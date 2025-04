Zasiłek rodzinny na dzieci nie zawsze wynosi tyle samo. Ważne jest to, w jakim wieku jest dane dziecko. Chcesz wiedzieć, jak wysoki zasiłek przysługuje ci z tego tytułu? Sprawdź!

Reklama

Zasiłek rodzinny dla dziecka 2016

Zasiłek rodzinny dla dziecka wynosi:

77 zł - gdy dziecko ma mniej niż 5 lat;

- gdy dziecko ma mniej niż 5 lat; 106 zł - gdy dziecko skończyło 5 lat, ale ma mniej niż 18 lat;

- gdy dziecko skończyło 5 lat, ale ma mniej niż 18 lat; 115 zł - gdy dziecko skończyło 18. rok życia, ale ma nie więcej niż 24 lata.

Zasiłek przysługuje zatem na dziecko do ukończenia przez nie 24. roku życia.

O czym należy pamiętać?

Jeśli pobierasz zasiłek rodzinny na dziecko i w danym miesiącu kończy ono 5 lat lub 18 lat, to nowy zasiłek zostanie ci wypłacony za następny miesiąc po ukończeniu przez dziecko danego wieku. Na przykład gdy dziecko urodzone jest 12.11.2000 roku, to zasiłek w wysokości 115 zł będzie wypłacany od grudnia 2018 roku.

Zmiany w zasiłkach od 2016 roku

Aby otrzymać zasiłek rodzinny na dziecko, należy wykazać się określonymi dochodami. Dotychczas było tak, że jeśli przekraczało się dany próg dochodowy nawet o kilka złotych, traciło się prawo do zasiłku. Od 2016 roku ma być inaczej. Zasiłek będzie nadal przysługiwał, ale pomniejszony o tę różnicę, która stanowi nadwyżkę ponad określony próg dochodowy.

Kryterium dochodowe na 2016 będzie wynosiło 574 zł w przeliczeniu na członka rodziny lub 664 zł, gdy co najmniej jeden członek rodziny jest osobą niepełnosprawną. Co to oznacza w praktyce?

Dotychczas było tak, że jeśli dochód na osobę wynosił np. 590 zł (w rodzinie bez osób niepełnosprawnych), zasiłek rodzinny przepadał. Zmiany, które wejdą w życie w 2016 roku powodują, że dana rodzina zachowa prawo do zasiłku, ale będzie to kwota pomniejszona o tę nadwyżkę, w tym przypadku o 16 zł (590 zł- 574 zł).

Reklama

Przeczytaj też inne rady dotyczące zasiłków:

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Zasiłek na dziecko niepełnosprawne

Dodatek do zasiłku dla samotnej matki