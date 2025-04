Od tygodnia Meghan Markle jest na ustach wszystkich, a jej świadectwa, szkolenia, kursy i rodzinne zawiłości są prześwietlane przez media. Na jaw wychodzą nowe fakty, a także zdjęcia pokazujące, ze Meghan od dawna fascynowała się rodziną królewską...

Ukochana księcia jest Amerykańską aktorką, ma afrykańskie korzenie, jest po rozwodzie i liczy sobie więcej lat. Nikogo by to ostatnie nie burzyło, gdyby sytuacja byłą odmienna, ale prasa zawsze chętnie komentuje wyjątki od reguł. Markle od lat skrupulatnie pracowała na swoje nazwisko. Jest samowystarczalna, niezależna, a jednak woli mury Pałacu od arterii Nowego Jorku. Dlaczego?

21 lat temu 15-letnia Meghan Markle spędzała wakacje w Londynie i razem z koleżanką zrobiła sobie zdjęcie na tle pałacu Buckingham. Jej przyszły mąż miał wtedy zaledwie 12 lat. Fotka ujrzała światło dzienne i została też opatrzona komentarzem jej „przyjaciółki”, Ninaki Priddy. Ta wyznała magazynowi „Daily Mail”, który opublikował zdjęcie, że Meghan „wszystko to sobie zaplanowała” [ślub z księciem - przyp. red.] bo jest wyrachowana i pewna siebie...

Meghan w wieku 30 lat powiedziała sakramentalne tak producentowi popularnego serialu Suits, Trevorowi Engelsonowi.

Amazing picture of a young #MeghanMarkle outside #BuckinghamPalace on the front cover of the Daily Mail today. The actress announced her engagement to #PrinceHarry on Monday, the couple are due to wed in May 2018. #RoyalWedding 💍 pic.twitter.com/ZhKp76jKzp

— Splash News (@_splashnews) 29 listopada 2017