Patrzyłam na wielką, marmurową willę mojego szwagra i czułam jedynie duszności. Przysięgałam sobie, że nigdy nie skończę jak moja siostra, uwięziona w złotej klatce u boku kogoś, kto traktuje ją jak ładny dodatek do garnituru. Kiedy w moim życiu pojawił się on, byłam pewna, że historia zatoczy koło. Nie miałam pojęcia, jak bardzo się myliłam i jak wielką tajemnicę skrywał ten pozornie zwyczajny mężczyzna.

Samotność jest bezpieczniejszą opcją

Zawsze wolałam zapach starego papieru, świeżej farby i gliny od woni drogich perfum. Moja praca w osiedlowym domu kultury była dla mnie wszystkim. Organizowałam wystawy lokalnych artystów, prowadziłam warsztaty dla młodzieży i dbałam o to, by to miejsce miało duszę. Zarabiałam niewiele, ale miałam poczucie, że robię coś ważnego. Moja przyjaciółka Iga często powtarzała, że całkowicie zamknęłam się na świat relacji damsko-męskich. Znałyśmy się od czasów liceum, więc pozwalała sobie na szczerość, która u innych by mnie zirytowała.

— Powinnaś w końcu wyjść do ludzi, a nie tylko układać te swoje harmonogramy zajęć — powiedziała pewnego popołudnia, pomagając mi rozwieszać plakaty informujące o nowym kółku teatralnym. — Zobaczysz, obudzisz się pewnego dnia otoczona stertą pędzli i uświadomisz sobie, że jesteś zupełnie sama.

— Mam ciebie, mam moją pracę. Poza tym, nie mam czasu na romanse — odpowiedziałam, wygładzając róg papieru na tablicy korkowej. — Zwłaszcza po tym, co widzę u mojej siostry. O nie, dziękuję bardzo. Związki z mężczyznami, którym wydaje się, że za pieniądze kupią wszystko, to nie dla mnie.

Iga tylko westchnęła ciężko, kręcąc głową. Doskonale wiedziała, co mam na myśli. Sytuacja mojej starszej siostry spędzała mi sen z powiek, a każdy kontakt z jej mężem tylko utwierdzał mnie w przekonaniu, że samotność jest bezpieczniejszą opcją.

Zacisnęłam dłonie pod stołem

Weekend nadszedł szybciej, niż bym sobie tego życzyła. Zostałam zaproszona na obiad z okazji urodzin Gustawa. Willa, w której mieszkał z moją siostrą, była ogromna, surowa i całkowicie pozbawiona ciepła. Wszędzie dominował marmur, szkło i chłód. Kalina, która była w zaawansowanej ciąży, przywitała mnie w drzwiach z delikatnym uśmiechem, ale w jej oczach dostrzegłam to samo zmęczenie, co zawsze. Gustaw zajmował kierownicze stanowisko w dużej korporacji i uwielbiał przypominać wszystkim dookoła o swoim majątku. Dla niego Kalina była po prostu jeszcze jednym luksusowym dobrem, które nabył. Była piękną ozdobą, która miała dobrze wyglądać przy stole i nie zabierać głosu w ważnych sprawach.

— Beata, wciąż bawisz się w te wyklejanki z dziećmi? — rzucił z wyższością Gustaw, gdy tylko zasiedliśmy do ogromnego stołu w jadalni. Poprawił mankiety swojej nieskazitelnej, uszytej na miarę koszuli.

— To program edukacyjny z ceramiki i plastyki. Daje młodzieży szansę na rozwój — odpowiedziałam spokojnie, choć w środku wszystko się we mnie gotowało.

— Urocze — podsumował z ironicznym uśmiechem. — Kalina też kiedyś chciała pracować, prawda, kochanie? Ale po co, skoro ja mogę zapewnić nam wszystko na najwyższym poziomie. Ty powinnaś tylko odpoczywać.

Moja siostra spuściła wzrok i cicho potaknęła głową. Zacisnęłam dłonie pod stołem. To właśnie przez takie sytuacje omijałam zamożnych mężczyzn szerokim łukiem. Byłam przekonana, że wysokie stanowisko i duży portfel zawsze idą w parze z arogancją i potrzebą kontrolowania partnerki.

Nie zapytał, ile zarabiam

To właśnie na tym obiedzie poznałam Mirona. Został przedstawiony jako jeden z licznych kuzynów Gustawa. Siedział po drugiej stronie stołu, ubrany w elegancki garnitur, na jego nadgarstku lśnił zegarek, który prawdopodobnie kosztował więcej niż roczny budżet mojego domu kultury. Mój wewnętrzny radar natychmiast zaczął bić na alarm. Po obiedzie uciekłam do obszernego salonu, udając, że podziwiam ogromny, abstrakcyjny obraz na ścianie, który z pewnością został kupiony tylko dlatego, że pasował kolorystycznie do kanapy.

— Fascynujące dzieło, prawda? Choć odnoszę wrażenie, że brakuje mu odrobiny autentyczności — usłyszałam za plecami niski, spokojny głos.

Odwróciłam się gwałtownie. Miron stał w bezpiecznej odległości, uśmiechając się lekko.

— Jest całkowicie bezduszne — odpowiedziałam ostro, gotowa na odparcie ataku. — Ale pewnie sporo kosztowało, a o to przecież w tym domu chodzi.

Zamiast się obrazić lub zacząć bronić gustu kuzyna, Miron roześmiał się szczerze.

— Mam dokładnie takie same odczucia. Kalina wspominała, że pracujesz w domu kultury. To musi być niezwykle satysfakcjonujące zajęcie, móc obcować z prawdziwą twórczością każdego dnia.

Zamurowało mnie. Nie zapytał, ile zarabiam. Nie zapytał, kiedy znajdę „prawdziwą” pracę. Słuchał z autentycznym zainteresowaniem, gdy mimowolnie zaczęłam opowiadać mu o trudnościach ze zdobyciem funduszy na nową wystawę. Jednak gdy tylko zauważyłam kątem oka Gustawa, natychmiast wróciły moje obawy. Miron to jego rodzina. Ten sam świat, te same zasady. Szybko ucięłam rozmowę, wymyśliłam wymówkę o porannym zebraniu i opuściłam willę w pośpiechu, postanawiając nigdy więcej go nie spotkać.

Jej logika była niestety bezbłędna

Moje plany unikowe legły w gruzach, gdy kilka dni później dostałam od niego wiadomość z propozycją spotkania. Kalina dała mu mój numer. Byłam na nią wściekła, ale to Iga musiała wysłuchiwać moich narzekań. Siedziałyśmy na ławce przed domem kultury. Jesienny wiatr rozwiewał nam włosy, a ja nerwowo stukałam palcami o kubek z ciepłą herbatą.

— Nie rozumiesz? — mówiłam podniesionym głosem. — On jest z ich świata! Widziałam ten zegarek, ten garnitur. Zacznie się od kawy, a skończy na tym, że będzie mi mówił, w co mam się ubrać i że moja praca jest mało znaczącym hobby. Nie chcę skończyć jak Kalina!

— Przestań histeryzować — odpowiedziała Iga, przewracając oczami. — Oceniasz książkę po okładce. Z tego, co opowiadałaś, wydawał się miły. Czy naśmiewał się z twojej pracy?

— Nie...

— Czy przerywał ci wpół słowa jak twój wspaniały szwagier?

— Też nie.

— No właśnie. Zgódź się na jedną kawę. Tylko jedno spotkanie. Jeśli okaże się bucem, wstaniesz, wyjdziesz i nigdy więcej nie odpiszesz. Co masz do stracenia?

Jej logika była niestety bezbłędna. Z ciężkim sercem odpisałam Mironowi, proponując spotkanie w małej, niezwykle skromnej kawiarni w mojej dzielnicy. Specjalnie wybrałam miejsce dalekie od luksusowych lokali, do których zapewne był przyzwyczajony. Chciałam przetestować jego reakcję.

Czas przestać się ukrywać

Kiedy dotarłam na miejsce, on już tam był. Nie miał na sobie garnituru, tylko zwykły sweter i dżinsy. Zamówił dla nas szarlotkę i zwykłą, czarną kawę. Nie kręcił nosem na lekko porysowany stolik ani na brak obsługi kelnerskiej. Rozmawialiśmy przez bite trzy godziny. Okazało się, że Miron interesuje się historią sztuki i sam kiedyś próbował rzeźbić w drewnie. Opowiadał o swoim życiu z wielką pokorą. Kiedy zapytałam o jego pracę, odpowiedział dość ogólnie, że zajmuje się zarządzaniem w firmie rodzinnej, ale szybko zmienił temat na moje warsztaty.

Z każdym kolejnym spotkaniem mój mur nieufności kruszył się coraz bardziej. Miron był całkowitym przeciwieństwem Gustawa. Pamiętał, jak ma na imię dziewczynka z moich zajęć ceramicznych, która miała problem z samooceną. Kiedy organizowałam duże wydarzenie dla lokalnej społeczności, przyjechał w sobotę rano, żeby pomóc mi nosić ciężkie stoły i rozwieszać girlandy. Był czuły, uważny i sprawiał, że czułam się ważna. Nie próbował mnie zmieniać. Kochał to, jaka byłam.

Mijały miesiące, a my zakochaliśmy się w sobie bez pamięci. Postanowiliśmy, że czas przestać się ukrywać przed rodziną i nadeszła pora, abyśmy pojawili się razem u Kaliny i Gustawa.

Ani razu nie rzucił żartu

Zaproszenie na niedzielny podwieczorek u siostry przyjęłam z lekkim niepokojem. Z jednej strony chciałam być tam dla Kaliny, która lada moment miała rodzić, z drugiej — obawiałam się reakcji Gustawa na naszą relację. Spodziewałam się uszczypliwych komentarzy pod adresem Mirona, który „zniżył się” do poziomu pracownicy domu kultury. Kiedy Gustaw otworzył nam drzwi, spodziewałam się jego standardowego, aroganckiego uśmiechu. Zamiast tego, mój szwagier wyglądał, jakby zobaczył ducha. Zbladł, jego postawa zesztywniała, a na czole pojawiły się drobne kropelki potu.

— M-Miron. Jakże miło cię gościć w naszych skromnych progach — wydukał, niezdarnie wyciągając rękę na powitanie.

Skromnych progach? Gustaw zawsze nazywał swój dom rezydencją.

— Witaj, Gustaw. Dziękujemy za zaproszenie — odpowiedział miękko Miron, uśmiechając się przyjaźnie.

Weszliśmy do salonu. Gustaw biegał wokół nas, proponując najróżniejsze rodzaje herbat, ciast i przekąsek. Ani razu nie przerwał mojej siostrze, kiedy ta z uśmiechem witała się ze mną. Ani razu nie rzucił żartu na temat mojej pracy. Cały czas zerkał nerwowo na Mirona, siedząc na krawędzi fotela, jakby czekał na reprymendę. Siedziałam obok Mirona, kompletnie zbita z tropu. Dlaczego Gustaw zachowuje się jak uczeń wezwany na dywanik do dyrektora? Przecież Miron był tylko jego kuzynem.

Majątek nie definiował człowieka

Wykorzystując chwilę spokoju, zaproponowałam Kalinie pomoc w krojeniu kolejnej porcji sernika. Gdy tylko zamknęły się za nami drzwi obszernej, lśniącej kuchni, odetchnęłam z ulgą.

— Kalina, o co tu chodzi? — zapytałam ściszonym głosem, układając ciasto na porcelanowych talerzykach. — Gustaw jest jakiś chory? Zjadł coś nieświeżego? Zachowuje się, jakby Miron miał go zaraz wyrzucić z domu.

Moja siostra spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami, a po chwili na jej twarzy wykwitł szeroki, szczery uśmiech. Zaczęła się cicho śmiać, zasłaniając usta dłonią.

— Ty naprawdę nic nie wiesz, prawda? — zapytała, opierając się o blat.

— Czego nie wiem? Że mój chłopak jest wspaniałym, ciepłym człowiekiem, który potrafi zawiązać krawat, ale woli chodzić w starych dżinsach?

Kalina pokręciła głową z niedowierzaniem.

— Beata, Miron nie jest po prostu pracownikiem firmy rodzinnej. On jest właścicielem całego imperium finansowego, w którym Gustaw pracuje. Jest głównym udziałowcem. Gustaw to zaledwie dyrektor jednego z wielu pionów w jego firmie. Miron to jego najwyższy szef. Szef wszystkich szefów.

Talerzyk, który trzymałam w dłoni, omal nie wyślizgnął mi się z palców. Mój oddech przyspieszył.

— Żartujesz... — szepnęłam, wpatrując się w nią z osłupieniem.

— Mówię najszczerszą prawdę. Miron odziedziczył i rozbudował firmę lata temu. Ma majątek, o którym Gustaw może tylko pomarzyć, ale nigdy się z tym nie obnosi. Gustaw panicznie boi się, że palnie przy nim coś głupiego i straci swoją posadę, którą tak bardzo się szczyci.

Uchyliłam delikatnie drzwi kuchni i spojrzałam do salonu. Mój Miron spokojnie tłumaczył coś mojemu szwagrowi, a Gustaw potakiwał gorączkowo, wycierając czoło chusteczką. Zrozumiałam wtedy, jak bardzo się pomyliłam w swoich ocenach. Majątek nie definiował człowieka. To charakter i wartości decydowały o tym, kim jesteśmy. Gustaw potrzebował luksusu, by leczyć swoje kompleksy i budować fałszywe poczucie wartości kosztem mojej siostry. Miron nie musiał nikomu niczego udowadniać, dlatego potrafił być dobrym, uważnym i po prostu wspaniałym człowiekiem. Złota klatka, której tak bardzo się bałam, nie istniała w świecie mojego ukochanego. On oferował mi wolność.

Beata, 28 lat

