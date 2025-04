„Zakochałem się w kobiecie, która zrobiła mi krzywdę. Powinienem ją pozwać, ale nie mogłem. Straciłem dla niej głowę”

„Słuchałem, jak mówi i słyszałem, co mówi, jednak moje myśli krążyły gdzieś indziej. Ona była zachwycająca. Taki mój prywatny ideał… Z żalem myślałem o tym, że umówiła się ze mną pewnie tylko po to, by mi wynagrodzić swoje winy i żebym jej nie narobił kłopotów. Potem przyjdzie się rozstać i…”.