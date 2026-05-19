Niełatwo jest patrzeć, jak najbliższa osoba stopniowo oddala się od nas, nawet jeśli dzieli nas zaledwie kilka ulic. Przez długi czas miałem poczucie, że po śmierci mamy mój świat – i świat mojego taty – zatrzymał się w miejscu. Gdyby ktoś zapytał mnie wtedy, czy możliwe jest, by jeden e-mail, jedna wiadomość od obcej kobiety odmieniła całe życie dorosłego człowieka, bez wahania odpowiedziałbym: nie. Dziś wiem, że nigdy nie należy być niczego pewnym. To, co przeżyłem, zmieniło mnie na zawsze.

Czułem, że coś jest nie tak

Przez długi czas po odejściu mojej mamy tata był jak cień dawnego siebie. Dom, który kiedyś tętnił życiem, zapachem pieczonego ciasta i cichym nuceniem mamy krzątającej się po kuchni, nagle stał się przeraźliwie cichy. Tata, mający już 72 lata, spędzał całe dnie w swoim starym fotelu, wpatrując się w pusty ekran telewizora. Przyjeżdżałem do niego tak często, jak tylko mogłem. Próbowałem wyciągać go na spacery, proponowałem wspólne wyjazdy za miasto, ale on zawsze odmawiał. Wydawało się, że zamknął się w swoim własnym świecie wspomnień, do którego nikt inny nie miał wstępu.

Jednak pewnego dnia wszystko zaczęło się zmieniać. Zauważyłem to podczas jednej z niedzielnych wizyt. Zamiast siedzieć w mroku salonu, tata siedział przy stole w jadalni. Przed nim stał laptop, którego kupiłem mu lata temu, a z którego prawie nigdy nie korzystał. Zauważyłem, że pisze coś z niezwykłym zaangażowaniem, uśmiechając się do ekranu. Kiedy wszedłem, szybko zamknął pokrywę komputera, niemal jak uczeń przyłapany na psocie.

– Co tam ciekawego czytasz, tato? – zapytałem, kładąc na stole siatki z zakupami.

– A, takie tam... wiadomości ze świata – odpowiedział wymijająco, unikając mojego wzroku.

Wtedy nie podejrzewałem niczego złego. Cieszyłem się wręcz, że znalazł sobie jakieś zajęcie, że coś w końcu wyrwało go z tej głębokiej apatii. Z czasem jednak jego zachowanie stawało się coraz bardziej tajemnicze. Zaczął o siebie dbać, kupił nowe ubrania, a nawet zaczął używać wody kolońskiej, która od lat stała nietknięta na półce w łazience. Gdybym tylko wiedział, do czego to wszystko zmierza, zareagowałbym natychmiast.

Byłem przerażony

Prawda wyszła na jaw zaledwie kilka tygodni później. Zbliżały się święta i chciałem ustalić z tatą szczegóły naszego spotkania. Zastałem go w doskonałym nastroju. Zaparzył herbatę, podał na stół ciastka i spojrzał na mnie wzrokiem pełnym dziwnego, niepokojącego blasku.

– Muszę ci o czymś powiedzieć – zaczął, splatając dłonie na blacie. – Nie będę spędzał z tobą tych świąt. Właściwie... nie będzie mnie już tutaj.

Zmarszczyłem brwi, nie rozumiejąc, co ma na myśli.

– Jak to nie będzie cię tutaj? Wyjeżdżasz do sanatorium? – zapytałem z nadzieją w głosie.

– Wyjeżdżam do mojej ukochanej. Do Izabelli.

Słowo „ukochana” zabrzmiało w jego ustach tak obco, że przez chwilę myślałem, iż się przesłyszałem. Izabella? Jaka Izabella? Tata zaczął opowiadać, a z każdym jego słowem czułem, jak w moim żołądku rośnie wielka kula lodu. Poznał ją w internecie. Kobieta twierdziła, że mieszka na drugim końcu świata i że od dawna szukała kogoś takiego jak on. Wymieniali wiadomości od kilku miesięcy. Tata pokazał mi jej zdjęcie na ekranie telefonu. Patrzyła z niego młoda, oszałamiająco piękna kobieta o ciemnych włosach i zniewalającym uśmiechu. Wyglądała na młodszą ode mnie.

– Tato, przecież ty jej nawet nie znasz. Nigdy się nie spotkaliście – próbowałem przemówić mu do rozsądku, starając się opanować drżenie głosu. – To może być oszustwo. Ludzie w internecie często udają kogoś, kim nie są.

– Nie wiesz, o czym mówisz! – oburzył się natychmiast, a jego twarz poczerwieniała z gniewu. – Rozmawiamy codziennie! Ona rozumie mnie jak nikt inny. Czeka na mnie, a ja w końcu poczułem, że żyję!

Przez kolejne dni próbowałem zrobić wszystko, by wybić mu ten pomysł z głowy. Szukałem informacji o tej kobiecie, pokazywałem mu artykuły o oszustwach w sieci, tłumaczyłem, prosiłem. Wszystko trafiało w próżnię. Tata był jak zahipnotyzowany. Zbudował w swojej głowie iluzję wielkiej, romantycznej miłości, która miała ocalić resztę jego życia.

Spojrzał na mnie chłodno

Największy cios miał jednak dopiero nadejść. Pewnego popołudnia zadzwonił do mnie zaprzyjaźniony prawnik, który od lat pomagał naszej rodzinie w sprawach urzędowych. Jego głos był pełen wahania.

– Twój tata był u mnie rano – powiedział cicho. – Zażądał przygotowania dokumentów. Chce sprzedać dom i przelać wszystkie środki na zagraniczne konto. Swoje oszczędności już zlikwidował.

Czułem, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Ten dom to było wszystko, co mieliśmy. To tam dorastałem, tam mama spędziła swoje ostatnie chwile. To był dorobek całego ich wspólnego życia, efekt dziesięcioleci ciężkiej pracy i wyrzeczeń. A teraz tata zamierzał oddać to komuś, kogo widział tylko na kilku wyidealizowanych zdjęciach. Natychmiast do niego pojechałem. Wpadłem do domu jak burza. W salonie stały już dwie duże walizki. Tata pakował właśnie swoje ulubione książki.

– Co ty wyprawiasz?! – krzyknąłem, nie mogąc powstrzymać emocji. – Sprzedajesz dom? Oddajesz wszystko kobiecie z internetu?! Przecież zostaniesz z niczym! Zrujnujesz siebie i zniszczysz pamięć o mamie!

Tata powoli odłożył książkę na stół. Spojrzał na mnie chłodno, bez cienia poczucia winy czy zawahania. Był w nim jakiś obcy spokój, który przerażał mnie bardziej niż jego wcześniejszy gniew.

– To są moje pieniądze i mój dom – powiedział twardo. – Iza potrzebuje pomocy finansowej, żeby przygotować wszystko na mój przyjazd. Ufamy sobie. Kupimy tam mały domek, zaczniemy od nowa.

– To oszustka! – powtarzałem zdesperowany. – Ona weźmie te pieniądze i zniknie, a ty zostaniesz sam na lotnisku, bez grosza przy duszy!

Coś we mnie pękło

Nasza kłótnia trwała długo. Wyrzucałem z siebie całą frustrację, lęk o niego i poczucie głębokiej niesprawiedliwości. Prosiłem, by chociaż poczekał, by pojechał tam najpierw na próbę, bez przepisywania majątku. Nie chciał słuchać. W końcu, gdy brakło mi już argumentów, odwołałem się do tego, co uważałem za świętość.

– Pomyśl o mamie – powiedziałem cicho, ze łzami w oczach. – Pomyśl o tym, co by powiedziała, widząc, jak oddajesz owoce jej pracy jakiejś obcej osobie. Pomyśl o mnie. Jestem twoim synem. Zawsze byłem przy tobie.

Tata podszedł do mnie bardzo blisko. Jego oczy, te same, które kiedyś patrzyły na mnie z miłością i dumą, teraz były pełne zimnej, nieustępliwej determinacji. To, co powiedział w tamtej chwili, wyryło się w moim umyśle na zawsze.

– Nie mieszaj w to matki – wycedził przez zaciśnięte zęby. – Krystyna nie żyje. A ty masz swoje życie. Iza dała mi coś, czego nie daliście mi wy oboje. Dała mi nadzieję. I powiem ci coś, żebyś w końcu zrozumiał i przestał mnie nękać. Kocham ją. Kocham ją bardziej, niż kiedykolwiek kochałem twoją matkę i bardziej, niż kocham ciebie. Ona jest moim prawdziwym szczęściem.

Zapadła cisza. Słowa taty zawisły w powietrzu, ciężkie i ostre. Czułem, jak coś we mnie pęka, rozpada się na milion drobnych kawałków, których już nigdy nie da się złożyć w całość. Patrzyłem na człowieka, który dał mi życie, który uczył mnie jeździć na rowerze i czytał mi bajki na dobranoc, i widziałem zupełnie obcą osobę. Nie powiedziałem już nic. Odwróciłem się i wyszedłem z domu. Nie oglądałem się za siebie.

Załamałem się

Kilka dni później dom został sprzedany. Tata wyjechał, zabierając ze sobą cały swój majątek i wszystkie nasze wspomnienia. Nie pojechałem na lotnisko, by go pożegnać. Nie miałem już siły. Ostatnia wiadomość, jaką od niego dostałem, to krótkie powiadomienie, że wylądował. Potem kontakt się urwał. Czasami przejeżdżam obok naszego starego domu. W oknach wiszą inne firanki, na podjeździe stoi inny samochód. Zastanawiam się, co dzieje się z moim tatą. Czy Iza w ogóle istniała? Czy odebrała go z lotniska, czy może stał tam sam, z dwiema walizkami, zdając sobie sprawę z tego, że stracił wszystko?

Nie wiem tego i prawdopodobnie nigdy się nie dowiem. Ból po stracie ojca jest ogromny, ale jeszcze większe jest poczucie odrzucenia. Człowiek może znieść wiele tragedii, ale świadomość, że zostało się wymazanym z serca najbliższej osoby dla zwykłej, internetowej iluzji, to ciężar, z którym muszę budzić się każdego dnia.

Kacper, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: