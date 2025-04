To, ile zarabiamy, często nie zależy wyłącznie od tego, co robimy, ale też od tego, w jak dużej firmie pracujemy. Pod koniec zeszłego roku przeprowadzono badanie aktywności ekonomicznej ludności i na jego podstawie stwierdzono, że sytuacja wygląda bardzo jednoznacznie. Praca w mikroprzedsiębiorstwach lub małych firmach nie jest tak opłacalna jak w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Praca w małych firmach

Okazuje się, że wynagrodzenie za pracę w w najmniejszych firmach bywa niższe nawet o 40-50 proc. w stosunku do zarobków w dużych firmach. Należy sobie uświadomić w związku z tym, jak duży może to być problem, zwłaszcza, że w Polsce w mikro firmach, czyli takich, które zatrudniają do 9 osób, pracuje aż 20 proc. wszystkich aktywnych zawodowo osób, czy ok. 3,5 mln Polaków.

Porównanie zarobków w małych firmach i korporacjach

Ile tak naprawdę możemy zarobić, pracując gdzieś w małym przedsiębiorstwie? Czy te różnice, w porównaniu z zarobkami pracowników korporacji są faktycznie tak duże? Okazuje się, że tak. O ile za pracę w dużym przedsiębiorstwie możemy liczyć na wynagrodzenie wynoszące średnio blisko 4000 zł, o tyle za pracę na podobnym stanowisku, ale w małej firmie, otrzymamy już średnio nieco ponad 2000 zł. Różnica jest zatem ogromna.

Warto też jednak, zanim zdecydujemy się na pracę w korporacji, zastanowić się nad innymi aspektami. Praca w dużych firmach wymaga często więcej wysiłku, zostawania w pracy po godzinach i większej odporności na stres. Być może właśnie dlatego wciąż nie wszyscy są zwolennikami pracy w korporacjach, nawet za cenę rezygnacji z wyższej pensji.

Jakie jeszcze minusy wiążą się z pracą w mikroprzedsiębiorstwach?

Oprócz znacznie niższych pensji obecnie, pracownicy najmniejszych firm mogą obawiać się o ich pensje w przyszłości. Okazuje się, że wzrost płac w w większych firmach jest o wiele dynamiczniejszy i szybszy. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają 2-3 pracowników. Tam w skali roku płaca wzrasta średnio jedynie o 1,5 proc. Taka podwyżka wydaje się niemal niezauważalna...

W najmniejszych firmach utrudniony jest też czasami rozwój zawodowy. Nie ma wielu szczebli kariery i możliwości awansu.

