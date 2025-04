Przebywasz właśnie na zwolnieniu chorobowym, ale dowiedziałaś się, że twój pracodawca szykuje zwolnienia? Martwisz się, że i ciebie może to nie ominąć i że po powrocie do pracy dowiesz się, że właściwie już tam nie pracujesz? Wyjaśniamy ci, jak naprawdę wygląda twoja sytuacja. Jest lepiej, niż myślisz.

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie z pracy

Jeżeli przebywasz akurat na zwolnieniu chorobowym, szef nie może cię zwolnić. Już od pierwszego dnia, w którym nie ma cię w pracy z powodu choroby, jesteś objęta ochroną i nie możesz zostać zwolniona. Nawet zatem, jeśli masz zwolnienie lekarskie, ale nie zdążyłaś go jeszcze przedstawić szefowi, nie może on tego wykorzystać jako pretekstu do zwolnienia. Podobnie jest w sytuacji, gdy przychodzisz do pracy w danym dniu tylko po to, by złożyć zwolnienie lekarskie w dziale kadr. Wtedy również szef, korzystając z twojej obecności w miejscu pracy, nie może wręczyć ci wypowiedzenia.

Kiedy zwolnienie lekarskie nie chroni przed wypowiedzeniem?

Jest kilka sytuacji, w których możesz zostać zwolniona, niezależnie od tego, czy jesteś akurat w pełni sił i przebywasz w miejscu pracy, czy jesteś obłożnie chora w domowym łóżku. Należą do nich następujące przypadki:

Firma postawiona jest w stan upadłości ;

; firma zostaje zlikwidowana ;

zostaje ; najpierw dostałaś wypowiedzenie, a dopiero później przyniosłaś zwolnienie, tzn. że w chwili otrzymania wypowiedzenia byłaś w pracy, a po jego otrzymaniu udałaś się do lekarza i dostałaś zwolnienie lekarskie.

Długotrwała choroba a wypowiedzenie

Niekiedy może się tak zdarzyć, że otrzymasz wypowiedzenie, ponieważ przebywasz na zwolnieniu lekarskim niezwykle długo. Pracodawca musi wtedy mieć kogoś na twoje zastępstwo, jeśli nie ma cię przez co najmniej kilka miesięcy, taki zastępca staje się już właściwie pracownikiem. Nie można zatem wymagać od szefa, by dla ciebie również trzymał stanowisko. Możesz zostać zwolniona, jeżeli:

pracujesz w danej firmie krócej niż od 6 miesięcy, z czego na zwolnieniu byłaś co najmniej 3 miesiące ;

; pracujesz dłużej niż 6 miesięcy, ale twoja łączna absencja w pracy z powodu choroby przekroczyła 182 dni plus 90 dni zasiłku rehabilitacyjnego.

