Beata Ścibakówna znana z takich serialowych przebojów jak „Czterdziestolatek: 20 lat później” czy „Matki, żony i kochanki”, nie jest już tak aktywna zawodowo, jak dawniej. Mimo udziału w kilku produkcjach aktorka skupia się na życiu rodzinnym i wypoczynku.

To nie oznacza jednak, że fani nie wiedzą, co się u niej dzieje. 52-letnia gwiazda chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, co robi na co dzień i jak spędza czas z najbliższymi. Tym razem nie było inaczej.

Beata Ścibakówna pokazała ciało w bikini

Tegoroczne wakacje żona Jana Englerta spędza nad polskim morzem, a swój urlop na bieżąco dokumentuje na Instagramie. W jednym z ostatnich postów aktorka pokazała, jak wypoczywa na słonecznej plaży.

Ścibakówna opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w białym bikini, luźnej białej koszuli i słomkowym kapeluszu. Jednak to nie stylizacja zwróciła największą uwagę jej obserwatorów. Internauci szybko zauważyli wysportowaną sylwetkę aktorki i zasypali ją komplementami.

- Ciało jak u nastolatki! Rakieta - Wow! Ale ma Pani figurę. Marzenie! - Gratuluję figury pani Beato! Pięknie pani wygląda - czytamy w komentarzach

Jedna z fanek zapytała w komentarzach, jak Ścibakównie udaje się utrzymać taką formę i jak często trenuje, by mieć wciąż piękną sylwetkę.

3-4 razy w tygodniu - odpowiedziała aktorka

Nie obyło się również bez słów uznania od koleżanek po fachu, które skomplementowały Ścibakównę. Uznanie dla figury 52-latki wyraziła m.in. Katarzyna Zielińska i Małgorzata Foremniak.

