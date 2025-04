Kryzys małżeński pary prezydenckiej od dłuższego czasu jest tematem, o którym rozpisują się media. Andrzej Duda po raz pierwszy postanowił zabrać głos w tej sprawie. W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” jednoznacznie zdementował, jakoby z między nim a Agatą Dudą nie układało się najlepiej.

W wywiadzie dla tygodnika padło pytanie, czy prawdą jest, że Agata Duda nie jest zachwycona zamiarem prezydenta, by ponownie ubiegać się o urząd prezydenta. Andrzej Duda nazwał tego typu informacje „plotkami”. Przy okazji odniósł się również do doniesień o rzekomym kryzysie małżeńskim. Prezydent podkreślił, że relacje, między nim a żoną, są dobre.

Ponadto prezydent podkreślił, że jest dumny z tego, jak jego żona wypełnia rolę pierwszej damy. Andrzej Duda podkreślił, że jego małżonka robi to skromnie i z klasą.

Agata jest nie tylko fantastyczną żoną, lecz także świetną pierwszą damą. Bardzo rzetelnie, godnie i z ogromną klasą pełni swoją funkcję, za co jestem jej ogromnie wdzięczny. Ale to nie tylko towarzyszenie mi przy uroczystościach oficjalnych, wymaganych protokołem. Jest także bardzo aktywna w działalności dobroczynnej, bierze udział w akcjach charytatywnych. (...) A przy tym robi to skromnie, bez fleszy aparatów i kamer. Na dodatek znajduje czas na swoje życie, swoje pasje, swoje ambicje. Ja to szanuję

- powiedział prezydent.