Aga i Wojtek nie zaczynali swojego związku jak typowe małżeństwo, ale to wcale nie znaczy, że nie musieli mierzyć się z typowymi problemami. Dużo decyzji, kompromisów, a przede wszystkim rozmów i zrozumienia dla drugiej połówki to fundamenty udanego związku, które udało się osiągnąć małżonkom z programu. Mimo to para ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” ma za sobą pierwszy poważny kryzys.

Aga i Wojtek chcieli wziąć rozwód?

Nie tak dawno Aga i Wojtek postanowili założyć własny kanał na YouTube. Początkowo mieli na nim jedynie podziękować znajomym i rodzinie za wsparcie, ale całkowicie zmienili koncepcje i postanowili dzielić się na nim swoimi wzlotami i... no właśnie, upadkami.

Jak wynika z ich ostatniego filmu, ostatni kryzys w ich związku prawie zaważył na ich wspólnej przyszłości. Było już tak poważnie, że w pewnym momencie zaczęli rozmawiać nawet o rozwodzie... Nie ma co się dziwić, że taki kryzys się pojawił - w końcu stanęli przed szeregiem trudnych decyzji, takich jak zmiana miejsca zamieszkania, zatrudnienia i całkowitego podporządkowania swojego życia drugiej osobie.

Takie decyzje często wywołuje kłótnie i zwątpienie, ale na szczęście dzięki długim szczerym rozmowom i wielu kompromisom Adze i Wojtkowi udało się wygrać z kryzysem i teraz z dumą uważają, że ten tylko wzmocnił ich relacje.

Czemu ten kryzys nadszedł tak szybko? Przede wszystkim oboje wiedzieli, że w przypadku ich aktywnego trybu życia małżeństwo na odległość i widywanie się w weekendy nie miałoby sensu. Oboje szybko by się tym zmęczyli, dlatego właśnie zaledwie 2 tygodnie po podjęciu decyzji o zostaniu małżeństwem postanowili, że Aga wprowadzi się do Wojtka. Starcia, chwile zwątpienia, a w końcu pogodzenie się było więc naturalną koleją rzeczy.

