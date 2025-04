Fot. Fotolia

Uspokój się, mimo że zwolnili cię z pracy

Zapewne wydaje ci się teraz, że dużo straciłaś. Media bombardują ię informacjami o tym, jak trudno w dzisiejszych czasach znaleźć pracę. Słyszałaś opowieści koleżanek o długotrwałych i nużących poszukiwaniach oraz krępujących rozmowach kwalifikacyjnych. Nie analizuj tego. Przede wszystkim daj upust swoim emocjom. Pozwól sobie na smutek i złość, pod żadnym pozorem nie trzymaj tego w sobie. Zarygluj się na jakiś czas w pokoju, wejdź pod koc i wyrzuć to z siebie - płacz, krzycz, rób wszystko, co przyniesie Ci ulgę. Pamiętaj, że każdy z nas jest człowiekiem i ma prawo do słabości. Dzięki temu zrobisz w sobie miejsce na nową energię.

Kiedy pracowałam we Francji, żyłam pod ciągłą presją ze strony mojego szefostwa. Marzyłam o przeprowadzce do Nowego Jorku, jednak wydawało mi się to odległe i niemożliwe. Wtedy poznałam moją coach, Manuelle, która nauczyła mnie metody opartej na tasiemce przypominajce. Kazała mi ona zapisać w niej mój cel, jakim była praca w Stanach, zawiązać ją na nadgarstku. Do tasiemki dołożyć gumkę recepturkę, którą miałam odstraszać złe myśli. Kiedy czułam się bezsilna lub zaczynałam wątpić w siebie i w zrealizowanie swojego celu, strzelałam z gumki, co powodowało, że mały ból przerywał mi złe myślenie i zamiast pogrążać się w trybie „nie dam rady” przestawiałam się na tryb „dam radę!”. Dzięki mojemu magicznemu zestawowi zrealizowałam swoje marzenie o pracy w NY. Po powrocie do Polski zdecydowałam się podzielić z resztą kobiet swoim odkryciem.

Przeanalizuj swoje wydatki

Kiedy już wyładowałaś swoje emocje, możesz trzeźwiej spojrzeć na obecną sytuację. Przede wszystkim musisz teraz skupić się na utrzymaniu siebie i swojej rodziny. Zapewne mając stałą pracę miałaś swoje pewne przyzwyczajenia. Trzydaniowy lunch w modnej restauracji, egzotyczne produkty żywieniowe, astronomicznie drogie buty. Zastanów się czy tego wszystkiego potrzebujesz. Nie mówię, żebyś żyła w ascezie, ale abyś zaczęła mądrze gospodarować pieniędzmi. Nawet, jeżeli oszczędzałaś grosz do grosza, zawsze możesz znaleźć coś, dzięki czemu mogłabyś zminimalizować wydatki. Przelicz swoje środki i zastanów się, na ile możesz sobie pozwolić bez pracy, zobacz, czy mieszkanie, w którym żyjesz jest w twoim budżecie. Określ, ile czasu dajesz sobie na przeorganizowanie swojego świata.

Mimo zwolnienia z pracy działaj

Na tym etapie powinnaś już z determinacją dążyć do znalezienia nowej, jeszcze lepszej pracy. Pamiętaj, że masz przed sobą wachlarz możliwości. Pomimo powszechnej opinii znalezienie wymarzonej pracy wcale nie jest niemożliwe! Ważne jest to, żebyś jasno określiła sobie swój cel. Jeżeli masz możliwości finansowe, nie szukaj pracy na siłę, abyś w finale była w pełni z niej zadowolona. Jednak jeśli potrzebujesz naprędce pieniędzy, zawsze możesz wziąć zajęcie dorywcze, podczas którego będziesz wciąż się rozglądać za nową pracą. Zacznij od przygotowania nowego, wyróżniającego się CV. Codziennie, systematycznie sprawdzaj ogłoszenia w internecie. Niech to będzie Twoja rutyna. Przeglądaj strony ogłoszeniowe i portale społecznościowe. Nie bój się pytać. Może twoi znajomi wiedzą, że kogoś gdzieś poszukują? Odśwież dawno zapomniane kontakty.

Jeżeli znalazłaś firmę, która ci odpowiada, nie zastanawiaj się, tylko napisz do nich, nawet jeśli w tym momencie mają kompletną kadrę. Jak sama już zauważyłaś, w każdej chwili wszystko może się obrócić o 180 stopni.

Wciąż pracuj nad sobą

Jeżeli osiągnęłaś cel i udało Ci się znaleźć nową pracę, pamiętaj, żeby nie spoczywać na laurach. Zastanów się nad tym, co było przyczyną twojego zwolnienia, aby w przyszłości nie popełniać tego samego błędu. Jeżeli go odkryjesz, wyeliminuj go. Jeśli nadal nie znalazłaś pracy, nie poddawaj się. Daj sobie więcej czasu, w końcu nie od razu Rzym zbudowano. Życzę Ci powodzenia!

Autor: Kamila Kubiak – właścicielka marki ChouChou Like Me, dreamsetterka, niepoprawna marzycielka, która postanowiła motywować innych do realizacji marzeń,