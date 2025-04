Gdy upłynie okres wypowiedzenia, zgłoś się do powiatowego urzędu pracy i zarejestruj się jako osoba szukająca pracy. Z chwilą, gdy to zrobisz, nabywasz prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Dokumenty do rejestracji w urzędzie pracy

Potrzebne będą m.in.:

dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale,

zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej (np. umowa agencyjna, zlecenie, o dzieło oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień – oryginały,

zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej (np. umowa agencyjna, zlecenie, o dzieło oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień – oryginały, świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia – kursy, szkolenia, uprawnienia zawodowe, prawo jazdy (oryginały).

jeżeli po utracie pracy byłaś na zasiłku (chorobowym, rehabilitacyjnym lub macierzyńskim) – zaświadczenie o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru a także zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy;

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – gdy jesteś osoba niepełnosprawną.

Natomiast gdy prowadziłaś działalność gospodarczą, należy pokazać w urzędzie:

decyzję o likwidacji działalności, czyli wykreśleniu firmy z ewidencji działalności gospodarczej,

zaświadczenia z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru składki.

Kiedy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Po siedmiu dniach od zarejestrowania możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Dostaniesz go, jeżeli:

w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowałaś łącznie co najmniej 365 dni lub prowadziłaś działalność gospodarczą i opłacałaś składki ZUS,

lub prowadziłaś działalność gospodarczą i opłacałaś składki ZUS, urząd pracy nie ma dla ciebie propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.

Jeżeli sama rozwiązałaś umowę o pracę, zasiłek otrzymasz po 90 dniach od zarejestrowania.

Wysokość świadczenia

Zasiłek podstawowy wynosi:

823,60 zł brutto przez okres pierwszych trzech miesięcy;

przez okres pierwszych trzech miesięcy; 646,70 zł brutto - przez kolejne miesiące.

To nie znaczy, że tyle otrzymasz. Kwota, jaką dostaniesz, zależy od twojego stażu pracy.

przy zatrudnieniu do 5 lat – 80 proc. zasiłku podstawowego;

podstawowego; przy stażu od 5 do 20 lat – 100. proc. świadczenia;

gdy masz ponad 20 lat pracy – 120 proc. zasiłku.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6 lub 12 miesięcy (zależy od wielkości bezrobocia na danym terenie).

Osoby, które ukończyły 50 lat i mają co najmniej 20 lat pracy są uprawnione do zasiłku przez 12 miesięcy. Takie samo prawo przysługuje osobom, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat a ich współmałżonek także stracił prawo do zasiłku.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

