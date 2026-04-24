To były moje ciężko zarobione oszczędności na wymarzony remont. Dlatego, kiedy zamiast zwrotu gotówki zobaczyłam te żałosne, wyciągnięte do słońca zielone badyle w plastikowych kubeczkach, poczułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Miałam ochotę po prostu odwrócić się na pięcie, wyjść i nigdy więcej nie spojrzeć jej w oczy.

Miałam do niej dystans

Od lat prowadziłam domowy budżet z precyzją, której mógłby mi pozazdrościć niejeden księgowy. Odkładałam każdą złotówkę na remont tarasu. Wyobrażałam sobie jasne, antypoślizgowe płytki, solidne zadaszenie, pod którym mogłabym czytać książki w deszczowe popołudnia. Do pełni szczęścia brakowało mi zaledwie dwóch tysięcy złotych. Mój mąż zawsze podziwiał moją konsekwencję, choć sam miał do pieniędzy o wiele luźniejsze podejście. Być może wynikało to z faktu, że wychował się w domu, gdzie funduszami zarządzało się z dnia na dzień. Jego młodsza siostra przejęła ten model w stu procentach. Szwagierka była uosobieniem chaosu. Miała wielkie marzenia, słomiany zapał i wieczne problemy z organizacją własnego życia. Mimo to Dominik świata poza nią nie widział i zawsze usprawiedliwiał jej lekkomyślne zachowania.

Nasze relacje z Renatą były poprawne, choć wymagały ode mnie sporych pokładów cierpliwości. Zwykle zaciskałam zęby, słuchając o jej kolejnych, genialnych pomysłach na biznes, które kończyły się fiaskiem, zanim w ogóle na dobre wystartowały. Nie ingerowałam w jej życie, dopóki jej życie nie zaczęło ingerować w moje plany.

Uległam jej

Była marcowa sobota, kiedy Renata stanęła w naszych drzwiach z zapłakaną twarzą. Zaparzyłam herbatę z melisą, czując, że nadciągają kłopoty. Usiadła przy naszym stole w kuchni i zaczęła nerwowo skubać brzeg obrusu.

– Musisz mi pomóc – wyłkała, patrząc na Dominika, a potem przenosząc wzrok na mnie. – Moja pralka i lodówka zepsuły się w tym samym tygodniu. Fachowiec powiedział, że naprawa nie ma sensu. Zostałam bez niczego, a przecież wiesz, że mam małą pensję.

Dominik od razu posmutniał i spojrzał na mnie wzrokiem pełnym oczekiwania. Wiedziałam, co ten wzrok oznacza. W głowie szybko przeprowadziłam kalkulację. Mieliśmy wolne środki, ale były to pieniądze przeznaczone na wykończenie tarasu.

– Przecież wiesz, że my też mamy wydatki – zaczęłam ostrożnie, starając się zachować spokój. – Zbieramy na ten remont od dwóch lat.

– Zwrócę wam wszystko co do grosza! – Przerwała mi z żarliwością w głosie. – Dostanę premię i w kwietniu na pewno oddam wam całe dwa tysiące. Obiecuję na wszystko, co dla mnie święte.

Spojrzałam na męża. Złożył dłonie w błagalnym geście. Westchnęłam ciężko i poszłam po kopertę z odłożoną gotówką. Kiedy wręczałam jej pieniądze, obiecywała, że będę pierwszą osobą, do której przyjdzie z plikiem banknotów, gdy tylko dostanie wypłatę.

Wzięłam sprawy w swoje ręce

Maj nadszedł, a pieniędzy nadal nie otrzymałam. Moja irytacja rosła z każdym dniem. Kiedy dzwoniłam do szwagierki, nagle okazywało się, że ma pilne spotkanie, że nie słyszała telefonu albo że odpisze za chwilę. Oczywiście nigdy nie odpisywała na wiadomości. Dominik próbował mnie uspokajać, twierdząc, że jego siostra na pewno ma jakieś przejściowe trudności i trzeba dać jej czas. Któregoś popołudnia, nie mogąc dłużej znieść tego napięcia, postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Wsiadłam w samochód i pojechałam prosto do jej mieszkania. Nie zapowiadałam swojej wizyty. Chciałam zobaczyć jej minę, kiedy stanę w progu i zażądam swoich pieniędzy.

Kiedy drzwi się otworzyły, Renata była ubrana w dres i miała ręce ubrudzone ziemią. Na mój widok na moment zesztywniała, ale zaraz na jej twarzy wykwitł szeroki, sztuczny uśmiech.

– O, cześć! Wejdź, wejdź, właśnie miałam do ciebie dzwonić! – zaszczebiotała, zapraszając mnie do środka.

Weszłam do salonu i zamarłam. Cała podłoga, parapety i stół były zastawione rzędami małych, plastikowych kubeczków po jogurtach i śmietanie. Z każdego z nich wystawała cienka, zielona łodyga z kilkoma listkami.

– Przyszłam po moje dwa tysiące – powiedziałam twardo, nie odwzajemniając uśmiechu. – Minął termin. Mój taras czeka, a ty ignorujesz moje telefony.

Renata klasnęła w dłonie, zrzucając grudki ziemi na dywan, po czym podeszła do największego skupiska kubeczków.

– Właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać! – Zaczęła mówić z ogromnym entuzjazmem, który zupełnie nie pasował do sytuacji. – Z tą premią w pracy wyszło trochę inaczej, obcięli nam fundusze, ale postanowiłam zainwestować w coś, co przyniesie nam obu zysk!

Spojrzałam na nią z niedowierzaniem.

– W co? – zapytałam cicho, czując, jak krew pulsuje mi w skroniach.

– W nasiona kolekcjonerskie! – Wykrzyknęła, podnosząc jeden z kubeczków pod światło. – Zobacz, to są rzadkie odmiany pomidorów z całego świata. Czarne, żółte, pasiaste. Sprowadzałam je specjalnie od hodowców. Wysiałam je z myślą o tobie. Masz przecież ogród. Zamiast oddawać ci gotówkę, którą i tak byś wydała, daję ci sadzonki. Założysz uprawę, a owoce sprzedasz na targu. Ludzie płacą krocie za takie rarytasy! To czyste złoto!

Byłam bezsilna

Słuchałam jej wywodu w całkowitym osłupieniu. Moje dwa tysiące złotych, odkładane z takim trudem, zamieniły się w kilkadziesiąt kubeczków po jogurtach wypełnionych błotem i roślinkami.

– Czy ty siebie słyszysz? – mój głos drżał z gniewu. – Nie jestem rolnikiem. Pracuję w biurze! Chcę moje pieniądze, a nie pomidory!

– Przecież to kapitał! – broniła się Renata, mrugając szybko oczami. – Zarobisz na tym. Włożyłam w to swój czas, wyhodowałam je na moim własnym parapecie. Powinnaś być mi wdzięczna za taką inicjatywę.

Ogarnęła mnie taka bezsilność, że nie potrafiłam wydusić z siebie słowa. Spojrzałam na te zielone badyle, potem na dumną twarz i zrozumiałam, że pieniędzy już nigdy nie zobaczę. Renata naprawdę uważała, że zrobiła świetny interes i jeszcze wyświadczyła mi przysługę. W amoku prowadzona jakąś dziwną, desperacką siłą, zaczęłam pakować te nieszczęsne kubeczki do dużych kartonów, które leżały w kącie. Nie powiedziałam już ani słowa. Zapakowałam trzy pudła, włożyłam je do bagażnika mojego samochodu i odjechałam, zostawiając ją w otwartych drzwiach.

Tego nie przewidziałam

Kiedy dojechałam do domu, Dominik czekał w przedpokoju. Na widok kartonów pełnych ziemi i zielska jego twarz przybrała wyraz całkowitego niezrozumienia.

– Kupiłaś kwiaty na ten niewykończony taras? – zapytał niepewnie.

– Nie – odpowiedziałam, stawiając ciężki karton na kafelkach. – Przyniosłam nasze dwa tysiące złotych. Poznaj swoje nowe inwestycje kapitałowe. To są rzadkie odmiany pomidorów.

Opowiedziałam mu wszystko ze szczegółami. Mój mąż zbladł, usiadł na pufie w przedpokoju i schował twarz w dłoniach. Po raz pierwszy nie próbował bronić siostry. Zrozumiał, jak bardzo daliśmy się wykorzystać. Atmosfera w domu była napięta przez kilka kolejnych dni. Omijałam kartony szerokim łukiem, planując po prostu wyrzucić je na kompost.

Pewnego popołudnia przyszła do mnie pani Zofia, nasza starsza sąsiadka. Zauważyła rzędy plastikowych pojemników stojących pod płotem, czekających na wywózkę.

– Ojej, jakie piękne sadzonki! – zawołała, pochylając się nad nimi z zachwytem. – To chyba jakaś stara odmiana, widać po budowie liścia. Wyrzucasz to bogactwo?

– To zwykłe chwasty, pani Zosiu. Pamiątka po złej decyzji finansowej – odpowiedziałam gorzko.

Sąsiadka popatrzyła na mnie z dobrotliwym uśmiechem i pokiwała głową.

– Ziemia uczy pokory, dziecko. Zamiast się gniewać na to, co cię spotkało, wsadź je do gruntu. Ziemia z tyłu domu jest żyzna, słońca tam pod dostatkiem. Zobaczysz, roślina potrafi odwdzięczyć się za odrobinę opieki. Praca w ogrodzie wyciąga z człowieka złość.

Zaryzykowałam

Jej słowa dały mi do myślenia. Następnego dnia, kierowana bardziej przekorą niż pasją ogrodniczą, wzięłam szpadel. Skopałam kawałek nieużywanego trawnika za domem. Sadziłam te małe, kruche roślinki. Dominik bez słowa wbijał drewniane paliki, żeby miały się po czym piąć, próbując w ten sposób odkupić winy siostry. Minęły tygodnie. Ku mojemu zdumieniu, podlewanie pomidorów stało się moim codziennym rytuałem. Sadzonki rosły jak szalone, wypuszczając grube łodygi i mnóstwo żółtych kwiatów.

W połowie lata mój ogród zamienił się w gąszcz. A potem pojawiły się owoce. Zofia miała rację, to nie były zwykłe pomidory z supermarketu. Krzewy uginały się pod ciężarem ogromnych, mięsistych kul. Niektóre były głęboko purpurowe, niemal czarne, inne miały wyraźne, zielono-żółte pasy, a jeszcze inne wyglądały jak małe, pomarańczowe żarówki. Smakowały obłędnie, intensywnie, słońcem i prawdziwą naturą. Zaczęłam obdarowywać nimi znajomych z pracy, rodzinę i sąsiadów. Rozeszła się poczta pantoflowa. Ludzie zaczęli przychodzić i pytać, czy mogliby odkupić koszyk tych pyszności. Zofia przyprowadziła swoje koleżanki, znajomi z biura składali zamówienia na całe skrzynki z myślą o domowych przetworach. Założyłam specjalny zeszyt, w którym zapisywałam każdą sprzedaną porcję.

Popatrzyłam na nią uważnie

Do końca września sprzedałam tyle pomidorów, że w kopercie ukrytej na dnie szuflady znów pojawił się plik banknotów. Kiedy zliczyłam wszystko, co do złotówki, okazało się, że odzyskałam swoje dwa tysiące z małą górką. Mój upór i niechęć do poddania się przyniosły efekty, jakich zupełnie się nie spodziewałam. W październiku przyjechała do nas Renata. Usiadła w salonie, pijąc kawę i z zadowoleniem rozejrzała się po domu.

– Słyszałam, że zbiory się udały – rzuciła z satysfakcją w głosie. – Widzisz? Mówiłam, że to był świetny pomysł. Gdyby nie ja, nie miałabyś tego wszystkiego. Wychodzi na to, że jesteśmy kwita.

Popatrzyłam na nią uważnie. Nie było we mnie już gniewu. Wyciągnęłam z szafki słoik doskonałego, gęstego przecieru pomidorowego, który zrobiłam z ostatnich zbiorów i postawiłam go przed nią na stole.

– Owszem, odzyskałam swoje pieniądze – powiedziałam, patrząc jej prosto w oczy. – Jednak nie dzięki tobie, tylko dzięki mojej ciężkiej pracy. Ty wymigałaś się od odpowiedzialności. Ten słoik to jedyne, co od nas dzisiaj dostaniesz. I zapamiętaj to dobrze: nigdy więcej nie pożyczę ci ani jednej złotówki. Nasz bank został na zawsze zamknięty.

Renata posmutniała i spuściła wzrok, widząc, że Dominik, siedzący obok mnie, potakuje głową z pełnym przekonaniem. Zrozumiała, że tym razem przekroczyła granicę, zza której nie ma powrotu.

Rok później ekipa remontowa wreszcie weszła na nasze podwórko. Piękne, jasne płytki zostały ułożone, a zadaszenie solidnie zamocowane. Kiedy usiadłam na nowym fotelu, patrząc na równy, zielony trawnik, poczułam głęboki spokój. Tuż za rogiem, na skopanym kawałku ziemi, czekały już nowe, solidne podpory. Tym razem nasiona kupiłam sama.

Magdalena, 48 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

