Przez ostatnie lata żyłam jak w transie, odbijając się od jednego pilnego zadania do drugiego, zupełnie tracąc z oczu własne potrzeby. Moje nazwisko na firmowym komunikatorze zawsze świeciło się na zielono, a ja miałam wrażenie, że powoli znikam jako człowiek. Dopiero ten jeden, z pozoru zwyczajny wyjazd na wieś uświadomił mi, że z pełnym poświęceniem buduję cudze marzenia, podczas gdy moje własne pokrywają się grubą warstwą kurzu.

Zawsze musiałam być na wczoraj

Kiedy przekraczałam próg nowoczesnego, przeszklonego biurowca w centrum miasta, od razu czułam ucisk w klatce piersiowej. Pracowałam w dużej agencji reklamowej od pięciu lat, a każdy dzień przypominał walkę o przetrwanie. Mój kalendarz pękał w szwach od spotkań, których sensu często nie rozumiałam, a skrzynka mailowa przypominała studnię bez dna. Nie pamiętałam już, kiedy ostatnio wyszłam z biura o normalnej porze. Zawsze było coś do poprawienia, jakiś klient do udobruchania, kolejna prezentacja do przygotowania na rano.

Siedziałam przy swoim biurku, wpatrując się w ekran monitora, na którym mieniły się rzędy tabelek. Moje oczy piekły ze zmęczenia, a ramiona były napięte jak struny. Obok mnie leżał telefon, który wibrował średnio co trzy minuty. To był koniec kwietnia, słońce za oknem zwiastowało nadejście długiego weekendu majowego, na który większość moich znajomych miała już wspaniałe plany. Ja nie miałam żadnych. Moja przełożona, Sylwia, kobieta o nienagannym makijażu i wiecznie niezadowolonym spojrzeniu, podeszła do mojego biurka, kładąc na nim grubą teczkę z wydrukami.

– Musimy przemodelować całą strategię dla nowego klienta – powiedziała chłodnym tonem, nie patrząc mi nawet w oczy. – To, co przygotował zespół, jest do wyrzucenia. Oczekuję nowej koncepcji do wtorku rano.

– Do wtorku rano? – zapytałam, czując, jak serce zaczyna mi szybciej bić. – Przecież zostało tak mało czasu.

– Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie nim – odpowiedziała bez cienia emocji. – Ten projekt to priorytet.

Odeszła, zostawiając mnie z poczuciem całkowitej bezradności. Znowu to samo. Znowu miałam siedzieć do późna, żeby zadowolić kogoś, kto nawet nie znał mojego nazwiska. Spojrzałam na mały, krzywy kubek z gliny, który stał na rogu mojego biurka. Trzymałam w nim długopisy. Zrobiłam go sama, wiele lat temu, zanim to całe korporacyjne szaleństwo pochłonęło mnie bez reszty. Przez ułamek sekundy poczułam pod palcami chłodną, plastyczną masę i przypomniałam sobie spokój, jaki dawało mi kiedyś tworzenie czegoś własnymi rękami.

Droga ucieczki, której wcale nie planowałam

Wróciłam do pustego mieszkania późnym wieczorem. Rzuciłam torbę z laptopem na kanapę i opadłam na fotel. Czułam się tak wyeksploatowana, że nie miałam siły nawet zdjąć butów. Wtedy zadzwonił mój telefon. To była ciocia Helena, siostra mojej mamy, która od lat mieszkała w małym, starym domu na skraju lasu, kilkadziesiąt kilometrów od miasta.

– Dziecko, przyjeżdżasz jutro? – Jej ciepły głos od razu wywołał u mnie wyrzuty sumienia. Obiecywałam jej te odwiedziny od świąt.

– Ciociu, ja… raczej nie dam rady – zaczęłam swoje standardową formułkę, czując, jak w gardle rośnie mi gula.

– Nie chcę słyszeć żadnych wymówek. Przyjeżdżaj. Przynajmniej odetchniesz świeżym powietrzem, a ja upiekę ciastka z jabłkami. Zrobisz, jak uważasz, ale stary dom zawsze na ciebie czeka.

Rozłączyła się, a ja zostałam w ciszy. Nagle, pod wpływem jakiegoś niewytłumaczalnego impulsu, wstałam, wyciągnęłam z szafy niewielką walizkę i zaczęłam wrzucać do niej najpotrzebniejsze rzeczy. Stare dresy, wyciągnięte swetry, wygodne buty. Zero koszul z kołnierzykiem, zero eleganckich spodni. Rano spakowałam rzeczy do samochodu i ruszyłam w drogę.

Podróż za miasto zajęła mi więcej czasu niż przypuszczałam. Ulice były zakorkowane, wszyscy uciekali z betonowej dżungli. Im dalej byłam od centrum, tym bardziej zmieniał się krajobraz. Wysokie budynki ustępowały miejsca zielonym łąkom i gęstym lasom. Z każdym kilometrem czułam, jak napięcie w moich barkach odrobinę odpuszcza, choć z tyłu głowy wciąż pulsowała myśl o tym, że muszę otworzyć plik z prezentacją. Kiedy wjechałam na piaszczystą drogę prowadzącą do domu cioci Heleny, poczułam zapach kwitnących bzów. Dom wyglądał dokładnie tak, jak zapamiętałam go z dzieciństwa. Drewniany, z gankiem obrośniętym dzikim winem. Ciocia stała na schodach, wycierając dłonie w lniany fartuch.

– Wyglądasz, jakbyś nie spała od miesiąca – to były jej pierwsze słowa, gdy wysiadłam z samochodu. Nie było w nich oceny, jedynie troska.

– Tak się właśnie czuję – przyznałam, przytulając się do niej mocno.

Kiedy zapachniało bzem, a nie kawą z biurowego ekspresu

Pierwszy poranek majówki przywitał mnie ciszą, jakiej nie słyszałam od lat. Żadnego warkotu samochodów za oknem, żadnych syren, żadnego buczenia klimatyzacji. Otworzyłam oczy i przez dłuższą chwilę po prostu wpatrywałam się w drewniany sufit. Nie miałam ustawionego budzika. Słońce wpadało przez nieszczelne rolety, malując na podłodze złote pasy. Zeszłam na dół. ciotka już krzątała się po kuchni. Stała przy piecu, mieszając coś w garnku. Uśmiechnęła się łagodnie.

– Już wstałaś? Siadaj, zaraz podam śniadanie.

Postawiła przede mną talerz z ciepłymi racuchami.

– Zjedz. A potem chodź ze mną do stodoły. Mam ci coś do pokazania.

Zjadłam śniadanie, zerkając z przyzwyczajenia co chwilę na telefon. Po posiłku poszłam za ciocią do starej, drewnianej stodoły, która przylegała do tyłu domu. Pamiętałam, że kiedyś trzymano tam narzędzia rolnicze i stare meble. Kiedy Helena otworzyła ciężkie wrota, zaniemówiłam. Zamiast rupieciarni zobaczyłam pięknie urządzoną pracownię ceramiczną. Pod oknem stało prawdziwe koło garncarskie, a na półkach wzdłuż ścian suszyły się dziesiątki glinianych mis, kubków i wazonów. Zapach mokrej ziemi i wysuszonego drewna był tak intensywny i prawdziwy, że aż zakręciło mi się w głowie.

– Zaczęłam chodzić na kursy dwa lata temu – wyjaśniła ciocia, widząc moją minę. – Pamiętasz, jak kiedyś jako nastolatka lepiłaś te swoje krzywe miseczki na zajęciach w domu kultury? Pomyślałam, że może i ja spróbuję. To niesamowicie wycisza głowę.

Podeszłam do długiego, drewnianego stołu, na którym leżał solidny kawałek szarej gliny. Wyciągnęłam rękę i ostrożnie dotknęłam chłodnej powierzchni. Moje palce, przyzwyczajone wyłącznie do stukania w plastikową klawiaturę, nagle poczuły fakturę prawdziwej materii.

– Chcesz spróbować? – zapytała ciocia, podając mi płócienny fartuch.

Przez kolejne kilka godzin skupiłam się tylko na tym. Moje ręce były po łokcie umazane w szlamie. Ugniatałam, formowałam i niszczyłam kolejne formy, próbując przypomnieć sobie ruchy, które kiedyś sprawiały mi tyle radości. Kiedy siedziałam przy kole, a wirująca masa nabierała pod moimi palcami kształtu niewielkiego wazonu, poczułam coś, czego nie czułam od bardzo dawna. Byłam obecna. Tu i teraz. Moja głowa była wolna od myśli o targetach, współczynnikach i niezadowolonych klientach. Skupiałam się tylko na tym, by utrzymać równowagę dłoni i nie zepsuć obracającej się bryły.

Wieczorem usiadłyśmy na ganku. Moje dłonie były przesuszone od gliny, ale po raz pierwszy od miesięcy nie czułam tego okropnego ucisku w klatce piersiowej. Oddychałam pełną piersią, słuchając rechotu żab z pobliskiego stawu. Zrozumiałam wtedy, jak bardzo oddaliłam się od samej siebie, stając się jedynie trybikiem w wielkiej, korporacyjnej maszynie, która wysysała ze mnie wszystkie siły witalne.

Jedna wiadomość, która przelała czarę goryczy

Drugiego maja mój telefon, leżący na stole w kuchni, nagle ożył, wydając z siebie serię głośnych dźwięków. Wróciłam z ogrodu i wzięłam urządzenie do ręki. Na ekranie widniała wiadomość od Sylwii. „Przypominam o prezentacji. Tak jak mówiłam, chcę mieć materiał gotowy do wtorku. Mama nadzieję, że dasz z siebie wszystko”. Serce znów podeszło mi do gardła. Stałam w jasnej kuchni mojej cioci. Za oknem wiatr delikatnie poruszał gałęziami starej jabłoni. Spojrzałam na swoje dłonie. Wciąż miałam za paznokciami resztki szarej gliny.

Przypomniałam sobie wczorajszy dzień, spokój, uśmiech cioci Heleny i poczucie, że wreszcie robię coś, co ma dla mnie prawdziwy sens. A potem znów spojrzałam na te wiadomości. To był ten moment. Ułamek sekundy, w którym coś w mojej głowie po prostu przeskoczyło na właściwe tory. Przestałam się bać. Ten niewidzialny ciężar, który nosiłam na barkach przez lata, nagle wydał mi się absurdalnie śmieszny i zupełnie niepotrzebny. Wyłączyłam telefon całkowicie. Schowałam go do szuflady. Wzięłam głęboki wdech i powoli wypuściłam powietrze z płuc. Uśmiechnęłam się sama do siebie.

Przestałam uciekać przed własnym życiem

Reszta majówki była najpiękniejszym czasem, jakiego doświadczyłam od lat. Pomagałam cioci w ogrodzie, uczyłam się toczyć coraz wyższe naczynia na kole garncarskim, dużo spacerowałam po lesie. Kiedy nadeszła środa, wróciłam do miasta. Napisałam wypowiedzenie, które wręczyłam szefowej. Sylwia była wyraźnie zaskoczona i zdenerwowana moją rezygnacją. Zupełnie mnie to jednak nie obeszło. Początki nie były łatwe. Musiałam drastycznie obciąć swoje wydatki, zrezygnować z drogich kaw na mieście i firmowego samochodu. Żyłam z oszczędności, co momentami budziło we mnie niepokój o przyszłość. Ale paradoksalnie, po raz pierwszy czułam się bogata wewnętrznie.

Wynajęłam niewielki lokal na przedmieściach z zapleczem rzemieślniczym. Zainwestowałam część odłożonych pieniędzy we własne koło garncarskie i piec do wypalania. Założyłam mały sklep internetowy, w którym zaczęłam sprzedawać unikalną, ręcznie robioną ceramikę. Na początku kupowali tylko znajomi i rodzina. Czasem pracowałam fizycznie po kilkanaście godzin dziennie, moje plecy bolały, a ręce były wiecznie przesuszone, ale to było moje zmęczenie. Sama decydowałam o tym, kiedy zaczynam, a kiedy kończę.

Dziś, dwa lata po tamtej pamiętnej majówce, moje naczynia sprzedają się na tyle dobrze, że nie muszę martwić się o rachunki. Nawiązałam współpracę z kilkoma lokalnymi kawiarniami, które podają napoje w moich kubkach. Często odwiedzam ciocię Helenę, wspólnie spędzamy czas w jej stodole, wymieniając się technikami szkliwienia. Kiedy rano otwieram oczy, nie czuję już ucisku w klatce piersiowej. Wiem, że w tamten długi weekend podjęłam jedyną słuszną decyzję – przestałam uciekać przed własnym życiem i w końcu odważyłam się po nie sięgnąć.

Ewa, 37 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

