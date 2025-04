Czym jest praca w porze nocnej?

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 21.00 a 07.00.

Każdy pracodawca w regulaminie pracy lub pisemnej informacji przekazanej pracownikowi w ciągu 7 dni od zawarcia umowy (jeśli pracodawca nie ma obowiązku wydania regulaminu) ustala godziny uznawane u niego za pracę w porze nocnej.

Ochrona kobiet w ciąży

Pracodawcy nie wolno bezwzględnie zatrudniać kobiet w ciąży w porze nocnej. Pracodawca od momentu kiedy, otrzyma informacje o tym, że pracownica jest w ciąży natychmiast musi zareagować.

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży jest bezwzględny. Oznacza to, że pracodawca w ogóle nie może zatrudnić przyszłej matki, nawet jeśli sama wyrazi na to zgodę.

Pracodawca musi zmienić rozkład pracy przyszłej matki, tak aby swoją prace mogła wykonywać tylko w dzień. Jeśli nie jest to możliwe lub okaże się bezcelowe pracodawca musi przenieść pracownicę w ciąży do innej pracy, która nie jest wykonywana w porze nocnej. Jeśli natomiast pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownicy do pracy w dzień musi zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy.

Pracownica została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika nie musi obawiać się utraty wynagrodzenia. Pomimo, że nie świadczy pracy, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Dodatek wyrównawczy dla pracownicy

Jeśli w skutek ciąży pracownica została przeniesiona do pracy w dzień nie muszą się obwiać utraty dodatkowego wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby im gdyby nadal pracowały w nocy. Prawo chroni takie pracownice.

Kobiecie przysługuje dodatek wyrównawczy. Dodatek taki to różnica pomiędzy wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie przyszłej matki do pracy w ciągu dnia a wynagrodzeniem otrzymywanym po takiej zmianie.

