjonuje Agnieszka Popielewicz... Hyży, właśnie.

Musiała szybko się poprawić, ale nie jest łatwo przyzwyczaić się do zmiany nazwiska dwukrotnie zamężnej koleżanki po fachu. Jak wyglądało "wesele" Agnieszki Hyży? O tym ani słowa, bo prawdopodobnie go... nie było! Czemu tak uważamy? Zabawna riposta dziennikarki w kierunku Sykut to zdradza:

Zorganizuj nam to wesele, ja myślę, że to jest najlepsza opcja.

