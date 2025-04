Czy wiesz, ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży i komu w jakich okolicznościach przysługuje? Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz niedługo mieć dziecko, koniecznie to przeczytaj. Podpowiadamy, jakie są zasady przyznawania tego świadczenia.

Zasiłek chorobowy w ciąży

Zasiłek chorobowy, który przysługuje kobiecie ciężarnej, jest czym innym, niż zwykły zasiłek w czasie choroby. Jeśli lekarz uzna, że przyszła mama nie powinna pracować, może wystawić jej L4, ale oznacza je kodem B. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu ciężarna ma prawo do otrzymywania w trakcie zwolnienia 100 proc. wynagrodzenia, a nie jedynie 80 proc., jak to jest w przypadku zwykłych zwolnień lekarskich.

Dodatkowo ciężarna, np. gdy ciąża jest zagrożona, ma prawo do przebywania na takim zwolnieniu przez cały okres trwania ciąży, tj. przez 270 dni.

Co trzeba zrobić, żeby zasiłek chorobowy w ciąży przysługiwał przyszłej mamie?

Zasadniczo najważniejszą rzeczą, bez której taki zasiłek nie może być przyznany, jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Nie ma zatem znaczenia, czy kobieta ma umowę o pracę i składki te odprowadzane są obowiązkowo, czy prowadzi własną działalność gospodarczą lub ma umowę zlecenie i wówczas odprowadza te składki dobrowolnie, jeśli są odprowadzane od jej pensji, ma prawo do zasiłku chorobowego.

Należy jednak pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Prawo do zasiłku chorobowego w ciąży nabywa się nie od razu, gdy tylko składki zaczną być odprowadzane, ale po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. To oznacza, że jeśli kobieta zaczęła odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe np. pod koniec 2. miesiąca ciąży, na płatny zasiłek chorobowy będzie mogła pójść dopiero po upływie tych 90 dni, czyli około 6. miesiąca ciąży.

Ta reguła nie obowiązuje natomiast w przypadku zasiłku macierzyńskiego. Prawo do niego ma każda ciężarna, która w chwili porodu ma opłacone składki chorobowe, niezależnie od tego, jak długo były one odprowadzane przed porodem.

