Zawsze uważałem, że moje życie przypomina świetnie naoliwioną maszynę, w której nie ma miejsca na przypadki, a miłość od pierwszego wejrzenia to jedynie wymysł scenarzystów naiwnych komedii. Moja codzienność była ściśle zaplanowana, wypełniona spotkaniami biznesowymi, analizami i wizytacjami na placach budowy. Aż do pewnego niedzielnego przedpołudnia, kiedy przekroczyłem próg małej, niepozornej kwiaciarni, by kupić bukiet dla kobiety, której nawet nie znałem. Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że zaledwie godzinę później usiądę do rodzinnego stołu z zupełnie inną osobą, wywracając swój idealnie poukładany świat do góry nogami.

Skapitulowałem

Od kilku lat prowadzę własną firmę deweloperską. Budowanie osiedli, nadzorowanie projektów i ciągłe negocjacje pochłaniały mnie bez reszty. Praca stała się moim życiem, a każdą wolną chwilę inwestowałem w rozwój biznesu. Osiągnąłem sukces, na który ciężko pracowałem. Kupiłem duży dom na przedmieściach, jeździłem świetnym samochodem i mogłem pozwolić sobie na wszystko, o czym marzyłem. Problem w tym, że w tym wielkim domu witała mnie tylko głucha cisza.

Moi rodzice, ludzie dysponujący sporym majątkiem wypracowanym w branży meblarskiej, od dłuższego czasu nie kryli swojego niepokoju. Zwłaszcza matka uczyniła z mojego statusu singla swój główny temat do zmartwień. Każde niedzielne spotkanie wyglądało niemal identycznie.

— Zobaczysz, synu, obudzisz się po pięćdziesiątce i zadasz sobie sprawę, że zbudowałeś te wszystkie piękne domy dla obcych ludzi, a sam nie masz z kim wypić porannej herbaty — powtarzała, nakładając mi kolejną porcję pieczeni. — Czas nie stoi w miejscu. Jesteś przystojny, zaradny, ale praca to nie wszystko.

Przeważnie zbywałem te uwagi milczeniem lub rzucałem utarty żart, że ożenię się z moją główną księgową, bo przynajmniej rozumie moje faktury. Jednak kroplą, która przelała czarę, była moja młodsza siostra, Amelia. Odkąd wyszła za mąż za Tadeusza, dyrektora w dużym banku, uważała się za ekspertkę od udanych relacji. To właśnie ona pewnego czwartkowego wieczoru wzięła sprawy w swoje ręce.

— Mam dla ciebie idealną kandydatkę — ogłosiła przez telefon, nie znosząc sprzeciwu. — Ma na imię Łucja. Jest koleżanką Tadeusza z pracy. Błyskotliwa, ambitna, świetnie zarabia. Będziecie do siebie pasować jak ulał. Zaprosiłam ją na nasz niedzielny obiad u rodziców. Odbierzesz ją w drodze.

— Przestańcie układać mi życie — westchnąłem ciężko, masując skronie. — Nie mam czasu na randki w ciemno.

— Już wszystko załatwione. Jeśli się nie pojawisz z Łucją, mama chyba zejdzie na zawał, a ja osobiście przyjadę na twoją budowę i narobię ci wstydu przed pracownikami — zagroziła Amelia pół żartem, pół serio.

Skapitulowałem. Zgodziłem się na to spotkanie tylko po to, by wreszcie dali mi święty spokój. Pomyślałem, że jeden obiad z analityczką finansową nie zrujnuje mi weekendu, a może chociaż zadowoli moją rodzinę.

Uśmiechała się tak naturalnie

Niedziela zapowiadała się słonecznie, ale mój nastrój był daleki od idealnego. Czułem irytację na samą myśl o spędzeniu kilku godzin na wymuszonej konwersacji o rynkach finansowych i stopach procentowych. Wyjechałem z domu odpowiednio wcześnie, by odebrać Łucję z jej apartamentu w centrum miasta. Po drodze uświadomiłem sobie jednak, że nie wypada jechać na pierwsze spotkanie, a potem do rodziców, z pustymi rękami. Postanowiłem kupić klasyczny bukiet czerwonych róż. To wydawało się najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

Skręciłem w boczną uliczkę, szukając jakiejkolwiek otwartej kwiaciarni. Zauważyłem niewielki szyld z rzeźbionego drewna, obrośnięty gęstym bluszczem. Zaparkowałem auto i pchnąłem ciężkie, przeszklone drzwi. Nad moją głową cicho zadźwięczał mosiężny dzwoneczek.

Wnętrze było zupełnie inne niż w nowoczesnych, sterylnych kwiaciarniach. Panował tu radosny chaos, pachniało wilgotną ziemią, eukaliptusem i frezjami. Promienie słońca wpadały przez okno, oświetlając dziesiątki kolorowych kwiatów, poustawianych w cynowych wiadrach.

— Dzień dobry, w czym mogę pomóc? — usłyszałem ciepły, melodyjny głos.

Odwróciłem się i w tamtej chwili poczułem, jakby czas nagle zwolnił. Za drewnianą ladą stała kobieta. Miała na sobie fartuch w kolorze butelkowej zieleni, a jej dłonie były lekko ubrudzone ziemią. Jej ciemne włosy były niedbale upięte w kok, z którego wymykało się kilka niesfornych kosmyków. Uśmiechała się tak naturalnie i szczerze, że przez moment zapomniałem, po co w ogóle tam przyszedłem.

— Dzień dobry — odparłem, czując, że zaschło mi w gardle. — Szukam kwiatów. Bukietu.

— Zazwyczaj po to przychodzi się do kwiaciarni — zaśmiała się cicho, a jej oczy błysnęły rozbawieniem. — Dla kogo ma być ten bukiet? Z jakiej okazji?

— To skomplikowane. Właściwie dla kogoś, kogo nie znam. Moja siostra umówiła mnie na randkę w ciemno. Jadę właśnie odebrać tę kobietę i zabrać ją na obiad do moich rodziców. Pomyślałem o czerwonych różach.

Kwiaciarka zmarszczyła uroczo nos i pokręciła głową z udawanym dezaprobatą.

— Czerwone róże na randkę w ciemno? To bardzo przewidywalne. Zbyt zobowiązujące i trochę bez wyrazu, jeśli nie znasz osoby. Może lepiej postawić na coś lżejszego? Słoneczniki, frezje, a może dzikie kwiaty?

Przez kolejne minuty rozmawialiśmy, a ona z wprawą dobierała poszczególne rośliny. Dowiedziałem się, że ma na imię Ula, że ta kwiaciarnia to jej największe marzenie, które właśnie spełnia, i że uwielbia wczesne poranki. Ja, człowiek, który zawsze kontrolował każdą rozmowę i ważył słowa, nagle opowiadałem jej o tym, jak bardzo nie chce mi się jechać na ten obiad, o presji mojej rodziny i o tym, że czuję się, jakbym odgrywał rolę w kiepskim przedstawieniu.

To było irracjonalne

Bukiet był już gotowy. Wyglądał oszałamiająco, lekko i świeżo. Ula owijała go w szary papier, a ja uświadomiłem sobie coś przerażającego i fascynującego zarazem. Nie chciałem stamtąd wychodzić. Nie chciałem jechać po obcą Łucję. Chciałem zostać w tym małym, pachnącym sklepie i słuchać, jak Ula opowiada o uprawie eustomy. Spojrzałem na nią, gdy podawała mi kwiaty.

— Należy się osiemdziesiąt złotych — powiedziała z delikatnym uśmiechem.

Sięgnąłem po portfel, ale moje myśli pędziły z prędkością światła. Nigdy nie robiłem niczego pod wpływem tak silnego, nagłego impulsu. Zawsze kalkulowałem ryzyko. Ale teraz, patrząc w jej brązowe oczy, czułem, że jeśli wyjdę stąd i pojadę do Łucji, stracę coś niezwykle ważnego.

— Słuchaj, wiem, że to zabrzmi jak kompletne szaleństwo – zacząłem niepewnie, czując, jak serce bije mi w klatce piersiowej. — Znamy się od piętnastu minut. Ty masz swoją pracę, ja mam za chwilę odebrać kobietę, której nie znam, i zawieźć ją do rodziców. Ale prawda jest taka, że wolałbym zjeść ten obiad z tobą.

Ula zamarła z ręką wyciągniętą po banknot. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia.

— Słucham? — zapytała, wyraźnie zdezorientowana.

— Zjedz ze mną ten obiad. Zamknij na chwilę kwiaciarnię. Zadzwońmy do tej całej Łucji, przeprośmy ją najmocniej jak się da, wymyślmy jakąś awarię rur albo cokolwiek, i pojedźmy razem do moich rodziców. Zobaczysz, moja mama robi genialną zupę, a ty uratujesz mnie przed popołudniem pełnym sztywnych rozmów o lokatach bankowych.

— Jesteś zupełnie niepoważny — odparła, ale na jej ustach wykwitł cień uśmiechu. — Zapraszasz obcą dziewczynę z kwiaciarni na rodzinny obiad zamiast zaaranżowanej narzeczonej? Przecież twoja rodzina mnie znienawidzi, a ciebie wydziedziczą.

— Zaryzykuję — powiedziałem z pełnym przekonaniem. — Proszę. Niech to będzie nasza randka w ciemno. Przecież i tak miałem na nią pójść, zmieniła się tylko główna bohaterka.

Patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę w milczeniu. Widziałem, jak bije się z myślami. To było irracjonalne. Nikt o zdrowych zmysłach nie zgadza się na takie propozycje. A jednak, po minucie pełnej napięcia, Ula rozwiązała pęzelek swojego zielonego fartucha.

— Oby ta zupa była naprawdę taka genialna — powiedziała, kręcąc z niedowierzaniem głową. — Daj mi pięć minut na umycie rąk i zamknięcie kasy.

Rozjaśniała atmosferę w naszym domu

Siedząc w samochodzie, czułem mieszankę absolutnej euforii i lekkiego przerażenia. Z okna auta wykonałem najtrudniejszy telefon w życiu do Łucji, przepraszając ją tysiąc razy i tłumacząc się nagłym kryzysem, którego nie mogłem zignorować. Była wyraźnie niezadowolona, ale ostatecznie przyjęła przeprosiny. Kiedy Ula wsiadła na fotel pasażera, pachnąca mydłem kwiatowym i ubrana w prostą, jasną sukienkę, wiedziałem, że podjąłem najlepszą decyzję w życiu.

Droga minęła nam na niesamowicie swobodnej rozmowie. Śmialiśmy się z absurdu całej sytuacji. Jednak prawdziwy sprawdzian miał dopiero nadejść. Zatrzymaliśmy się na szerokim podjeździe posiadłości moich rodziców. Wziąłem głęboki oddech. Ula spojrzała na mnie nerwowo.

— Czy to na pewno dobry pomysł? — zapytała cicho, patrząc na okazały budynek.

— Najlepszy, na jaki wpadłem od lat — uśmiechnąłem się szeroko, ująłem jej dłoń i ruszyliśmy w stronę wejścia.

Drzwi otworzyła nam Amelia. Na jej twarzy malował się szeroki, powitalny uśmiech, który błyskawicznie zgasł, gdy tylko spojrzała na osobę stojącą u mojego boku.

— Gdzie jest Łucja? — wyrwało jej się, zanim zdążyła się powstrzymać. — Przecież... to nie jest Łucja. Znam Łucję!

— Łucja miała nagłą zmianę planów — odpowiedziałem spokojnie, czując, jak Ula delikatnie ściska moje palce. — Amelio, mamo, tato, poznajcie Ulę.

Konsternacja, jaka zapanowała w przedpokoju, była niemal namacalna. Moja matka stała z półmiskiem w dłoniach, mrugając szybko, jakby próbowała przetworzyć nowe dane. Ojciec odchrząknął znacząco, a szwagier, Tadeusz, wyglądał, jakby właśnie ktoś zablokował mu wszystkie karty kredytowe.

— Dzień dobry państwu — powiedziała Ula z rozbrajającym, pełnym ciepła uśmiechem, wręczając mojej mamie bukiet, który przecież sama przed chwilą skomponowała w swojej kwiaciarni. — Przepraszam za to zamieszanie. Mam nadzieję, że nie sprawię kłopotu swoją obecnością.

Moja mama, kobieta z klasą, szybko odzyskała rezon.

— Ależ skąd, drogie dziecko. Zapraszamy do stołu — powiedziała, rzucając mi spojrzenie, które obiecywało długie, bardzo poważne przesłuchanie w najbliższej przyszłości.

Początek obiadu był nieco sztywny

Amelia wierciła się na krześle, wciąż nie mogąc zrozumieć, jak zrujnowałem jej perfekcyjny plan swatania. Jednak z każdą kolejną minutą działo się coś niesamowitego. Ula nie próbowała udawać kogoś, kim nie jest. Kiedy ojciec zapytał o jej pracę, z taką pasją i zaangażowaniem zaczęła opowiadać o sprowadzaniu rzadkich gatunków roślin i trudach prowadzenia własnej, małej działalności, że całkowicie przykuła jego uwagę.

Moja matka, wielka miłośniczka ogrodnictwa, błyskawicznie znalazła z nią wspólny język, dyskutując o pielęgnacji hortensji. Nawet Amelia w końcu odpuściła i z uśmiechem słuchała opowieści Uli o najzabawniejszych wpadkach z klientami.

Ja przez większość czasu po prostu siedziałem i patrzyłem na nią. Zdumiewało mnie to, jak szybko ta kobieta rozjaśniła atmosferę w naszym domu. Nie było wymuszonych rozmów, nie było licytowania się na sukcesy finansowe. Była szczerość, dużo śmiechu i niesamowite poczucie swobody, którego tak bardzo brakowało mi w codziennym, zapracowanym życiu. Pod koniec obiadu, gdy moja mama podawała deser, nachyliła się do mnie i szepnęła mi do ucha:

— Nie wiem, co zrobiłeś z Łucją, ale ta dziewczyna ma więcej wdzięku i klasy niż wszystkie twoje poprzednie znajome razem wzięte. Nie zepsuj tego.

Uśmiechnąłem się tylko do siebie. Wiedziałem, że tym razem niczego nie zepsuję. Tamtego dnia nie podpisałem żadnego ważnego kontraktu, nie sprawdziłem żadnego kosztorysu ani nie zarobiłem ani złotówki. Zamiast tego zaryzykowałem wszystko dla jednego impulsu. Odkryłem, że czasami wystarczy zboczyć z utartej ścieżki i otworzyć drzwi małego sklepu, by znaleźć to, czego szukało się przez całe życie.

Miron, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

