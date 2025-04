Nie ma jednej stałej kwoty zasiłku macierzyńskiego - jego wysokość zależy od tego, jak dużo zarabia przyszła mama w ciągu całego roku poprzedzającego poród. Jak wygląda to w praktyce? Podpowiadamy!

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński

Niektórzy nie widzą różnicy między urlopem macierzyńskim, a zasiłkiem macierzyńskim i myślą, że te dwie formy pomocy dla młodych mam są od siebie zależne. W rzeczywistości jednak jest między nimi duża różnica. Urlop macierzyński jest to możliwość niepracowania przez pewien okres (maksymalnie 1 rok) na rzecz zajmowania się narodzonym dzieckiem. Urlop ten przysługuje wyłącznie mamom, które przed porodem były zatrudnione na umowę o pracę. Nie oznacza to jednak, że tylko one mają prawo do zasiłku.

Aby móc otrzymywać zasiłek macierzyński, wystarczy, że kobieta płaci dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Może zatem pracować np. na umowie zleceniu lub prowadzić własną działalność gospodarczą, jeżeli płaci te składki.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

To zależy od tego, kiedy złoży się wniosek o przyznanie zasiłku i czy zamierza się skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Może wynosić on:

100 proc. podstawy wymiaru za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego i 100 proc. podstawy wymiaru za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeśli nie złoży się wniosku o przyznanie urlopu rodzicielskiego.

za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego i 100 proc. podstawy wymiaru za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeśli nie złoży się wniosku o przyznanie urlopu rodzicielskiego. 80 proc. podstawy wymiaru za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, gdy młoda mama od razu zdecyduje się na wykorzystanie całości przysługującego jej urlopu i zgłosi to w ciągu 14 dni po porodzie.

za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, gdy młoda mama od razu zdecyduje się na wykorzystanie całości przysługującego jej urlopu i zgłosi to w ciągu 14 dni po porodzie. 60 proc. podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego i po 100 proc. za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, gdy młoda mama zdecyduje się na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

