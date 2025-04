Jak uregulować prawnie związek partnerski?

Wzory umów, które pozwalają uregulować sytuację prawną osobom pozostającym w związkach partnerskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli pozostajesz w związku nieformalnym, koniecznie zapoznaj się z tymi umowami.

Dyskusja nad związkami partnerskimi wzbudza powszechnie gorące emocje. Zasadniczo dzieli ludzi na dwa obozy, tych, którzy są za prawną regulacją tychże związków i na tych, którzy kategorycznie się przed nią wzbraniają. Co prawda ustawę o związkach partnerskich odrzucono, nie oznacza to bynajmniej, iż potrzeby takiej regulacji nie ma.

Nie oszukujmy się, ludzi żyjących w związkach partnerskich jest całkiem sporo i to bez względu czy są to związki homo- czy heteroseksualne, dla wielu zagadnienie to jest bardzo istotne. I choć dyskusje wywołują gorące emocje, regulacji związków partnerskich chyba w najbliższym czasie się nie doczekamy. A z przekomarzań polityków za wiele nie wynika. Jak realnie swoją sytuację mogą uregulować osoby zainteresowane? I czy rzeczywiście mogą?

Okazuje się, że nawet przy obecnie obowiązujących przepisach i braku ustawy o związkach partnerskich, osoby żyjące w związku nieformalnym mogą pewne wspólne sprawy prawnie uregulować. I choć o wielu z tych rzeczy nie myśli się aż do choroby lub nieszczęśliwego wypadku lub nie ma się dostatecznej wiedzy z zakresu znajomości polskiego prawa. Dla przeciętnego Kowalskiego bowiem możliwość uregulowania formalnie wielu życiowych aspektów wcale oczywista nie jest. Okazuje się jednak, że pewne aspekty m.in. uzyskanie informacji w przypadku choroby partnera, uregulowanie spraw administracyjnych, a nawet majątkowych można formalnie uregulować nawet nie będąc w związku małżeńskim. I choć nie jest to bynajmniej to na co liczyliby wszyscy pozostający w nieformalnych związkach, jakimś punktem zaczepienia i pewnym ułatwieniem jest, w wielu życiowych sytuacjach – bardzo przydatnym.

Wzory umów ułatwiające życie osobom pozostających w związkach partnerskich umieściła za darmo poznańska kancelaria. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski opublikowała 3 pakiety ze wzorami Umów Związku Partnerskiego, które pozwalają na prawne sformalizowanie związku:

Pakiet zielony (najmniej zaawansowany) przeznaczony dla osób, którym zależy na uregulowaniu kwestii administracyjnych i bieżących spraw związanych ze wspólnym mieszkaniem (np. odbiór korespondencji, opłacanie rachunków) czy dostępie do informacji o zdrowiu partnera oraz odbiorze jego dokumentacji medycznej.

(najmniej zaawansowany) przeznaczony dla osób, którym zależy na uregulowaniu kwestii administracyjnych i bieżących spraw związanych ze wspólnym mieszkaniem (np. odbiór korespondencji, opłacanie rachunków) czy dostępie do informacji o zdrowiu partnera oraz odbiorze jego dokumentacji medycznej. Pakiet pomarańczowy – jak wyżej oraz sprawy związane z dziedziczeniem i prawo do pochowania partnera

– jak wyżej oraz sprawy związane z dziedziczeniem i prawo do pochowania partnera Pakiet czerwony – regulacje jak w pakiecie pomarańczowym a dodatkowo wspólne sprawy majątkowe i prawo do renty/alimentów

I to już jakiś punkt zaczepienia dla osób pozostających w związkach nieformalnych, bo w pewnych sytuacjach takie uregulowania bywają niezwykle pomocne i wręcz niezbędne. Pozostaje mieć nadzieję, że Ustawa o związkach partnerskich w końcu kiedyś wejdzie w życie. Póki co warto zapoznać się z przepisami obowiązującymi na dzień dzisiejszy i skorzystać z zaproponowanych umów.