To miał być zwykły, niczym niewyróżniający się wtorek, wypełniony zapachem starego papieru i układaniem książek na bibliotecznych półkach. Nigdy bym nie pomyślała, że jedna mała przysługa dla siostry i jeden nieodpowiedni adres e-mailowy wywrócą mój poukładany świat do góry nogami. Byłam przekonana, że jednym kliknięciem zniszczyłam karierę bliskiej mi osoby, a tymczasem ten fatalny błąd zaprowadził mnie w miejsce, o którym od dawna skrycie marzyłam.

Nie wahałam się ani chwili

Moje życie od zawsze przypominało spokojną, powolną rzekę. Jako trzydziestojednoletnia bibliotekarka czułam się w świecie literatury znacznie bezpieczniej niż w prawdziwym życiu. Bardzo lubiłam swoją pracę. Ciche alejki pełne regałów, zapach farby drukarskiej i szelest przewracanych stron działały na mnie kojąco. Niestety, w towarzystwie rzadko wspominałam o swoim zawodzie. Bałam się, że nowo poznani ludzie natychmiast przypną mi łatkę nudziary, która spędza wieczory pod kocem, nie mając nic ciekawego do powiedzenia. Z tego powodu moje relacje z mężczyznami praktycznie nie istniały.

Na co dzień mieszkałam z moją starszą siostrą, Sarą, i jej partnerem, Grzegorzem. Byli dla mnie ogromnym wsparciem, a Grzegorz traktował mnie dosłownie jak młodszą siostrę. Dzieliliśmy duże, przestronne mieszkanie, w którym czułam się niezwykle komfortowo, choć gdzieś z tyłu głowy wciąż tliła się myśl, że powinnam wreszcie zacząć własne, niezależne życie. Tego konkretnego popołudnia zadzwonił mój telefon. Na wyświetlaczu pojawiło się imię Sary.

— Kalina, błagam cię, ratuj mnie — usłyszałam w słuchawce jej zdyszany głos. — Zostawiłam na komodzie w przedpokoju niebieską teczkę z umowami. Mam spotkanie z kluczowym klientem w kawiarni w centrum, a bez tych dokumentów jestem skończona. Błagam, podrzucisz mi je?

Nie wahałam się ani chwili. Chwyciłam płaszcz, znalazłam wspomnianą teczkę i ruszyłam w stronę miasta.

Było w nim coś przyciągającego

Kawiarnia tętniła życiem. Dźwięk spienianego mleka mieszał się z gwarem rozmów i cichą muzyką płynącą z głośników. Szybko zlokalizowałam wzrokiem moją siostrę. Siedziała przy narożnym stoliku w towarzystwie dwóch eleganckich kobiet i jednego mężczyzny. Podeszłam do nich po cichu, starając się nie zwracać na siebie uwagi.

— Przyniosłam dokumenty — szepnęłam, kładąc teczkę na brzegu stołu.

— Jesteś moją wybawicielką. Dziękuję. — Sara uśmiechnęła się z ulgą i natychmiast wróciła do przerwanej rozmowy biznesowej.

Zanim odeszłam, mój wzrok spoczął na mężczyźnie siedzącym naprzeciwko Sary. Miał na sobie idealnie skrojony granatowy garnitur. Jego ciemne włosy były starannie ułożone, a rysy twarzy wydawały się wręcz wyrzeźbione. Zauważyłam jednak, że był wyraźnie znudzony. Bawił się łyżeczką, spoglądał ukradkiem na zegarek i sprawiał wrażenie kogoś, kto wolałby być w zupełnie innym miejscu. Mimo tej arogancji, która od niego biła, nie mogłam oderwać od niego oczu. Było w nim coś przyciągającego. Kiedy wracałam do domu, jego twarz wciąż powracała w moich myślach. Czułam dziwne, nieznane mi dotąd motyle w brzuchu.

Obiecałam, że będę ostrożna

Późnym popołudniem Sara wróciła do mieszkania. Zastała mnie w kuchni, gdy razem z Grzegorzem przygotowywaliśmy kolację. Grzegorz kroił warzywa, rzucając żartami, ale ja byłam myślami zupełnie gdzie indziej. Kiedy tylko siostra zdjęła płaszcz, natychmiast do niej doskoczyłam.

— Sara, kim był ten mężczyzna, z którym dzisiaj siedziałaś? — zapytałam, starając się, by mój głos brzmiał swobodnie.

Siostra spojrzała na mnie z zaskoczeniem, a potem ciężko westchnęła.

— Masz na myśli Dawida? To jeden z dyrektorów w firmie, z którą próbujemy podpisać długoterminowy kontrakt. Dlaczego o niego pytasz?

— Wydał mi się… interesujący — przyznałam cicho, czując, jak na moje policzki wpełza rumieniec. — Mogłabyś mi dać do niego jakiś kontakt?

Sara pokręciła głową z niedowierzaniem.

— Kalina, to skrajnie nieprofesjonalne. Poza tym uwierz mi, że nie chcesz mieć z nim nic do czynienia. To zadufany w sobie gbur. Zwraca się do ludzi z wyższością i uważa, że wszystko mu wolno.

— Proszę cię, chociaż adres e-mail — naciskałam, co było do mnie zupełnie niepodobne.

Grzegorz, słysząc moją desperację, mrugnął do Sary porozumiewawczo.

— Daj spokój, Sara. Niech dziewczyna spróbuje szczęścia. Co ci szkodzi?

Siostra w końcu uległa. Wyjęła z torebki firmowy notes, wyrwała kartkę, na której miała wydrukowaną listę kontaktową osób z zarządu tej firmy, i wręczyła mi ją.

— Masz, ale błagam cię o jedno: zachowaj absolutną dyskrecję. Jeśli wyjdzie na jaw, że rozdaję prywatne kontakty klientów, mogę pożegnać się z tą współpracą.

Obiecałam, że będę ostrożna. Zamknęłam się w swoim pokoju, otworzyłam laptopa i zaczęłam układać w głowie treść wiadomości. Chciałam wypaść naturalnie, a jednocześnie zaintrygować go na tyle, by zechciał mi odpisać.

Miałam ochotę zapaść się pod ziemię

Pisanie zajęło mi dobrą godzinę. Kasowałam i pisałam od nowa. W końcu stworzyłam krótką, ale treściwą wiadomość. Napisałam, że widziałam go dzisiaj w kawiarni, że zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale bałam się przeszkadzać w spotkaniu biznesowym. Wyjaśniłam, że zdobyłam jego adres od znajomej. Aby dodać coś od siebie, wspomniałam o tym, że na co dzień tonę w świecie książek, cenię dobrą literaturę i że chętnie poznałabym kogoś, z kim mogłabym wypić kawę i porozmawiać o czymś więcej niż tylko o codziennej rutynie.

Skopiowałam adres z kartki, wkleiłam w odpowiednie pole i z drżącym sercem nacisnęłam przycisk wyślij. Odetchnęłam z ulgą, dumna z własnej odwagi. Następnie spojrzałam jeszcze raz na kartkę od Sary, by upewnić się, czy wszystko zrobiłam dobrze. Zamarłam. Moje serce na sekundę przestało bić.

Na liście widniały dwa podobne adresy. Obok pierwszego zapisano imię Daniel, obok drugiego — Dawid. Wkleiłam ten pierwszy. Wybiegłam z pokoju blada jak ściana. Sara siedziała na kanapie w salonie, rozmawiając o czymś z Grzegorzem.

— Sara… — Mój głos drżał. — Zrobiłam coś strasznego. Pomyliłam adresy. Wysłałam tego maila do kogoś, kto nazywa się Daniel.

Siostra poderwała się z kanapy, jakby oparzyła się gorącą herbatą. Jej oczy rozszerzyły się z przerażenia.

— Co ty powiedziałaś?! — krzyknęła, chwytając się za głowę. — Kalina, powiedz, że żartujesz! Daniel to starszy brat Dawida. Jest głównym szefem całego tego przedsiębiorstwa, dyrektorem generalnym na to miasto i kilka innych filii!

— Przecież to tylko mail… — próbowałam się bronić, choć łzy już napływały mi do oczu.

— Ty nie rozumiesz! Dawid to gbur, ale Daniel to zupełnie inna historia. W branży mówią na niego maszyna. Jest zasadniczy, surowy i zimny jak lód. Nie toleruje braku profesjonalizmu. Jeśli uzna, że moja firma wykrada jego prywatne dane do jakichś osobistych celów, zniszczy nasz kontrakt w mgnieniu oka!

Usiadłam na fotelu, czując, że świat wiruje mi przed oczami. Grzegorz próbował nas uspokoić, tłumacząc, że to tylko nieporozumienie, ale Sara chodziła w kółko po salonie, mrucząc pod nosem o końcu swojej kariery. Ja natomiast miałam ochotę zapaść się pod ziemię. Zniszczyłam wszystko przez własną głupotę.

Czytałam te słowa pięć razy

Minęły dwie godziny. Atmosfera w mieszkaniu była gęsta i nieprzyjemna. Sara zamknęła się w sypialni, a ja siedziałam przed ekranem laptopa, czekając na wyrok. Nagle usłyszałam ciche powiadomienie. Nowa wiadomość. Nadawca: Daniel K. Otworzyłam maila, wstrzymując oddech.

„Szanowna Pani, obawiam się, że zaszła drobna pomyłka. Nie było mnie dzisiaj w żadnej kawiarni w centrum. Domyślam się jednak, że ten uroczy mail miał trafić do mojego młodszego brata, Dawida, z którym dzielę podobny adres firmowy. Niemniej jednak, rzadko otrzymuję tak interesujące wiadomości. Pani zamiłowanie do literatury bardzo mnie zaintrygowało, a szczerość wywołała uśmiech na mojej twarzy. Skoro już i tak los spłatał nam figla, może zechciałaby Pani spotkać się ze mną? Obiecuję, że potrafię rozmawiać o książkach. Pozdrawiam, Daniel”.

Czytałam te słowa pięć razy, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Gdzie ten chłodny, surowy szef? Gdzie ten lód i brak skrupułów? Mężczyzna z maila wydawał się ciepły, uprzejmy i… bardzo intrygujący. Zrezygnowana, a jednocześnie pełna obaw o kontrakt siostry, podjęłam decyzję. Odpisałam, że zgadzam się na spotkanie. Postanowiłam, że pójdę tam i najwyżej będę go błagać na kolanach, by nie mieszał w to firmy Sary, jeśli cała ta uprzejmość okaże się tylko grą.

Uśmiechnął się z delikatną melancholią

Umówiliśmy się kolejnego popołudnia w cichej, kameralnej herbaciarni z dala od zgiełku miasta. Kiedy weszłam do środka, niemal od razu go zauważyłam. Wstał na mój widok. Wyglądał jak Dawid, ale był to widok znacznie bardziej oszałamiający. Był starszą, dojrzalszą i bez wątpienia jeszcze przystojniejszą wersją swojego brata. W jego oczach nie było cienia arogancji czy znudzenia. Zamiast tego biło z nich niesamowite ciepło i uwaga.

— Kalina, zgadza się? — zapytał, podając mi dłoń. Jego uścisk był pewny i uspokajający. — Bardzo się cieszę, że się zgodziłaś.

— Szczerze mówiąc, przyszłam tu głównie po to, by ratować siostrę — wyrzuciłam z siebie od razu, siadając na krześle. — To ja zawiniłam. Proszę, nie odrzucajcie kontraktu z firmą Sary z powodu mojego głupiego zachowania.

Daniel roześmiał się cicho. Był to głęboki, niezwykle przyjemny dźwięk.

— Spokojnie, nie mam zamiaru łączyć spraw zawodowych z prywatnymi. Kontrakt twojej siostry jest bezpieczny, są świetnymi specjalistami.

— Ale Sara mówiła… mówiła, że jesteś bezwzględny. Zimny jak lód — powiedziałam, z trudem powstrzymując drżenie głosu.

Mężczyzna oparł się wygodnie w fotelu i uśmiechnął z delikatną melancholią.

— W biznesie muszę taki być. Odpowiadam za setki ludzi. Jeśli pokażę słabość, zjedzą mnie żywcem. To tylko maska, którą zakładam rano i zdejmuję wieczorem. A co do mojego brata… — Tu lekko spoważniał. — Dawid to trudny człowiek. Kocham go, bo to rodzina, ale muszę go stale temperować jako jego przełożony. Bywa arogancki i niepoważny. Szczerze mówiąc, nie polecałbym go na poważną randkę kobiecie, która szuka w życiu głębi i czyta dobrą literaturę.

Rozmawialiśmy przez kolejne dwie godziny. O książkach, o sztuce, o naszych marzeniach i o tym, jak bardzo potrafimy ukrywać nasze prawdziwe „ja” przed światem. Ja chowałam się za regałami w bibliotece, on za murem chłodnego profesjonalizmu. Zrozumiałam, że ten „lodowaty prezes” to w rzeczywistości niezwykle wrażliwy i mądry człowiek.

Zatrzymał wzrok na moich oczach

Kiedy spotkanie dobiegło końca, Daniel zaproponował, że odwiezie mnie do domu. Zgodziłam się z radością. Droga minęła nam na swobodnych żartach, a ja czułam się tak, jakbym znała go od lat. Gdy zaparkował pod moim blokiem, spojrzał na mnie uważnie.

— Chciałbym cię o coś prosić. Pozwolisz mi wejść na górę? Chciałbym osobiście poznać twoją siostrę i uspokoić ją, że jej firma nie ma się czego obawiać. Nie chcę, żebyście miały przez to niepotrzebne konflikty.

Byłam zaskoczona jego troską, ale pokiwałam głową. Wjechaliśmy windą w milczeniu, jednak było to milczenie pełne komfortu. Otworzyłam drzwi kluczem. Sara i Grzegorz siedzieli w salonie. Gdy siostra zobaczyła, z kim wchodzę, upuściła czasopismo, które trzymała w dłoniach. Zbladła tak bardzo, że bałam się, że zemdleje.

— Dobry wieczór — powiedział Daniel, posyłając jej ciepły, niemal rozbrajający uśmiech. — Przepraszam za to nagłe wtargnięcie. Przyszedłem tylko zapewnić, że wasz kontrakt jest bezpieczny, a ja miałem niezwykłą przyjemność spędzić popołudnie w fantastycznym towarzystwie.

Widziałam, jak z Sary uchodzi całe napięcie minionych kilkudziesięciu godzin. Grzegorz natychmiast wstał, wyciągając rękę na powitanie i ratując sytuację swoimi żartami. Spędziliśmy razem w salonie kolejne pół godziny. Kiedy Daniel żegnał się ze mną w przedpokoju, zatrzymał wzrok na moich oczach nieco dłużej, niż wymagała tego zwykła uprzejmość.

— Mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie o literaturze? — zapytał cicho.

— Zdecydowanie nie — odpowiedziałam, uśmiechając się szeroko.

Gdy zamknęłam za nim drzwi, wiedziałam już z całą pewnością, że ta jedna, niefortunna pomyłka w adresie e-mailowym była najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przydarzyć.

Kalina, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

