40 lat mieszkaliśmy z Haliną w tym samym domu na obrzeżach miasta. Każde drzewo w ogrodzie sadziłem własnymi rękami, a w garażu wciąż pachniało drewnem z mojego warsztatu. Z czasem jednak schody zaczęły mnie męczyć, rachunki rosły, a zima przypominała, że nie mamy już po trzydzieści lat. Halina coraz częściej mówiła o windzie, bliskości sklepów i lekarza. Gdy podpisywaliśmy akt sprzedaży, czułem ulgę… i coś na kształt zdrady wobec własnego życia.

Nowy początek w bloku

Przeprowadzka przebiegła szybciej, niż się spodziewałem. Kartony znikały z naszego starego domu jeden po drugim, aż w końcu echo odbijało się od pustych ścian. Stałem jeszcze chwilę w ogrodzie, patrząc na jabłoń przy płocie. Nowi właściciele – młode małżeństwo – spacerowali po trawniku, snując plany.

– Piękne miejsce – powiedziała kobieta, uśmiechając się do mnie niepewnie.

– Proszę o nie dbać – odpowiedziałem tylko.

W bloku wszystko było inne. Winda pachniała świeżą farbą i jakimś sztucznym zapachem. Mieszkanie na trzecim piętrze miało niewielki balkon, z którego widziałem rzędy identycznych okien. Żadnego drzewa, żadnego płotu, za który można było się oprzeć i porozmawiać z sąsiadem. Halina od pierwszego dnia próbowała nadać wnętrzu ciepła. Rozkładała serwetki, wieszała zasłony, ustawiała zdjęcia wnuków.

– Zobacz, Zdzisiu, jak tu jasno – mówiła z entuzjazmem. – I wszędzie blisko.

Kiwnąłem głową, ale czułem się jak gość w hotelu, który nie wie, gdzie odłożyć własne kapcie.

Sąsiedzi byli inni

Pierwszego wieczoru przesunąłem fotel bliżej okna. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Otworzyłem i zobaczyłem kobietę około czterdziestki, z ciasno spiętymi włosami i spojrzeniem, które mierzyło mnie od stóp do głów.

– Dobry wieczór. Patrycja, mieszkam naprzeciwko – powiedziała bez uśmiechu. – Czy mogliby państwo uważać z tym przesuwaniem mebli? Tu bardzo wszystko słychać.

Zawahałem się. W domu mogłem przestawiać szafę o północy i nikogo to nie obchodziło.

– To tylko fotel – odparłem spokojnie. – Dopiero się urządzamy.

– Rozumiem, ale obowiązuje regulamin ciszy – dodała chłodno i odeszła.

Zamknąłem drzwi, czując ukłucie wstydu i złości.

– Nie przejmuj się – powiedziała Halina, gdy jej opowiedziałem. – Ludzie w blokach są bardziej czujni. Przyzwyczaimy się.

Próbowałem jej uwierzyć. Jednak już następnego dnia, gdy mijaliśmy sąsiadów na klatce, wymieniali z nami krótkie „dzień dobry” i uciekali wzrokiem. Uprzejmość była jak cienka warstwa lodu – wystarczyło mocniej nadepnąć, by pękła. Wieczorami słyszałem kroki nad głową, przesuwane krzesła, cichą muzykę zza ściany. Każdy dźwięk przypominał mi, że nie jestem już gospodarzem własnej przestrzeni. Że ściany nie należą tylko do mnie.

– Zdzisław, przestań tak chodzić – zwróciła mi uwagę Halina któregoś dnia. – Denerwujesz się bez powodu.

– Tu człowiek musi uważać, jak oddycha – odpowiedziałem.

Spojrzała na mnie z troską, ale też z czymś w rodzaju zawodu. Z dnia na dzień coraz częściej porównywałem nowe mieszkanie do starego domu. Tam byłem kimś – znałem każdy kąt, każdy dźwięk. Tu czułem się jak petent, który musi prosić o pozwolenie na zwyczajne życie. Halina wciąż powtarzała, że potrzebujemy czasu. Ja jednak zaczynałem podejrzewać, że czas nie przywróci mi tego, co zostawiłem za bramą z zielonym płotem. Wieczorami siadałem na balkonie i patrzyłem na rzędy okien. W każdym ktoś żył, śmiał się, kłócił, gotował kolację. A ja czułem się tak, jakbym stał po drugiej stronie szyby – niby w środku, a jednak na zewnątrz.

Pojawiły się konflikty

Pierwszy większy zgrzyt przyszedł szybciej, niż się spodziewałem. Był sobotni poranek, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Otworzyłem i zobaczyłem Patrycję. Tym razem nie kryła zdenerwowania.

– Zalało mi sufit w łazience – oznajmiła bez wstępów. – Plama jest dokładnie pod państwa mieszkaniem.

Halina podeszła bliżej.

– To niemożliwe – powiedziała łagodnie. – U nas wszystko suche.

– Proszę to sprawdzić – ucięła Patrycja. – Wezwałam już hydraulika.

Stałem jak oskarżony. Hydraulik przyszedł po godzinie, obejrzał rury, zajrzał pod wannę, pokiwał głową.

– U państwa nie widzę wycieku – stwierdził. – To może być coś w pionie.

Patrycja zmrużyła oczy.

– Czyli to jeszcze nie jest wykluczone – rzuciła i wyszła bez pożegnania.

Tego samego tygodnia otrzymaliśmy pismo od wspólnoty z informacją o zebraniu w sprawie „zgłoszonych nieprawidłowości”. Pod spodem widniał podpis Ireneusza, przewodniczącego.

Na zebraniu poczułem się jak uczeń wezwany do odpowiedzi. Ireneusz siedział na czele stołu, z segregatorem pełnym dokumentów.

– Musimy wyjaśnić sprawę zalania oraz powtarzających się skarg na hałas – mówił rzeczowo. – Nowi mieszkańcy powinni zapoznać się z regulaminem.

„Nowi mieszkańcy” – jakbyśmy nie mieli imion.

– Nie hałasujemy – odezwałem się, czując, jak drży mi głos. – Przesunąłem fotel pierwszego dnia. To wszystko.

Patrycja westchnęła demonstracyjnie.

– Dźwięki niosą się wieczorami. Kroki, stukanie.

– Chodzę po własnym mieszkaniu – odpowiedziałem ostrzej, niż zamierzałem.

W sali zapadła niezręczna cisza. Kilka osób spuściło wzrok. Ireneusz poprawił okulary.

– Proszę zachować spokój. Wszyscy chcemy żyć w zgodzie.

Po powrocie do domu Halina zdjęła płaszcz i odłożyła torebkę z westchnieniem.

– Może rzeczywiście powinniśmy położyć dywan w przedpokoju – powiedziała cicho. – Jeśli to pomoże…

– Przepraszasz ich nawet wtedy, gdy nie jesteśmy winni – przerwałem jej. – Dlaczego mamy się ciągle dostosowywać?

Spojrzała na mnie tak, jak dawno nie patrzyła.

– Bo tu nie jesteśmy sami, Zdzisław. To nie nasz dom z ogrodem. Musimy nauczyć się żyć obok innych.

– A ja mam wrażenie, że to my jesteśmy problemem – wyrzuciłem z siebie. – Że patrzą na nas jak na intruzów.

– To był też mój wybór – odpowiedziała spokojnie, ale w jej głosie pojawiła się nuta zmęczenia. – Chciałam, żeby było nam lżej.

– Lżej? – uniosłem brwi. – Czuję się, jakbym chodził po cienkim lodzie.

To była nasza pierwsza poważna kłótnia od lat. Słowa, które tłumiliśmy tygodniami, wreszcie wypłynęły. Wyrzuciłem jej, że to ona nalegała na sprzedaż. Ona odpowiedziała, że zgodziłem się bez przymusu.

– Myślałam, że jesteśmy w tym razem – powiedziała na koniec, ciszej. – A ty zachowujesz się, jakbym cię do czegoś zmusiła.

Nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Usiadłem przy stole i milczałem. W głowie miałem obraz naszego starego ogrodu i siebie sprzed roku – pewnego, że panuję nad własnym życiem. Od tamtej pory zacząłem unikać sąsiadów. Jeśli słyszałem kroki na klatce, czekałem, aż ucichną. Balkon przestał być miejscem odpoczynku – stał się punktem obserwacyjnym, z którego widziałem tylko obce twarze. Mieszkaliśmy bliżej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej, a jednak czułem, że z każdym dniem oddalamy się nie tylko od nich, lecz także od siebie nawzajem.

Byliśmy nieszczęśliwi

Po tamtym zebraniu coś w nas pękło. Skargi ucichły, nikt już nie pukał do drzwi, ale wraz z ciszą przyszło coś znacznie gorszego – obojętność. Na klatce schodowej słyszeliśmy tylko własne kroki. „Dzień dobry” wypowiadane było w przestrzeń, bez spojrzeń, bez uśmiechu. Halina jeszcze próbowała. Upiekła ciasto i zapukała do Patrycji.

– Pomyślałam, że może wypijemy kiedyś kawę – powiedziała, gdy wróciła. – Zostawiłam kawałek na talerzyku.

– I co? – zapytałem.

– Podziękowała. Powiedziała, że nie ma czasu.

Od tamtej pory coraz rzadziej wychodziła z inicjatywą. Zauważyłem, że przestała dekorować balkon kwiatami. Wieczorami siedziała w fotelu i patrzyła w ekran, choć wiedziałem, że myślami jest gdzie indziej.

– Tęsknisz? – zapytałem któregoś dnia.

– A ty nie? – odpowiedziała pytaniem.

Nie potrafiłem już udawać, że wszystko jest w porządku. Kolejne zebranie wspólnoty stało się punktem, w którym emocje wylały się poza kontrolę. Patrycja znów wspomniała o hałasie.

– Słychać przesuwane krzesła późnym wieczorem – oznajmiła.

– O dwudziestej drugiej jem kolację – odparłem. – Nie urządzam zabaw.

Ireneusz próbował tonować rozmowę, ale tym razem nie zamilkłem.

– Sprzedaliśmy dom, żeby zaznać spokoju – powiedziałem, czując, jak twarz robi mi się gorąca. – A tu człowiek czuje się jak oskarżony za każdy krok.

W sali zrobiło się cicho. Ktoś odchrząknął, ktoś inny spuścił wzrok. Po raz pierwszy zobaczyłem w oczach kilku osób nie irytację, lecz zakłopotanie. Wróciliśmy do mieszkania bez słowa. Gdy zamknąłem drzwi, Halina oparła się o ścianę i rozpłakała.

– Nienawidzę tego miejsca – wyszeptała. – Myślałam, że będzie łatwiej. Że będziemy chodzić do teatru, na spacery. A siedzimy tu jak obcy.

Podszedłem bliżej, ale nie wiedziałem, czy mam ją przytulić, czy bronić własnej racji.

– To był twój pomysł – wyrwało mi się.

Spojrzała na mnie tak, jakby te słowa były cięższe niż wszystkie dotychczasowe pretensje.

– Chciałam dla nas dobrze. A ty zamiast być obok mnie, to mnie teraz krytykujesz.

Musieliśmy się dostosować

Usiadłem przy stole. W tamtej chwili zrozumiałem, że walczę nie z sąsiadami, lecz z własnym lękiem. Bałem się starości, zależności, utraty sił. Dom dawał mi złudzenie kontroli. W bloku wszystko było wspólne – ściany, rury, decyzje. I to mnie najbardziej bolało.

Minęło kilka miesięcy. Nie sprzedaliśmy mieszkania. Zamiast tego zaczęliśmy mówić głośno o tym, czego się boimy. O samotności. O tym, że już nie jesteśmy tak potrzebni jak kiedyś.

Zgłosiłem się do pomocy przy drobnych sprawach wspólnoty. Nie po to, by zdobyć sympatię, lecz by przestać czuć się intruzem. Ireneusz spojrzał na mnie z zaskoczeniem.

– Dziękuję, przyda się ktoś do kontaktu z firmą sprzątającą – powiedział.

To nie było wielkie pojednanie. Patrycja nadal zachowywała dystans, choć przestała składać skargi. Czasem wymienialiśmy krótkie zdania o pogodzie. Tyle. Najważniejsze jednak wydarzyło się między mną a Haliną. Pewnego wieczoru usiedliśmy na balkonie. Zamiast patrzeć w obce okna, spojrzeliśmy na siebie.

– Dom to nie ściany – powiedziała cicho. – To my.

Po raz pierwszy od dawna poczułem, że ma rację. Sprzedałem ogród, warsztat i zielony płot, ale nie musiałem sprzedawać naszej bliskości. To ja ją oddalałem, kurczowo trzymając się przeszłości.

Blok nie stał się nagle miejscem marzeń. Nadal brakuje mi ziemi pod paznokciami i rozmów przez płot. Jednak przestałem liczyć straty. Zrozumiałem, że największym luksusem na starość nie jest cisza ani wygoda, lecz to, że ktoś siada obok i mówi: „Jesteśmy w tym razem”. A dopóki Halina siedzi obok mnie, nie jestem bezdomny – nawet jeśli mieszkam wśród obcych ścian.

Zdzisław, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

