Choć we wrześniu większość z nas nie myśli już o urlopie, są tacy, którzy mają jeszcze niewykorzystany wypoczynek z 2014 roku. Pracodawcy mają obowiązek w takich sytuacjach wysłać pracownika na urlop najpóźniej do końca września. W przeciwnym razie złamią prawo i może czekać ich poważna kara finansowa. Aby tego uniknąć, pracownik musi zacząć urlop nie później niż 30 września.

Zaległy urlop wypoczynkowy może się przedawnić?

Przepisy Kodeksu Pracy określają, że roszczenie pracownika do udzielania urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od momentu, kiedy urlop stał się wymagalny. Dlatego też zaległy urlop z 2014 roku rozpoczyna swój trzyletni okres przedawniania z dniem 30 września 2015 roku, jeżeli został przesunięty na następny rok. Po upływie trzech lat, czyli 30 września 2018 roku prawo pracownika do tego urlopu ulegnie przedawnieniu.

Wykorzystanie zaległego urlopu to prawo czy obowiązek?

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika jest tak samo ważne jak zgoda pracodawcy na urlop. W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek o urlop, na który pracodawca nie wyrazi zgody, to taki urlop nie może się rozpocząć według własnego uznania pracownika. Przełożony ma jednak wręcz obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego każdorazowo do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pracodawca, który nie dopełni tego obowiązku w obligatoryjnym terminie może liczyć się z karą grzywny.

Przyczyny niezależne, które uniemożliwiają wykorzystanie zaległego urlopu

Udzielenie urlopu w terminie do końca września staje się niemożliwe np. w przypadku choroby pracownika lub urlopu macierzyńskiego. Pracodawca w tym przypadku nie ponosi żadnych sankcji za nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu w obligatoryjnym terminie ze względu na wystąpienie przyczyn od niego niezależnych.

Konsekwencje nieudzielenia zaległego urlopu

Ze względu na fakt nie udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo złożyć zawiadomienie o naruszenie jego praw do Państwowej Inspekcji Pracy. Odpowiedzialnością za to wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym mogą zostać obarczeni nie tylko pracodawcy, lecz także inne osoby, takie jak kierownicy działu kadr. Konsekwencją nieudzielenia zaległego urlopu przez PIP jest ukaranie mandatem karnym w wysokości do 2 tys. złotych lub skierowanie do sądu rejonowego wniosku o ukaranie grzywną od 1000 nawet do 30 tys. złotych.

Na podstawie materiałów prasowych MSL Group