Para, która poznała się na planie serialu „Rodzinka.pl” spędziła ze sobą 4 lata. Niedawno jednak Wiktoria Gąsiewska została przyłapana na czułościach z tancerzem Jakubem Lipowskim. Kiedy zdjęcia trafiły do sieci, aktorka szybko wystosowała oświadczenie, w którym ogłosiła, że już od pewnego czasu nie jest ze Zdrójkowskim.

Sam aktor, zapytany przez dziennikarzy o komentarz, odpowiedział jednak, że „jest mu bardzo przykro”. Nie był świadomy rodzącego się romansu Gąsiewskiej?

Adam Zdrójkowski komentuje rozstanie

Aktorzy nigdy nie byli zbyt wylewni na temat swojej relacji, a niewygodne pytania dziennikarzy często grzecznie zbywali. Tak było i tym razem, kiedy Adam Zdrójkowski został zapytany o komentarz dotyczący rozstania na konferencji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Z jego wypowiedzi jednak jasno wynika, że ich związek faktycznie przeszedł już do historii.

– Nie ma tu nic więcej do dodania, nie ma co komentować. Bardzo bym chciał coś więcej powiedzieć, ale z szacunku do Wiktorii i do samego siebie, nie będę tego robił – wyznał.

W innej rozmowie z mediami powiedział jednak, że „jego samopoczucie mogłoby być lepsze, ale nie narzeka”. Po programie „Twoja twarz brzmi znajomo” aktor planuje długie wakacje na Zanzibarze, chociaż ostatnio w tym miejscu był właśnie ze swoją byłą partnerką.

Będzie wam brakować tej pary?

