Zanim Agata Duda została pierwszą damą, pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego. Wraz z wstąpieniem męża na urząd prezydenta, musiała zrezygnować z lubianej pracy. Od tej pory wspiera męża w pełnieniu obowiązków wobec państwa. Nie dostaje jednak wynagrodzenia. Co więcej, przez brak składek, w przyszłości jej emerytura będzie niższa. Finansom pierwszej damy przyjrzał się „Super Express”.

Emerytura pierwszej damy będzie niższa

Tabloid dokładnie przeanalizował sytuację Agaty Dudy. W artykule czytamy, że pierwsza dama jako dyplomowana nauczycielka zarabiałaby około 4 tys. zł. Według szacunków gazety, Agata Duda w przyszłości będzie dostawała emeryturę o około 400 zł niższą. Powodem jest oczywiście nieopłacanie składek przez 5 lat kadencji prezydenckiej męża. „Super Express” obliczył, że emerytura Agaty Dudy może wynosić około 1900 zł miesięcznie. Niewykluczone jednak, że Andrzej Duda będzie ubiegła się reelekcję. Jeśli wyborcy go wybiorą, okres bezskładkowy jego żony może wydłużyć się o kolejnych 5 lat. Co za tym idzie, emerytura Agaty Dudy byłaby jeszcze niższa.

Pensja dla pierwszej damy?

Przy okazji artykułu o przyszłej emeryturze pierwszej damy, wrócił temat ewentualnej pensji dla prezydentowej. Pomysł, by żona prezydenta otrzymywała wynagrodzenie za pełnioną przez siebie funkcję, od lat wraca jak bumerang.

PiS na początku kadencji proponował, by pierwsza dama otrzymywała uposażenie wysokości około 13 tys. zł miesięcznie. Ta kwota to około 55% wynagrodzenia prezydenta. Proponowano również, by pensję dostawały również byłe prezydentowe. Inicjatywa nie została przyjęta entuzjastycznie. Projekt został wycofany. Czy teraz znów wróci do debaty publicznej?

