Prawo do zasiłku rodzinnego zależy od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Od 1 listopada 2015 roku nie może on przekroczyć 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Reklama

Komu należy się zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek mogą złożyć:

rodzice lub rodzic,

opiekun prawny dziecka,

opiekun faktyczny, tj. osoba zajmująca się nim, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie.

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia lub

nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto wiedzieć. O świadczenie może też starać się osoba pełnoletnia, która się uczy, a nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem lub ugodą prawa do alimentów.

Wysokość świadczenia

Od 1 listopada wzrasta nie tylko próg dochodowy, ale też wysokość kwoty zasiłku. Wyniesie ona:

89 zł na dziecko do 5 lat,

na dziecko do 5 lat, 118 zł na dziecko w wieku 6–18 lat,

na dziecko w wieku 6–18 lat, 129 zł na dziecko w wieku 19–24 lata.

Uwaga! Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Kto nie ma prawa do zasiłku?

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko:

jest w związku małżeńskim;

zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Do zasiłku nie ma też prawa osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli nie ma zasądzonych na nie alimentów od jego rodzica, chyba że:

rodzice lub jedno z nich nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone,

sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów.

członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą.

Dodatki do zasiłku

Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego ma też prawo do różnego rodzaju dodatków. Niektóre z nich zmieniają wysokość od 1 listopada. Dotyczy to dodatków:

dla samotnych rodziców – dodatek wyniesie 185 zł miesięcznie i nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 265 zł miesięcznie i nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci;

– dodatek wyniesie 185 zł miesięcznie i nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 265 zł miesięcznie i nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci; dla rodzin wielodzietnych – 90 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie;

– 90 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie; z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 80 zł na dziecko do 5 roku życia i 100 zł powyżej 5 roku życia;

– 80 zł na dziecko do 5 roku życia i 100 zł powyżej 5 roku życia; z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– 63 zł jeśli dziecko dojeżdża do szkoły

– 105 zł , gdy dziecko mieszka poza domem np. w internacie, na stancji.

Pozostałe dodatki będą wypłacane w dotychczasowej wysokości. Są to:

dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł;

dodatek do zasiłku na urlopie wychowawczym – 400 zł miesięcznie;

dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Do instytucji, która zajmuje się w gminie świadczeniami rodzinnymi. Może być to centrum pomocy rodzinie, gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej lub urząd gminy bądź miasta.

Uwaga! O każdej zmianie sytuacji finansowej należy powiadomić instytucję wypłacającą zasiłek. Jeśli tego nie zrobisz (a okaże się, że pobierasz zasiłek bezprawnie, trzeba go będzie zwrócić i to nawet z odsetkami.

Ważne! Obecnie, jeśli dochód rodziny przekracza ustawowe kryterium, zasiłek rodzinny nie przysługuje. Od 1 stycznia 2016 roku się to zmieni. Z nowym rokiem wchodzi bowiem w życie ustawa "złotówka za złotówkę". Zgodnie z nią świadczenie będzie pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Reklama

Przeczytaj również:

Jakie zasiłki przysługują z opieki społecznej?

Prawa i ulgi dla samotnych matek