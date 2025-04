Dla pracodawcy najważniejsza jest efektywność, czyli to, jak szybko i dokładne wykonasz swoje obowiązki. Jeśli nie realizujesz swoich zadań w sposób zgodny z wymaganiami, może się okazać, że szef zechce się z tobą rozstać. Zobacz, co może negatywnie wpłynąć na efektywność twoje pracy i postaraj się unikać takich zachowań, aby nie narażać się pracodawcy.

Tego nigdy nie rób w pracy!

1. Facebook

Najwięcej czasu w pracy tracisz, przesiadując na portalach społecznościowych. Czat na Facebooku i rozmowa z dawno niewidzianym znajomym potrafi zająć tak dużo uwagi, że nawet nie zauważysz, kiedy minie kilka godzin. Zdjęcia z wakacji przyjaciółki, wydarzenie z życia byłego chłopaka z czasów liceum czy zabawne memy to również z pozoru nieszkodliwe zajęcie, które może przyczynić się do prawdziwej tragedii twoich zawodowych obowiązków. Pamiętaj też, że twój szef może być bardzo niezadowolony, gdy odkryje, czym zajmujesz się w czasie służbowym. To dlatego lepiej będzie, jeśli w czasie pracy postarasz się unikać korzystania z Facebooka, Instagrama czy innych portali, które skutecznie zaprzątną twoją uwagę, tak, że stracisz poczucie czasu.

2. Podjadanie

Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa na odpoczynek lub posiłek. Warunkuje to kodeks pracy. Nie oznacza to jednak, że na biurku możesz przetrzymywać paczkę z chipsami, ciasteczka lub cukierki w szeleszczących papierkach. Podjadanie nie tylko źle wypłynie na twoją wagę, ale i skutecznie odwróci twoją uwagę od pracy. Jeśli więc myślisz, że węglowodany ukryte w czekoladzie pomogą ci i dadzą dużo energii, to niestety, skutek często bywa wręcz odwrotny. Twoja koncentracja może stać się osłabiona, a ty sama będziesz bardziej śpiąca i rozleniwiona.

3. Praca nocą

Myślisz, że nadrabianie zaległości nocą przyniesie ci korzyści? Niestety nie. To, że wieczorem zrobisz część projektu, poskutkuje niewyspaniem w ciągu dnia, osłabioną koncentracją i problemami ze skupieniem. Ból głowy oraz zniechęcenie spowoduje, że w biurze nie będziesz w stanie efektywnie pracować, a braki znowu będziesz nadrabiać w domu, co przyczyni się do ciągłego niewyspania, przygnębienia i zdenerwowania.

4. Zła dieta

Pamiętaj, aby w ciągu 8 godzin pracy znaleźć czas na drugie śniadanie i obiad. Tylko wtedy będziesz miała energię do aktywnego wykonywania swoich obowiązków. Nie zapominaj, że brak składników odżywczych osłabia organizm, powoduje mnóstwo stresu oraz zabija szare komórki. To dlatego w swojej diecie postaraj się uwzględnić wszystkie składniki odżywcze.

5. Brak organizacji

Największą zmorą pracowników jest brak organizacji. Jeśli nie umiesz zorganizować sobie dnia w pracy i zazwyczaj nie wyrabiasz się ze wszystkimi obowiązkami, codziennie rano planuj, co będziesz robić. Na kartce albo w terminarzu zapisz jakie zadania są dla ciebie priorytetowe, a które mogą poczekać do jutra. Zaznacz też godziny deadlinów. Tylko wtedy uda ci się efektywnie wykonywać swoje obowiązki.