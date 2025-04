Rok temu modelka podzieliła się w wywiadzie szczerym wyznaniem i zaczęła pokazywać na Instagramie swoje „prawdziwe oblicze”. Seksowna Sandra Kubicka rok temu dowiedziała się, że cierpi na PCOS, czyli zespół policystycznych jajników.

Reklama

Sandra Kubicka o życiu z PCOS

Rok temu załamał jej się świat i kariera stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Jeśli ktoś zarabia ciałem i urodą, bo traci kontrolę nad swoim wyglądem, łatwo wpaść w depresję. Sandra Kubicka w wywiadzie dla zdrowotnego serwisu internetowego wyznała, że była w rozsypce:

Mam wrażenie, że moje ciało nie należy do mnie, tylko do choroby. Nagle zaczęłam dostawać takich podskórnych grudek, których nie da się wycisnąć. Do tego na twarzy pojawiła się opuchlizna. Drastycznie przytyłam (17 kg). Miałam cellulit w miejscach, w których nie wyobrażałam sobie, że w ogóle można go mieć. Nie wiedziałam co się ze mną dzieje - mówiła szczerze modelka w wywiadzie dla HelloZdrowie.

Sandra Kubicka wyznała także, że od zawsze miała problemy z miesiączkowaniem, ale nigdy nie przejmowała się tym, bo nie planowała ciąży jako 20-kilkulatka. Nawet usłyszała od ginekologa, że przecież okres nie jest potrzebny do sesji bieliźnianych....

Boże, co to był za okropny czas.. walczyłam z cerą, +17 kilogramami, samooceną, pewnością siebie, pracą, życiem prywatnym.. Przez tyle miesięcy nie wiedziałam co mi jest. Myślałam, że e to koniec mojej kariery modelingowej - napisała na Instagramie modelka.

Modelka ma za sobą trudny okres diagnozowania, oswajania się z tym, że cierpi na PCOS oraz leczenia. Dziś pokazała się na Instagramie po roku walki z chorobą - jest dobrej myśli i uśmiechnięta pozuje do zdjęcia.

Widać, że Kubicka jest w o wiele lepszej kondycji psychicznej i fizycznej, a fotkę opublikowała po to, by wiele kobiet mogło dostać wiatr w skrzydła - bo przecież takich jak ona, jest wiele, tylko nie nazywają się Kubicka i nie robią kariery w modelingu.

„ - Masz PCOS. Pamiętam moją odpowiedź - ale co to jest?”

Sandra Kubicka przyznała, że o PCOS nie miała żadnego pojęcia - zresztą jak wiele kobiet. Uświadamianie zwłaszcza młodych dziewczyn jest niezwykle kluczowe - nastolatki dość niefrasobliwie podchodzą do kwestii miesiączkowania, brak okresu nie jest dla nich problemem, a wręcz przeciwnie. Problemy z cerą leczą drogeryjnymi kosmetykami lub u dermatologa, zamiast szukać przyczyn ich powstawania.

Masz PCOS i pamiętam moją odpowiedź: ale co to jest? Nigdy wcześniej przecież o tym nie słyszałam.. skąd to się bierze? Dlaczego ja? Przecież wtedy miałam 24 lata.. co źle zrobiłam? Dlaczego takie drastyczne objawy?? I kolejne emocjonalne miesiące.. Szczerze, nie chce wracać do tamtych dni i pamiętać co wtedy czułam. Ile płakałam, ile się bałam, a co z dziećmi? Czy będę mama?..

Sandra Kubicka przyznała, że przeszła przez piekło, ale teraz czuje się jak nowo narodzona i szczęśliwa kobieta. Zapowiedziała, że to jeszcze nie koniec dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Dzisiaj czuje się jak nowonarodzona. 🤗 Zmieniłam WSZYSTKO. Dosłownie. Pisze to tutaj bo mało kobiet mówi publicznie o tych przykrych problemach, a przecież tyle kobiet walczy z tym samym, co ja. Wiem jak to odbija się na naszej psychice. Pamiętajcie nie jesteście same. Bądźcie silne! CZAS!!! musicie być cierpliwe i wytrwale ❤️ dałam radę, Wy tez dacie. Postaram się niedługo rozpisać cała moja historie i plan działania dla Was aby Wam pomoc. 💕

Czym jest PCOS?

Zespół policystycznych jajników, inaczej: zespół wielotorbielowatych jajników (PCOS), to zaburzenie hormonalne, które jest najczęstszą przyczyną niepłodności. PCOS jest przyczyną ponad 70% przypadków niepłodności i braku owulacji oraz aż 85% wczesnych poronień.

W zachorowaniu ważną rolę odgrywa podwyższony poziom insuliny - powoduje on zaburzenia hormonalne, zwiększoną produkcję męskich hormonów. Dojrzewające jajeczko może być słabsze lub do owulacji wcale nie dochodzi. Do charakterystycznych objawów należą problemy z wagą, cerą, nadmierne owłosienie i ogólnie pogorszenie wyglądu.

Reklama

Więcej w temacie: Gwiazdy, które chorują na endometriozę. Jak sobie radzą?Ta choroba dotyka wiele młodych matek - jak z nią żyć?Polskie gwiazdy, które mówią głośno o chorobie Hashimoto