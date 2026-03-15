Myślałem, że stabilizacja to fundament związku, ale dla Anety to była klatka. Kiedy odeszła, czułem się jak stary, niepotrzebny mebel wyrzucony na śmietnik historii. Zarzucała mi, że moje życie pachnie kurzem i farbą drukarską, podczas gdy ona pragnęła neonów i adrenaliny. Nie wiedziałem wtedy, że to, co jedna kobieta uznała za nudę, inna potraktuje jak najcenniejszy, deficytowy towar.

Zdanie zawisło w powietrzu

Pamiętam ten dzień z fotograficzną dokładnością. To nie była gwałtowna kłótnia, w której latają talerze. To było coś znacznie gorszego: chłodna, analityczna kalkulacja, którą Aneta przeprowadziła w swojej głowie tygodnie, a może miesiące wcześniej. Stała w przedpokoju naszego mieszkania, w którym spędziliśmy ostatnie pięć lat, i dopinała walizkę. Dźwięk przesuwanego zamka błyskawicznego brzmiał jak wyrok.

— Hubert, ty po prostu jesteś… statyczny — powiedziała, nie patrząc mi w oczy. — Jesteś jak te twoje książki. Leżysz na półce i czekasz, aż ktoś cię otworzy, ale treść się nie zmienia.

Siedziałem na kanapie, patrząc tępo w ścianę. Jako redaktor w wydawnictwie byłem przyzwyczajony do krytyki tekstu, do wykreślania zbędnych słów, do poprawiania błędów. Ale nie umiałem poprawić błędu, którym rzekomo byłem ja sam.

— Co to znaczy „statyczny”? — zapytałem cicho, choć znałem odpowiedź.

Aneta westchnęła, przewracając oczami. Była piękna, wciąż mnie pociągała, ale w tamtym momencie jej twarz wykrzywiał grymas zniecierpliwienia.

— To znaczy, że mam dość wieczorów z herbatą i dyskusji o literaturze iberoamerykańskiej. Mam dość tego, że twoim szczytem szaleństwa jest wyjście do kina na maraton filmowy. Chcę żyć, Hubert. Chcę czuć, że krew we mnie krąży. Poznałam kogoś.

To zdanie zawisło w powietrzu. Wiedziałem, że tak jest, zanim to powiedziała. Kobiety takie jak Aneta rzadko odchodzą w próżnię. Musiała mieć już przygotowaną nową gałąź, zanim puściła poprzednią.

— Ma na imię Igor — dodała, widząc moje milczenie. — Jest młodszy. Ma energię. Ma plany, które wykraczają poza korektę przecinków. Nie utrudniaj mi tego.

Wyszła, zostawiając mnie w ciszy, którą tak bardzo gardziła. Zostałem sam z moimi książkami, zapachem papieru i poczuciem, że jestem reliktem przeszłości. Przez pierwsze tygodnie analizowałem każde nasze wspólne wyjście, każdą rozmowę. Czy naprawdę byłem aż tak nudny? Moja praca wymagała skupienia, ciszy, precyzji. Kochałem to. Kochałem moment, w którym chaos surowego manuskryptu zmieniał się w uporządkowaną opowieść. Ale Aneta potrzebowała fajerwerków, a ja byłem co najwyżej świeczką zapachową.

Przestałem szukać wrażeń

Samotność w wielkim mieście ma specyficzny smak. Jest gorzka, metaliczna. Przez pierwszy miesiąc próbowałem udowodnić sobie, i w duchu jej, że się myliła. Zmusiłem się do wyjścia z kolegami z działu marketingu. Poszliśmy do głośnego klubu w centrum. Muzyka dudniła tak mocno, że czułem wibracje w żołądku, a światła stroboskopowe sprawiały, że bolała mnie głowa. Stałem przy barze, sącząc drinka, którego nazwy nawet nie umiałem wymówić, i obserwowałem tłum. Widziałem ludzi w wieku Igora — dwudziestoparolatków, pełnych energii, krzyczących, śmiejących się głośno. Czułem się tam jak obcy. Jak przybysz z innej planety, który zgubił instrukcję obsługi ludzkich zachowań.

— Hubert, co ty taki smętny stoisz?! — krzyknął mi do ucha Paweł, kolega z pracy. — Baw się! Laski patrzą!

Uśmiechnąłem się krzywo. Żadna „laska” na mnie nie patrzyła. Patrzyły na młodych wilków w modnych koszulach. Wróciłem do domu przed pierwszą w nocy, śmierdząc dymem i tanimi perfumami, czując się jeszcze gorzej niż przed wyjściem. Zrozumiałem wtedy bolesną prawdę: nie mogę konkurować z młodością Igora na jego zasadach. Jeśli spróbuję być „rozrywkowy” na siłę, stanę się tylko żałosną karykaturą samego siebie.

Postanowiłem wrócić do tego, co kochałem. Jeśli miałem być nudny, to będę najlepszym nudziarzem na świecie. Przestałem szukać wrażeń. Zacząłem spędzać wieczory w małych antykwariatach, na wernisażach niszowych artystów, w kawiarniach, gdzie muzyka była tłem, a nie głównym bohaterem.

Rozmawialiśmy przez godzinę

Minęły dwa miesiące. Rana po Anecie zaczęła się zabliźniać, choć wciąż swędziała. Był dżdżysty listopadowy wtorek. Siedziałem w mojej ulubionej kawiarni połączonej z księgarnią, przeglądając maszynopis debiutanta, który zapowiadał się obiecująco. Wtedy ją zobaczyłem. Weszła do środka, otrzepując elegancki płaszcz z kropli deszczu. Wyglądała na kogoś, kto nie ma czasu na siedzenie w kawiarniach. Była ubrana w idealnie skrojony garsonkę, biła od niej aura profesjonalizmu i pewnego rodzaju drapieżności, ale w jej oczach dostrzegłem zmęczenie.

Zamówiła czarną kawę i usiadła przy stoliku obok mnie. Wyjęła telefon, odpisała na kilka wiadomości z prędkością światła, po czym odłożyła go ekranem do dołu i głęboko odetchnęła. Jej wzrok padł na stertę kartek leżących na moim stoliku.

— Przepraszam — odezwała się, a jej głos był niski i ciepły. — Czy to… surowy tekst?

Podniosłem wzrok, nieco zaskoczony.

— Tak — odpowiedziałem. — Jestem redaktorem. Szukam diamentów w popiele.

Uśmiechnęła się. To nie był ten rodzaj uśmiechu, który znałem od Anety: powierzchowny i kokieteryjny. To był uśmiech kogoś, kto rozumie.

— Zazdroszczę — powiedziała niespodziewanie. — Ja na co dzień zajmuję się cyframi, strategiami i gaszeniem pożarów, których w ogóle nie powinno być. Szukanie diamentów w literaturze brzmi jak… jak spa dla mózgu.

— Czasami to spa przypomina raczej kamieniołom — zaśmiałem się. — Ale ma swoje momenty. Hubert.

— Jowita.

Rozmawialiśmy przez godzinę. O książkach, o tym, jak deszcz zmienia percepcję miasta, o uciekającym czasie. Okazało się, że Jowita, mimo że była kobietą sukcesu zarządzającą dużym działem w międzynarodowej korporacji, w głębi duszy tęskniła za spokojem. Moje opowieści o redagowaniu, o niuansach językowych, o ciszy mojego mieszkania — wszystko to, co dla Anety było wadą, dla Jowity było fascynujące.

— Jesteś niesamowicie kojący, Hubercie — powiedziała na koniec, podając mi swoją wizytówkę. — Dawno nie rozmawiałam z kimś, kto naprawdę słucha, zamiast czekać na swoją kolej, żeby coś powiedzieć.

Dla mnie była po prostu Jowitą

Nasz związek rozwijał się w tempie, które Aneta uznałaby za ślimacze, ale dla nas było idealne. Jowita była dynamiczna, decyzyjna i potężna w swoim zawodowym życiu. Zarządzała ludźmi, podejmowała ryzykowne decyzje, żyła w ciągłym stresie. Kiedy wracała do mnie, zrzucała tę zbroję. Dla niej moje „nudne” życie było przystanią. Uwielbiała, gdy czytałem jej na głos fragmenty książek, nad którymi pracowałem. Cieszyła się, gdy gotowałem proste kolacje i otwieraliśmy wino, nie musząc nigdzie wychodzić.

— Wiesz, dlaczego z tobą jestem? — zapytała pewnego wieczoru, leżąc z głową na moich kolanach.

— Bo robię najlepsze spaghetti w mieście? — zażartowałem.

— Też. Ale głównie dlatego, że przy tobie świat zwalnia. Wszyscy inni, których znam, pędzą. Ścigają się. Mój były mąż był taki sam jak ja — ciągle w biegu, ciągle więcej. Wypaliliśmy się nawzajem. Ty jesteś moją kotwicą. Nie zmieniaj się nigdy w kogoś, kto goni za modą.

Poczułem ukłucie satysfakcji. To, co Aneta uznała za moją największą słabość, Jowita przekuła w moją największą zaletę. Nie byłem nudny. Byłem stabilny. A w świecie chaosu stabilność jest luksusem. Jowita była dyrektorem operacyjnym w ogromnej firmie logistycznej. Wiedziałem, że zarabia krocie, że ludzie się jej boją i ją szanują, ale ona nigdy nie przynosiła tej atmosfery do domu. Dla mnie była po prostu Jowitą, która lubiła podkradać mi grube, wełniane skarpety.

I wtedy ich zobaczyłem

Minęło pół roku. Byliśmy szczęśliwi. Pewnego dnia Jowita przyszła do domu z nieco zmartwioną miną.

— Kochanie, mam prośbę — zaczęła, siadając naprzeciwko mnie. — Wiem, że nie przepadasz za tłumami, ale w przyszły piątek mamy wielki bankiet firmowy. Rocznica powstania oddziału, te sprawy. Muszę tam być i mogę zabrać osobę towarzyszącą. Wolałabym iść z tobą niż sama użerać się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy będą chcieli rozmawiać o wskaźnikach KPI przy szampanie.

— Oczywiście, że pójdę — odpowiedziałem bez wahania. — Mam tylko nadzieję, że mój garnitur z wesela kuzyna sprzed trzech lat wciąż pasuje.

— Kupimy nowy — ucięła z uśmiechem. — Chcę, żebyś wyglądał tak zabójczo, jak się czuję przy tobie.

Przygotowania były nawet zabawne. Jowita wybrała mi klasyczny, granatowy garnitur, w którym czułem się zaskakująco dobrze. Wyglądałem poważnie, dojrzale. Kiedy weszliśmy do sali balowej luksusowego hotelu, oniemiałem. Żyrandole wielkości małych samochodów, kelnerzy w liberiach, tłum ludzi w kreacjach wartych tyle, co mój samochód. Jowita trzymała mnie pod ramię, witając się z ludźmi skinieniem głowy. Czułem jej pewność siebie. Była tu królową, a ja byłem jej wybrankiem. Nikt nie patrzył na mnie jak na nudnego redaktora. Patrzyli na mnie z szacunkiem, bo stałem u boku Jowity.

I wtedy ich zobaczyłem. Stali przy bufecie z przekąskami. Aneta miała na sobie czerwoną sukienkę, bardzo wyzywającą, może nawet nieco zbyt wyzywającą jak na taką okazję. Obok niej stał on — Igor. Był młody, przystojny w taki chłopięcy sposób, ale jego garnitur był nieco za błyszczący, a krawat zbyt krzykliwy. Rozglądał się nerwowo, jakby bał się, że ktoś go zaraz wyrzuci. Serce podeszło mi do gardła. Nie ze strachu, ale z zaskoczenia. Warszawa jest duża, a jednak tak mała.

— Hubert? — usłyszałem głos Anety. Odwróciła się i zamarła.

Jowita właśnie rozmawiała z kimś po drugiej stronie sali, zostawiając mnie na chwilę samego, bym mógł wziąć nam drinki.

— Cześć, Aneto — powiedziałem spokojnie. Mój głos nie drżał. To było dziwne uczucie. Patrzyłem na nią i nie czułem bólu, tylko lekkie zdziwienie.

Aneta podeszła bliżej, ciągnąc za sobą Igora. Zmierzyła mnie wzrokiem od stóp do głów. Widziałem w jej oczach konsternację. Spodziewała się chyba zobaczyć mnie w rozciągniętym swetrze, a nie w garniturze od Hugo Bossa.

— Co ty tu robisz? — zapytała, a w jej głosie brzmiała nuta oskarżenia. — To impreza zamknięta dla branży logistycznej i partnerów. Wkręciłeś się jako dziennikarz? Piszesz jakiś nudny artykuł?

— Nie, jestem tu prywatnie — odpowiedziałem, biorąc kieliszek szampana z tacy przechodzącego kelnera.

Igor parsknął śmiechem. Był to nerwowy śmiech kogoś, kto próbuje zaznaczyć swoją pozycję w stadzie.

— Prywatnie? Hubert, daj spokój — zakpiła Aneta, odzyskując rezon. — To jest Igor. Mój partner. Pamiętasz? Ten, który ma energię. Igor pracuje w tej firmie. Jest specjalistą do spraw koordynacji transportu. To on mnie tu zaprosił. To jest świat ludzi sukcesu, Hubert. Nie pasujesz tutaj ze swoimi książkami.

Igor wyprostował się dumnie, poprawiając krawat.

— Dokładnie — rzucił. — To poważny biznes, stary. Tu się robi pieniądze, a nie poprawia przecinki.

Patrzyłem na nich i czułem… litość.

— Cieszę się, że wam się układa — powiedziałem szczerze. — Naprawdę.

— Nie udawaj — syknęła Aneta. — Widzę, jak na nas patrzysz. Zazdrościsz. Igor to przyszłość tej firmy. A ty? Pewnie przyszedłeś z jakąś ciotką, która tu sprząta?

Jowita zmrużyła oczy

W tym momencie poczułem dłoń na moim ramieniu. Zapach perfum Jowity otulił mnie jak tarcza.

— Kochanie, przepraszam, że to tak długo trwało, ale prezes nie chciał mnie puścić bez omówienia wyników kwartalnych — powiedziała Jowita, stając obok mnie. Dopiero wtedy spojrzała na moich rozmówców.

Uśmiech Anety zgasł w ułamku sekundy. Jej oczy rozszerzyły się. Igor zbladł tak gwałtownie, że bałem się, że zemdleje. Wyglądał, jakby zobaczył ducha.

— Pani dyrektor… — wydukał, a jego pewność siebie wyparowała szybciej niż kamfora. Skulił się w sobie, nagle wyglądając na dziesięć lat młodszego i mniejszego.

Jowita zmrużyła oczy, przyglądając się chłopakowi.

— Pan… K., zgadza się? — zapytała chłodnym, profesjonalnym tonem. — Z działu spedycji krajowej?

— T-tak, pani dyrektor. Igor K. — wyjąkał.

— Miło widzieć, że pracownicy niższego szczebla również korzystają z zaproszeń z puli ogólnej — powiedziała uprzejmie, ale z wyraźnym dystansem. — Mam nadzieję, że raport dotyczący opóźnień na trasie Wrocław-Berlin trafi na moje biurko w poniedziałek rano? Ostatnio były z tym pewne problemy.

— Oczywiście! Będzie gotowy! — zapewnił Igor, trzęsącymi się rękami próbując odstawić pusty kieliszek.

Jowita przeniosła wzrok na Anetę.

— A pani to…?

— Aneta — wydusiła z siebie moja była partnerka. Była w szoku. Patrzyła to na mnie, to na Jowitę, to na przerażonego Igora.

— Miło mi. Jestem Jowita, partnerka Huberta — powiedziała Jowita, splatając swoje palce z moimi. — I przy okazji Dyrektor Operacyjna tej firmy. Hubert właśnie opowiadał mi o… starych znajomych?

Cisza, która zapadła, była gęsta i ciężka. Aneta była czerwona na twarzy. Cała jej narracja o „nudnym Hubercie” i „człowieku sukcesu Igorze” runęła w gruzach w ciągu trzydziestu sekund. Igor, jej wielka szansa na życie pełne wrażeń, był dla mojej nowej partnerki kimś, kogo nazwisko ledwo pamiętała i kogo rozliczała z raportów. A ja, nudny redaktor, stałem u boku kobiety, która rządziła tym światem.

– My… my już musimy iść – wydukała Aneta, ciągnąc Igora za rękaw. Nie patrzyła na mnie. Patrzyła w podłogę.

– Bawcie się dobrze – rzuciła Jowita z uśmiechem, po czym odwróciła się do mnie, kompletnie ignorując ich odwrót. – Chodź, Hubercie. Prezes chce poznać człowieka, który sprawia, że w końcu nie denerwuję się po powrocie do domu.

Oboje wybuchnęliśmy śmiechem

Odeszliśmy w stronę stolika VIP-ów, nie oglądając się za siebie. Czułem się lekko. Nie dlatego, że Aneta została upokorzona. To nie było moim celem. Czułem się lekko, bo ostatecznie zrozumiałem, że jej opinia o mnie nie była prawdą. Była tylko opinią jednej, zagubionej osoby. Tamtego wieczoru bawiłem się świetnie. Rozmawiałem z ludźmi biznesu o literaturze, a oni słuchali z zainteresowaniem, zmęczeni ciągłym gadaniem o pieniądzach. Jowita promieniała, dumna ze mnie.

Kiedy wracaliśmy taksówką do domu, Jowita oparła głowę na moim ramieniu.

— Znałeś ich, prawda? — zapytała cicho. Jest zbyt bystra, by cokolwiek przeoczyć.

— Tak. To była Aneta. Ta, która odeszła, bo byłem za nudny. A ten chłopak to powód, dla którego odeszła.

Jowita milczała przez chwilę, gładząc mnie po dłoni.

— Cóż — powiedziała w końcu, patrząc na przesuwające się za oknem światła Warszawy. — Wygląda na to, że jej definicja nudy i moja definicja szczęścia są zupełnie inne. Ale muszę przyznać jedno, Hubercie. Ten chłopak, Igor… on naprawdę ma fatalne wyniki w tym kwartale.

Oboje wybuchnęliśmy śmiechem. W tym śmiechu nie było złośliwości. Była tylko ulga. Zrozumiałem, że życie pisze najlepsze scenariusze, a bycie sobą, nawet jeśli oznacza to bycie „nudnym” facetem z książką, w końcu przyciągnie właściwych ludzi. Aneta szukała błyskotek i trafiła na tombak. Ja szukałem treści i znalazłem diament.

Hubert, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: