Mihaela Noroc swój projekt zaczęła w wieku 27 lat. Jeździła po świecie, fotografując dziewczyny mniej więcej w swoim wieku. Ładne, ale bez upiększeń. Bez makijażu, zbędnych zdobień czy stylizacji. W swoim kraju, miejscowości, naturalnym otoczeniu.

Do tej pory Mihaela odwiedziła 45 krajów i zrobiła zdjęcia kilkudziesięciu młodym kobietom. Była m.in. w Brazylii, Iranie, Chinach, Etiopii, Peru, Amazonii, ale też w Kirgistanie, Rosji, Tybecie. Bohaterki zdjęć różnią się ubiorem, rasą, rysami twarzy i religią. Ale łączy je jedno - są piękne i autentyczne.

"Chcę kontynuować mój projekt przez wiele lat i sfotografować piękno we wszystkich krajach świata, o ile to możliwe" - zapowiada rumuńska fotografka i zdradza, że marzy, by jej Atlas of Beauty (czyli Atlas piękna) inspirował kobiety do bycia sobą.

Zostawiamy was z najpiękniejszymi 30-latkami świata :)

Łotyszka. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Mieszkanka Birmy. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Mieszkanka Kolumbii. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Mieszkanka Kolumbii. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Mieszkanka Chile. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Mieszkanka Chile. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Hinduska. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Hinduska. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Tybetanka. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Tybetanka. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Mieszkanka Kirgistanu. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Mieszkanka Kirgistanu. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Dziewczyna z Peru. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

Dziewczyna z Peru. Fot. Mihaela Noroc/Facebook

