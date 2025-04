Jedną z największych atrakcji turystycznych północnej Słowacji jest Zamek Orawski (Oravský hrad), który znajduje się w miejscowości Oravský Podzámok. Położony na wysokiej skale, niczym orle gniazdo, majestatycznie góruje nad okolicą. Szczególne wrażenie robi z perspektywy rzeki Orawy, bo twierdza wznosi się na pionowej, położonej 112 metrów nad lustrem wody, skale.

Jego budowę rozpoczęto prawdopodobnie w miejscu dawniej istniejącego tu drewnianego grodu po najeździe Tatarów w 1241 roku. Rozbudowywany przez kolejne stulecia (początkowo w stylu romańskim i gotyckim, a później w renesansowym, barokowym i neogotyckim) stał się potężną warownią, ze 154 pokojami.

W 1800 r. Zamek Orawski został zniszczony przez pożar. Po zakończeniu drugiej wojny światowej został odnowiony. Teraz znajduje się tutaj Orawskie Muzeum z ekspozycją archeologiczną, przyrodniczą, etnograficzną oraz historyczną.

Wyjątkową atrakcją jest zwiedzanie zamku nocą, pełne emocjonujących wrażeń.

Nigdy nie został zdobyty

Zamek Orawski miał strzec ważnego szlaku handlowego z Węgier do Polski. Była też jedną z twierdz chroniących północne granice Węgier i centrum administracyjnym zamożnej Orawy.

Jego historia to przede wszystkim zmiany właścicieli (było ich ponad dwadzieścia). Królowie węgierscy przekazywali Oravsky Hrad swoim zaufanym, chcąc skutecznie chronić północne granice państwa. Zamkiem władały węgierskie rody arystokratyczne. Kilkakrotnie kasztelanami orawskimi byli Polacy. Najdłużej należał jednak do Thurzonów.

Choć Oravsky Hrad został stworzony do obrony, nie miał zbytnio okazji udowodnić swojej siły. Tatarzy go ominęli, a trzykrotne próby szturmu w prawie osiemsetletniej historii zostały bez trudu odparte.

Trzy zamki w jednym

Zamek Orawski czasami nazywany jest Zamkami Orawskimi. A to dlatego, że są to w zasadzie trzy odrębne (choć połączone bramami) zespoły średniowieczno-renesansowych budowli.

Najstarsza część, widoczna z daleka, to imponujący zamek górny, pochodzący z pierwszej połowy XIII wieku. Wyniosła, wąska budowla, z przybudówkami, przyklejona do skały tak, aby była niedostępna z zewnątrz. Patrząc na zamek od wschodu, wydaje się, że stoi tam wbrew prawom fizyki, gdyż skała, na której go zbudowano, jest wygięta, odchylona od pionu.

Poniżej znajduje się zamek średni z czworoboczną wieżą i zabudowaniami dwóch tzw. pałaców, wzniesionych przez Jana z Dębowca i Jana Korwina.

Najniżej położony jest zamek dolny z pałacem Thurzonów, barokowym kościołem zamkowym i wieżą.

Zamki średni i dolny otaczają mury z basztami.

Nosferatu i Janosik

Potężne mury skrywają wiele tajemnic. Najbardziej na wyobraźnię działa fakt, że Zamek Orawski był pierwszą siedzibą wampira Nosferatu. I nie ma w tym nieprawdy. To tutaj w 1921 roku Fredrich Wilhelm Murnau nakręcił film Nosferatu – symfonia grozy”. Jest to jeden z najważniejszych obrazów niemieckiego ekspresjonizmu i jeden z pierwszych horrorów w historii kina. Za kanwę filmu posłużyła nieco zmodyfikowana, ze względu na problemy z prawami autorskimi, fabuła Draculi Brama Stokera.

Nie był to jedyny film wykorzystujący zamek jako scenografię. Służył on wielokrotnie jako tło takich czeskich i słowackich filmów, jak „Książę i żebrak”, „Tomasz sokolnik” i polskiego „Kanclerz”. Kręcono tu także jeden z odcinków serialu „Janosik”.

Zwiedzanie, godziny otwarcia, bilety

Na zamku od końca kwietnia do końca września są organizowane festyny dla turystów i nocne zwiedzanie. Terminy imprez są podane na stronie internetowej zamku, prowadzonej również po polsku.

Zamek, z racji popularności Słowacji wśród polskich turystów, zwiedza się z przewodnikiem mówiącym po polsku.

Trasy zwiedzania, wszystkie wyłącznie z przewodnikiem

Główna trasa (A)

(A = Dolny Zamek, Średni Zamek, Górny Zamek - Cytadela)

Dostępna przez cały rok z wyjątkiem kwietnia. Czas zwiedzania 1,5 godz.

bilety

dzieci poniżej 6. roku życia – za darmo

uczniowie, studenci, emeryci – 3,5 euro

dorośli – 7 euro

bilet rodzinny (dwoje dorosłych + dwoje dzieci) – 18 euro

Krótka trasa (B)

(B = Skarbiec zamku Orawskiego, kaplica św. Michała, sala zamkowa - aktualna wystawa)

Od 1 maja do 31 października. Czas zwiedzania 45 minut.

bilety

dzieci poniżej 6. roku życia – za darmo

uczniowie, studenci, emeryci – 2,5 euro

dorośli – 5 euro

Duża trasa (A+B)

Od 1 maja do 31 października. Czas zwiedzania 2 godziny 15 minut.

bilety

dzieci poniżej 6. roku życia – za darmo

uczniowie, studenci, emeryci – 5 euro

dorośli – 10 euro

Godziny otwarcia

styczeń, luty, marzec – 9.30–15.00

kwiecień – zamknięte

maj – 8.30–17.00

czerwiec – 8.30–27.30

lipiec, sierpień – 8.30–18.00

wrzesień – 8.30–17.00

październik – 8.30–16.00

listopad, grudzień – 9.30–15

Atrakcje w okolicy

Orawska kolejka leśna, Tanečník, niedaleko miejscowości Oravská Lesná

Liptowski Mikulasz i Aquapark Tatralandia

Przybylina, skansen – Muzeum Wsi Liptowskiej

Jezioro Orawskie

