Wszystko zaczęło się od niewinnego pomysłu, który w mojej głowie urósł do rangi mistrzowskiego planu. Magda, moja żona, wyjechała na miesiąc do innego miasta, by zająć się ważnym projektem zawodowym. To był pierwszy raz od lat, kiedy rozstawaliśmy się na tak długo. Wiedziałem, że wróci zmęczona, przytłoczona obowiązkami i zestresowana. Chciałem, żeby jej powrót był wyjątkowy. Pragnąłem, aby przekraczając próg naszego mieszkania, poczuła, że wkracza w nowy, lepszy etap naszego życia.

Chciałem zrobić niespodziankę

Nasze mieszkanie od dawna wymagało odświeżenia. Przez lata gromadziliśmy w nim rzeczy, które z czasem traciły swój blask, a stawały się jedynie zbieraczami kurzu. Magda była jednak bardzo przywiązana do przeszłości. Każdy kąt był wypełniony przedmiotami, które dla mnie nie miały żadnej wartości estetycznej ani praktycznej. W mojej wyobraźni widziałem przestronne, minimalistyczne wnętrze, jasne barwy, nowoczesne meble i wolną przestrzeń, która pozwoliłaby nam swobodnie oddychać. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i przygotować dla niej niespodziankę, o jakiej nawet nie śniła.

Wynająłem profesjonalną ekipę remontową, która miała uwinąć się ze wszystkim w trzy tygodnie. Kiedy tylko drzwi zamknęły się za Magdą, ja otworzyłem je dla fachowców. Czułem ekscytację. Byłem przekonany, że tworzę dla nas nowe gniazdo, w którym nasza miłość rozkwitnie na nowo, wolna od ciężaru przeszłości.

Żona miała mnóstwo gratów

Największym problemem naszego mieszkania były rzeczy po rodzicach Magdy. Jej rodzice odeszli kilka lat temu, a ona w akcie żałoby i nostalgii przewiozła do nas mnóstwo ich starych mebli, pudeł, albumów i bibelotów. Prawda była taka, że nigdy nie miałem dobrych relacji z teściami. Byli to ludzie chłodni, zawsze oceniający mnie z góry, wiecznie niezadowoleni z moich wyborów życiowych i zawodowych. Kiedy odeszli, Magda przeniosła ich świat do naszego domu.

Wielka, ciemna dębowa komoda zajmowała połowę salonu. Na niej stały jakieś stare zegary, ceramiczne figurki i stosy pudełek, do których Magda nawet nie zaglądała. Przynajmniej tak mi się wydawało. Dla mnie te przedmioty były symbolem ciągłej obecności ludzi, którzy nigdy mnie nie zaakceptowali. Kiedy patrzyłem na tę komodę, czułem ich krytyczne spojrzenia.

Podczas pakowania rzeczy przed remontem, podjąłem decyzję, która wydawała mi się wtedy niezwykle racjonalna i wyzwalająca. Postanowiłem pozbyć się tego wszystkiego. Uznałem, że Magda potrzebuje odcięcia od przeszłości, żeby ruszyć naprzód. Zapakowałem całą zawartość komody, wszystkie te stare pudełka i figurki, do wielkich czarnych worków. Wyniosłem je na śmietnik z poczuciem ulgi, jakbym zrzucał z ramion ogromny ciężar. Samą komodę oddałem robotnikom, którzy chętnie zabrali ją na drewno opałowe. Przestrzeń w salonie nagle stała się ogromna.

Zrobiło się nowocześnie

Kolejne tygodnie były dla mnie czasem intensywnej pracy i nieustannego nadzoru nad remontem. Ekipa pracowała od świtu do zmierzchu. Zrywaliśmy stare tapety, kładliśmy gładzie, malowaliśmy ściany na chłodne, eleganckie odcienie szarości i bieli. Zniknęły dywany, a w ich miejsce pojawiły się lśniące panele.

Kupiłem nowoczesny narożnik w kolorze grafitowym, szklany stolik kawowy i minimalistyczną szafkę pod telewizor. W kuchni zainstalowaliśmy nowe, błyszczące fronty szafek i nowoczesne sprzęty. Mieszkanie wyglądało jak z katalogu wnętrzarskiego. Było czyste, pachnące nowością, absolutnie perfekcyjne.

Kiedy ostatni robotnik opuścił mieszkanie, stanąłem na środku salonu i uśmiechnąłem się z dumą. Zrobiłem to. Stworzyłem dla nas idealne miejsce. Wyobrażałem sobie, jak Magda wchodzi, jak jej oczy rozszerzają się ze zdumienia, jak rzuca mi się na szyję z wdzięczności. Byłem pewien, że ten gest udowodni jej, jak bardzo mi zależy na naszej wspólnej przyszłości. Nie miałem pojęcia, jak bardzo się myliłem.

Liczyłem, że żona się ucieszy

Nadszedł dzień powrotu Magdy. Przygotowałem wszystko perfekcyjnie. Kupiłem jej ulubione kwiaty, które ustawiłem w smukłym, nowoczesnym wazonie na szklanym stole. Zamówiłem wykwintne jedzenie z najlepszej restauracji w mieście. Zapaliłem kilka świec, by nadać wnętrzu przytulny, ale elegancki charakter.

Kiedy usłyszałem dźwięk klucza w zamku, moje serce zabiło mocniej. Drzwi otworzyły się, a w progu stanęła Magda, ciągnąc za sobą małą walizkę. Wyglądała na zmęczoną, ale na jej twarzy błąkał się delikatny uśmiech na myśl o powrocie do domu. Wszedłem do przedpokoju, który również przeszedł metamorfozę, i rozłożyłem ramiona.

– Niespodzianka! – powiedziałem głośno, czekając na jej reakcję.

Magda upuściła rączkę walizki. Jej wzrok powędrował od jasnych ścian, przez nowe płytki, aż do salonu, który był widoczny z przedpokoju. Zrobiła kilka kroków do przodu, wchodząc do serca naszego mieszkania. Oczekiwałem okrzyku zachwytu, ale zamiast tego zapadła absolutna, przerażająca cisza.

Jej oczy biegały po pustych, gładkich ścianach, po nowym narożniku, po błyszczącej podłodze. Z każdym sekundą jej twarz stawała się coraz bledsza.

– Co tu się stało? – szepnęła w końcu, a jej głos drżał w sposób, którego nigdy wcześniej nie słyszałem.

– Zrobiłem remont, kochanie! – zacząłem z entuzjazmem, starając się przełamać to dziwne napięcie. – Chciałem, żebyśmy mieli piękne, nowoczesne wnętrze. Pozbyłem się tych wszystkich starych, niepotrzebnych rzeczy, żebyśmy mieli więcej przestrzeni.

Miała same pretensje

Magda zamarła. Spojrzała na miejsce, gdzie kiedyś stała wielka dębowa komoda. Teraz była tam tylko pusta, szara ściana i elegancka lampa podłogowa.

– Gdzie jest komoda? – zapytała cicho, niemal bezgłośnie.

– Oddałem ją. Była stara, zajmowała mnóstwo miejsca i zupełnie nie pasowała do nowej koncepcji – odpowiedziałem, czując, że coś idzie bardzo nie tak, ale wciąż próbując utrzymać lekki ton.

– A rzeczy z komody? – Jej głos nagle stał się ostry, przenikliwy.

– Kochanie, to były tylko jakieś stare papiery, zakurzone figurki i pudła. Wyrzuciłem to wszystko. Chciałem, żebyśmy zaczęli z czystą kartą.

Magda osunęła się na nowy, grafitowy narożnik. Złapała się rękami za głowę, a z jej gardła wydobył się dźwięk, który przypominał cichy skowyt.

– Wyrzuciłeś... – wydukała, patrząc na mnie wzrokiem pełnym niedowierzania i rozpaczy. – Wyrzuciłeś pudełka, których nawet nie otworzyłeś?

– Magda, to były stare graty. Tylko zbierały kurz – próbowałem się bronić, ale czułem, jak żołądek podchodzi mi do gardła.

– W tych pudełkach, Andrzeju – powiedziała, podnosząc na mnie wzrok, w którym zobaczyłem czystą nienawiść – były jedyne pamiątki po moich rodzicach. Zdjęcia z mojego dzieciństwa. Listy, które pisali do siebie za młodu. Zegarek mojego ojca i pierścionek zaręczynowy mojej matki. To było wszystko, co mi po nich zostało.

Świat na moment zatrzymał się w miejscu. Dotarło do mnie, co zrobiłem. W swojej arogancji, w swoim pragnieniu wymazania wspomnienia o ludziach, których nie lubiłem, zniszczyłem najcenniejsze skarby mojej żony.

– Ja... nie wiedziałem – wyjąkałem, czując, że brakuje mi tchu. – Myślałem, że to tylko niepotrzebne bibeloty.

– Nie wiedziałeś, bo nigdy nie pytałeś. Nigdy nie interesowało cię to, co jest dla mnie ważne – powiedziała lodowatym tonem, wstając z kanapy.

Zniszczyłem coś cennego

Magda przeszła obok mnie, jakbym był powietrzem, weszła do sypialni i zamknęła za sobą drzwi na klucz. Spędziłem noc na nowym, drogim narożniku, patrząc w pustą ścianę i słuchając jej cichego, rozdzierającego płaczu, który dochodził zza drzwi.

Rano, kiedy wstałem, Magda wychodziła z sypialni ze swoją walizką, do której zdążyła spakować resztę niezbędnych rzeczy.

– Magda, proszę cię, porozmawiajmy. Spróbuję to odzyskać, pojadę na wysypisko, znajdę te rzeczy... – błagałem, stając jej na drodze.

– Minęły trzy tygodnie, Andrzeju. Tego już nie ma – odpowiedziała cicho, bez emocji.

Wyszła, zamykając za sobą drzwi cicho, ale stanowczo. Moja niespodzianka zniszczyła coś między nami i nie wiem, czy to odbuduję.

Andrzej, 45 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

