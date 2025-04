Kariera muzyczna Britney Spears rozpoczęła się w latach 90. W 1998 roku jej singiel „…Baby One More Time” znalazł się na liście najlepiej sprzedających się singli wszech czasów.

Kolejne hity zajmowały najwyższe miejsca na listach przebojów, a teksty piosenek Spears na pamięć znała chyba każda nastolatka. Czy jednak serio traktowała „rady” kierowane do kobiet? Teksty utworów obfitują w „życiowe lekcje”.

Czego można nauczyć się z hitów Britney Spears?



Jedna z bardziej znanych piosenek Britney Spears o doskonale znanym tytule „Oops! I did it again” uczyła na przykład, że w popełnianiu błędów nie ma nic złego. Nawet jeśli wciąż popełnia się te same. To trochę tak, jakbyśmy w ogóle nie miały uczyć się na błędach. Co więcej, wygląda na to, że zabawa uczuciami drugiej osoby także jest ok.

Z innego hitu piosenkarki dowiadujemy się z kolei, że... nie ma nic złego w stalkowaniu osoby, która nam się podoba.

Jeszcze inny ostrzega, że pierwsze wrażenie dotyczące mężczyzn bywa mylące. Kolejny hit uczy z kolei tego, że jeśli chcesz jeździć Bugatti, maserati lub Lamborghini i „wyglądać hot w bikini”, musisz na to zapracować. Nie ma w tym wprawdzie nic odkrywczego, ale język użyty w tekście raczej nie należy do tych, które warto naśladować.

Ostatnią „życiową lekcją”, jaką fankom serwowała Britney Spears jest ta, która uczy, że pieniądze i sława wcale nie dają szczęścia. Uff, z hitów, które wiele z nas bezmyślnie nuciło pod nosem, jednak można dowiedzieć się czegoś mądrego.

