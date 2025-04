Wystarczyło jedno wyjście do kawiarni, aby Małgosia... stała się znaną aktorką! Trzebuchowską odkryła przypadkiem reżyserka Małgorzata Szumowska.

Trzebuchowska ma 21 lat, mieszka i studiuje w Warszawie. Zagrała główną rolę w filmie "Ida". O jej karierze zadecydował przypadek. Reżyser tego filmu przez długi czas szukał aktorki, która mogłaby zagrać główną rolę, niestety żadna z przesłuchiwanych na castingach kandydatek nie pasowała do tej roli. Mimo tego, że wszystko było już gotowe i można było zaczynać to start blokował brak aktorki.

Paweł Pawlikowski, czyli reżyser filmu "Ida" opowiedział o wszystkim reżyserce Małgosi Szumowskiej. Latem 2012 roku Szumowska wybrała się do jednej z warszawskich kawiarni, gdzie zobaczyła siedzącą kilka stolików dalej Agatę. Zrobiła jej zdjęcie telefonem i wysłała do Pawła. Później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Film "Ida", w którym Agata Trzebuchowska zagrała główną rolę i wcieliła się w postać zakonnicy zdobył wiele prestiżowych nagród.

Co ciekawe, Trzebuchowska wcześniej nie miała nic wspólnego z grą aktorską. Przed swoją przygodą ze szklanym ekranem zajmowała się sztuką, dwukrotnie brała udział w konkursie "48 Hour Film Project", gdzie pisała scenariusz i reżyserowała krótki filmik. Teatr jest jej największą pasją. Obecnie, z grupą artystyczną "Teraz Poliż", kończy scenariusz do sztuki teatralnej, którą niebawem wyreżyseruje.

- Małgosia zostawiła namiary na siebie bariście. Wiedziała, że Paweł szuka aktorki do filmu. Napisałam do niej. Później były zdjęcia próbne, nagrałam jakąś scenę i tak to się zaczęło - powiedziała Agata Trzebuchowska, która jest studentką międzywydziałowych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.