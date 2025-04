2 z 5

2. Cypr

To jedna z większych wysp Morza Śródziemnego, tuż u tureckich wybrzeży. Zamieszkiwana jest zarówno przez Cypryjczyków greckich, jak i tureckich. Granica między częścią grecką a turecką przebiega także przez stolicę wyspy Nikozję. Trzeba pamiętać, że do przemieszczania się między obiema częściami wyspy konieczny jest paszport.

Tutejsze wybrzeże jest piękne i urozmaicone. Plaże są zarówno kamieniste, jak i piaszczyste, w kolorach od złotego do nieomal czarnego. Cypr to wyspa Afrodyty, koniecznie trzeba więc zobaczyć skałę, przy której, według legendy, bogini wyłoniła się z morskiej piany.

Wyspę najlepiej zwiedzać wynajętym samochodem. Można wtedy dotrzeć do zabytków starożytnego świata, górskich klasztorów, zagubionych wiosek czy dzikich plaż. Warto zobaczyć stolicę Cypru, Nikozję, z ładną starówką, Pissouri, miasteczko położone malowniczo na skalistym wybrzeżu wyspy, portowe Pafos z bizantyjskim zamkiem i rzymskimi mozaikami, starożytne Kurion, jezioro Akrotiri i wąwóz Avakas.

Będąc na Wyspie Afrodyty, warto spróbować lokalnych przysmaków, oliwek, ryb i owoców morza, i obowiązkowo cypryjskiego wina commandaria.

W październiku średnia temperatura powietrza na Cyprze waha się w granicach 26 st. C, w listopadzie nadal jest bardzo ciepło, bo ponad 22 st. C, a w grudniu ok. 18 st. C.