Grammy 2017 rozdane. Beyonce, której krążek "Lemonade" był faworytem do wygrania w najważniejszej kategorii "Album roku", musiała pogodzić się z porażką - zwyciężyła Adele z "25", ale nie kryła swojego... niezadowolenia?

Brytyjska wokalistka triumfowała, zdobyła aż pięć statuetek, czyli wszystkie, do których była nominowana. Jednak na scenie zaskoczyła wszystkich swoją przemową i podziękowaniami, skierowanymi do Beyonce, której oczy szkliły się od łez - pytanie, czy wzruszenia, od słów brytyjskiej piosenkarki, czy ze smutku, że nie stoi na jej miejscu.

Adele oddała hołd Beyonce na Grammy 2017

Podczas lutowego rozdania muzycznych Oscarów Adele co i rusz wychodziła na scenę, otrzymując statuetkę. To Adele wygrała Grammy za najlepszy album roku. Jednak.. nie zgodziła się z werdyktem - wyglądało to tak, jakby nie chciała jej nawet przyjąć.

Nie mogę przyjąć tej nagrody, jestem wdzięczna, ale moim życiem jest Beyonce, jej album Lemonade był monumentalny, tak wspaniale przemyślany, piękny i poruszający.

Obie panie dość często komplementują się wzajemnie i mówi się o ich występie w duecie. Na instagramowym profilu Adele kilka miesięcy pojawiło się zdjęcie, na którym wokalistka pozuje z plakatem przedstawiającym okładkę wydanego 10 lat temu singla Beyonce "Irreplaceable", a pod spodem komentarz:

Beyonce jest najbardziej inspirującą osobą, jaką miałam przyjemność czcić. Jej talent, uroda, wdzięk i etyka pracy plasują ją w jej własnej lidze. Bardzo cię doceniam. Dzięki Bogu za Beyonce.

Ale to nie wszystko, bo należny hołd złożyła jej w kolejnej odsłonie przemowy na Grammy 2017.

Grammy 2017: nie obyło się bez wzruszeń

Uwielbiam cię, jesteś światłem, które sprawia, że ja i moi przyjaciele, moi czarni przyjaciele, czujemy siłę, to w jaki sposób reprezentujesz ich. Zawsze cię kochałam, kocham, i będę kochać.

Niedzielną galę w Los Angeles uświetnił właśnie m.in. występ Adele, która uczciła pamięć zmarłego w grudniu brytyjskiego piosenkarza George'a Michaela, wykonując w nowej aranżacji jego utwór "Fastlove". Było oryginalnie od samego początku - niestety, Adele już na wstępie zaczęła fałszować. Przeklęła i przeprosiła widzów.

Wiem, że jesteśmy na żywo w telewizji, przepraszam, ale czy możemy zacząć od początku - przeprosiła Adele.

Nagrody Grammy, przyznawane przez amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki, nazywa się muzycznymi Oscarami. Wyróżnienia są przyznawane w 82 kategoriach. Podczas tegorocznej gali rozdania "muzycznych Oscarów" doceniono także twórczość zmarłego Davida Bowiego: jego ostatni album "Blackstar" został uznany za najlepszy album alternatywny.

Grammy 2017 miało też swój polski akcent. W jednej z kategorii triumfowali również Polacy. Album "Penderecki conducts Penderecki" Vol. 1. zdobył Grammy za najlepsze nagranie muzyki chóralnej. Utwory polskiego kompozytora nagrali pod jego batutą muzycy z Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej.

