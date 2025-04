Kredyt mieszkaniowy tylko z wkładem własnym

Zgodnie z obowiązującym od stycznia przepisem, aby dostać kredyt hipoteczny, będziesz musiała wykazać, że masz co najmniej 5% wkładu własnego. Tak więc bez posiadania oszczędności, nie dostaniesz pożyczki.

Zmienia się również okres, na jaki banki będą udzielały kredytu. Do niedawna mogło to być nawet 50 lat. Obecnie okres kredytowania ma wynieść 25 lat. Na twoje życzenie może on zostać wydłużony, ale maksymalnie do 35 lat.

Mieszkanie dla młodych

W końcu działa program Mieszkanie dla Młodych. Dzięki niemu osoby, które kupują pierwsze w życiu mieszkanie, będą mogły otrzymać dopłaty. Ich wysokość będzie jednak zróżnicowana - 10% (single) lub 15% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania.

Istnieje jednak kilka warunków, które musisz spełniać, aby ubiegać się o dopłatę:

brak mieszkania (również w przeszłości);

nieukończone 35 lat (w przypadku małżonków decyduje wiek młodszego z nich);

mieszkanie nie może być większe niż 75 m kw. (dom – 100 m kw.);

wzięcie kredytu na co najmniej 50% ceny mieszkania na nie mniej niż 15 lat;

cena metra kwadratowego nie może przekroczyć określonego limitu (publikowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego),

np. w III kwartale wynosił on dla Warszawy – 5945 zł, a dla Poznania 5302 zł.

Oszczędzanie w OFE lub ZUSie

Masz cztery miesiące (od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r.) na decyzję, czy chcesz być dalej w OFE.

Jeśli nie zadeklarujesz, że nadal będziesz oszczędzać w wybranym wcześniej funduszu, twoje składki automatycznie będą ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS-ie.

Tę decyzję będziesz mogła zmienić (najwcześniej w 2016 roku).

Składki będą waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Na 10 lat przed twoją emeryturą zgromadzone w OFE aktywa zostaną stopniowo przekazane do ZUS, który wypłaci ci emeryturę.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mają przeprowadzać egzamin państwowy w oparciu o jednolity system rejestracji kandydatów oraz jednolitą bazę pytań egzaminacyjnych. Połowa pytań ma być jawna dla zdających.

Dłuższy czas na zwrot towaru przy zakupach internetowych

Jeśli kupujesz przez internet lub telefon, teraz będziesz mieć na zwrot towaru 14 dni (zamiast dotychczasowych 10). Będziesz też mogła żądać od sprzedawcy zwrotu kosztów przesyłki.

Ponadto przedsiębiorcy oferujący towary czy usługi na odległość (przez telefon czy internet) mają obowiązek szczegółowo opisać ofertę, a ty za każdym razem musisz potwierdzać, że się z nią zapoznałaś.

Nowe prawo ma zacząć obowiązywać od czerwca.

Koniec z roamingiem

Od lipca podczas pobytu w jednym z krajów Unii Europejskiej, zapłacisz za rozmowę telefoniczną identyczną kwotę, jak za rozmowę krajową.

Możesz starać się o dodatek na pokrycie części opłat za prąd.

Musisz jednak otrzymywać dodatek mieszkaniowy, a ponadto mieszkać w miejscu dostawy energii elektrycznej. Wniosek wraz z kopią umowy sprzedaży energii należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Dodatek ma być wypłacany do 10. każdego miesiąca. Wysokość zależy m.in. od liczby osób w rodzinie.

Ulgi VAT na usługi budowlane

Nie każdy może skorzystać z ulgi VAT na materiały budowlane. Obecnie przysługuje ona tylko osobom do 36. roku życia. Ponadto dotyczy jedynie wydatków na materiały budowlane wykorzystane przy inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę (a więc nie na remont).

Obowiązuje jeszcze jedna zmiana - powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 75 m kw. (100 – przy domu), a gdy wychowujesz przynajmniej troje dzieci, odpowiednio – 85 i 110 m kw.

