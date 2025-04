Nie masz etatu i zastanawiasz się, czy prowadząc własną działalność gospodarczą, masz szansę na uzyskanie zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Podpowiadamy, jak stanowi polskie prawo.

Reklama

Jak uzyskać zasiłek macierzyński, prowadząc działalność gospodarczą?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że jeśli prowadzi się działalność gospodarczą, tak naprawdę samemu decyduje się o tym, czy uzyska się prawo do zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka, czy też nie. Dlaczego? Zależy to bowiem od tego, czy podczas prowadzenia własnej działalności odprowadza się składki chorobowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy rezygnuje się z tego.

Jeśli prowadzi się działalność gospodarczą, samemu należy odprowadzać składki na ubezpieczenie do ZUS-u. Składki chorobowe nie są jednak obligatoryjne. To przedsiębiorca sam decyduje, czy będzie je opłacał i później mógł korzystać z profitów w postaci np. zasiłku macierzyńskiego, czy sam świadomie zablokuje sobie taką możliwość, nie odprowadzając składek chorobowych.

Jak długo należy opłacać składki, by uzyskać zasiłek macierzyński?

Nie ma to znaczenia, jak długo opłacasz składki, by mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Możesz nawet opłacić przed porodem tylko jedną składkę na miesiąc przed. To jednak, jak długo odprowadzasz te składki do ZUS-u, ma znaczenie przy wyliczaniu wysokości przyznanego zasiłku.

To, jak długo płacisz składki chorobowe, nie ma także wpływu na długość urlopu macierzyńskiego, jaki będzie ci przysługiwał po urodzeniu dziecka. Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, prowadząc działalność gospodarczą, również możesz mieć łącznie urlop w wymiarze 52 tygodni, czyli:

20 tygodni urlopu macierzyńskiego,

urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Formalności do załatwienia zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Aby mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego, należy przedstawić w ZUS-ie:

formularz ZUS ZS-b odpowiednio wypełniony;

odpowiednio wypełniony; skrócony akt urodzenia dziecka (oryginał) lub zaświadczenie od lekarza o przewidywanym terminie porodu, jeśli starasz się o zasiłek, będąc jeszcze w ciąży;

(oryginał) lub zaświadczenie od lekarza o przewidywanym terminie porodu, jeśli starasz się o zasiłek, będąc jeszcze w ciąży; podanie o zasiłek macierzyński , w którym dokładnie wymienisz, w jakim terminie i wymiarze chcesz ten zasiłek dostawać;

, w którym dokładnie wymienisz, w jakim terminie i wymiarze chcesz ten zasiłek dostawać; oświadczenie, że ojciec dziecka rezygnuje z zasiłku (nie możecie pobierać go jednocześnie oboje).

Reklama

Zobacz też:

Zawody idealne dla pracujących mam

Skrócony czas pracy dla mamy

Ciężarna w pracy