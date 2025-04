W firmie, w której pracujesz, chodzą plotki o zwolnieniach grupowych? Nie wiesz, czy jesteś na ewentualnej liście do zwolnienia, ale chciałabyś wiedzieć, czy w razie czego masz jakieś prawa, o które możesz się ubiegać w związku z taką sytuacją? Podpowiadamy ci, o co warto walczyć, kiedy szef wręczy tobie i twoim kolegom zwolnienie grupowe.

Zasady dotyczące zwolnień grupowych

Podstawa prawna

Należy pamiętać, że to, jak mogą odbywać się takie zwolnienia, reguluje stosowna ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnienia grupowe mogą odbywać się w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, dlatego też przepisy tej ustawy dotyczą właśnie takich przedsiębiorstw.

Kiedy zwolnienia mogą być traktowane jako grupowe?

Wszystko zależy od tego, jak duża jest to firma oraz w jakim przedziale czasowym odbywają się zwolnienia. Żeby można było mówić o zwolnieniu grupowym, wszystkie zwolnienia muszą nastąpić w ciągu kolejnych 30 dni. Uważaj na to, gdy szef specjalnie rozwleka zwolnienia w czasie w ten sposób, by nastąpiły one w sumie w czasie dłuższym niż wymieniony, bo chce przez to uniknąć wypłacania pracownikom odpraw. Masz jednak prawo zaskarżyć go w takim przypadku do sądu pracy i wnioskować o uznanie twojego wypowiedzenia jako zwolnienia w ramach zwolnień grupowych.

Ilu pracowników w ciągu 30 dni powinno zostać zwolnionych, żeby można uznać to za zwolnienie grupowe?

Nie ma takiej jednej stałej liczby z uwagi na to, że przedsiębiorstwa są bardzo różne. W firmie, w której pracuje 30 osób zwolnienie 10 z nich jest zwolnieniem grupowym, ale w firmie zatrudniającej kilkaset osób już nie. Sytuacja wygląda tak:

W firmach, w których pracuje mniej niż 100 osób - zwolnienie 10 z nich w ciągu 30 dni traktowane jest jako zwolnienie grupowe.

- zwolnienie 10 z nich w ciągu 30 dni traktowane jest jako zwolnienie grupowe. W firmach zatrudniających od 100 do 300 osób - zwolnienie grupowe następuje w przypadku zwolnienia 10 procent wszystkich pracowników.

- zwolnienie grupowe następuje w przypadku zwolnienia 10 procent wszystkich pracowników. W firmach, w których pracuje co najmniej 300 osób - zwolnienie grupowe jest wtedy, gdy traci pracę co najmniej 30 pracowników.

Czego mogą żądać pracownicy, którzy zostali zwolnieni grupowo?

Wypowiedzenia na warunkach uzależnionych od przepracowanego stażu pracy.

Ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Odprawy.

